Είναι παλιοτόμαρο: Το «δεύτερο ημίχρονο» της μάχης Τραμπ – Κίμελ δεν έχει τέλος

Η δημόσια σύγκρουση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζίμι Κίμελ έχει πλέον ξεφύγει από τα όρια μιας τηλεοπτικής αντιπαράθεσης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζητά ξανά και ξανά την απομάκρυνση του παρουσιαστή από το ABC, ενώ ο Κίμελ απαντά από τον αέρα της εκπομπής του, κατηγορώντας τον Τραμπ για υποκρισία και προσπάθεια φίμωσης.

Η τελευταία φάση της κόντρας ξεκίνησε μετά από ένα αστείο του παρουσιαστή του Jimmy Kimmel Live! για τη Μελάνια Τραμπ, αλλά έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη τεταμένη σχέση ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον κωμικό, ο οποίος είχε βρεθεί στο στόχαστρο και στο παρελθόν για σχόλιά του σχετικά με την αντίδραση του κινήματος MAGA στη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Η απάντηση του Κίμελ στον αέρα

Στην εκπομπή του το βράδυ της Πέμπτης, ο Τζίμι Κίμελ απάντησε ευθέως στις νέες επιθέσεις του Τραμπ, ο οποίος είχε ζητήσει μέσω Truth Social την απόλυσή του από το ABC.

Ο παρουσιαστής διάβασε στον αέρα την ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, στην οποία ο Τραμπ αναρωτιόταν πότε το «ABC Fake News Network» («ABC, το δίκτυο των fake news») θα απολύσει τον «σοβαρά καθόλου αστείο» Κίμελ, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζει μία από τις εκπομπές με τη χαμηλότερη τηλεθέαση στην τηλεόραση.

Το κοινό αντέδρασε με έντονες αποδοκιμασίες. Ο Κίμελ, από την πλευρά του, δεν άφησε το σχόλιο αναπάντητο.

«Αν ο λόγος που πρέπει να απολυθώ είναι ότι ανίκανα προΐσταμαι όχι απλώς μίας από τις εκπομπές με τη χαμηλότερη τηλεθέαση, αλλά της χαμηλότερης στην ιστορία, τότε θα έπρεπε να μείνουμε και οι δύο χωρίς δουλειά», είπε, αφήνοντας υπονοούμενα για τα ποσοστά δημοτικότητας του Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής συνέδεσε την επίθεση εναντίον του με την ευρύτερη πολιτική συγκυρία.

«Δεν υπάρχει ένας πόλεμος που συνεχίζεται;» είπε. «Φανταστείτε τον Ρούζβελτ, στη διάρκεια της Μάχης των Αρδεννών, να βγαίνει στα ερτζιανά για να παραπονεθεί για ένα κόμικ της Little Orphan Annie που δεν του άρεσε. Ο Τραμπ έχει τρεις πολέμους αυτή τη στιγμή: τους Ιρανούς, τους Ουκρανούς και τους κωμικούς».

«Αρχίζω να πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να είναι υποκριτής»

Ο Κίμελ συνέχισε προβάλλοντας ένα μοντάζ με παλαιότερες δηλώσεις ενός «πολύ εξέχοντος Ρεπουμπλικανού», όπως είπε ειρωνικά, ο οποίος κατήγγελλε τη «λογοκρισία» και την «cancel culture», ενώ υπερασπιζόταν την «ελευθερία του λόγου». Το πρόσωπο στο βίντεο ήταν, φυσικά, ο ίδιος ο Τραμπ.

«Σιχαίνομαι που το λέω αυτό, και ελπίζω να μη με βάλει σε μπελάδες: αρχίζω να πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να είναι υποκριτής», σχολίασε ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια, αστειεύτηκε ζητώντας «κατάπαυση του πυρός», ενώ έκλεισε το σχόλιό του λέγοντας ότι η προσπάθεια του Τραμπ να τον φιμώσει έχει στόχο να αποσπάσει την προσοχή από τα «Αρχεία Τραμπ-Έπσταϊν» και από τον «παράνομο πόλεμο» που, όπως είπε, ξεκίνησε στο Ιράν.

Το αστείο για τη Μελάνια που άναψε ξανά τη φωτιά

Η νέα σύγκρουση ξέσπασε μετά από σχόλιο που έκανε ο Κίμελ στις 23 Απριλίου για τη Μελάνια Τραμπ. Ο παρουσιαστής αστειεύτηκε ότι η πρώτη κυρία είχε «λάμψη σαν μέλλουσα χήρα», αναφερόμενος, όπως εξήγησε αργότερα, στη διαφορά ηλικίας του ζευγαριού και στην εικόνα της Μελάνιας δίπλα στον σύζυγό της.

Το σχόλιο είχε γίνει αρκετές ημέρες πριν από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου, σύμφωνα με τις αναφορές, ένοπλος άνοιξε πυρ το Σάββατο 25 Απριλίου. Ωστόσο, ο Τραμπ και η Μελάνια συνέδεσαν το αστείο με το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι τέτοια σχόλια εντάσσονται σε «ρητορική μίσους και βίας».

Η Μελάνια Τραμπ ζήτησε από το ABC να «πάρει θέση» απέναντι στον Κίμελ, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανήλθε επανειλημμένα, τόσο στα social media όσο και σε τηλεοπτικές εμφανίσεις, ζητώντας την απομάκρυνσή του.

Ο Κίμελ, πάντως, επέμεινε ότι το αστείο του δεν είχε καμία σχέση με βία ή με κάλεσμα σε επίθεση.

«Ήταν ένα πολύ ήπιο σατιρικό σχόλιο για το γεγονός ότι εκείνος είναι σχεδόν 80 και εκείνη είναι νεότερη από εμένα», είπε στον μονόλογό του τη Δευτέρα. «Δεν ήταν με κανέναν τρόπο κάλεσμα σε δολοφονία και το ξέρουν, όπως ξέρουν και ότι εδώ και πολλά χρόνια μιλάω πολύ έντονα κατά της ένοπλης βίας ειδικά».

Παράλληλα, είπε ότι «λυπάται» που η Μελάνια και ο Τραμπ «πέρασαν» όσα πέρασαν με το περιστατικό στο δείπνο των ανταποκριτών, χωρίς όμως να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για το ίδιο το αστείο.

«Είναι παλιοτόμαρο»

Η αντιπαράθεση πήρε νέα τροπή όταν ο Τραμπ εμφανίστηκε στην εκπομπή The Record with Greta Van Susteren του Newsmax. Η παρουσιάστρια Γκρέτα Βαν Σάστερεν τον ρώτησε αν αποδεχόταν τη «συγγνώμη» του Κίμελ, παρότι ο παρουσιαστής δεν έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη για το συγκεκριμένο σχόλιο.

Ο Τραμπ απάντησε επιθετικά.

«Δεν τον άκουσα να ζητά συγγνώμη, αλλά είναι παλιοτόμαρο είτε ζήτησε συγγνώμη είτε όχι», είπε. «Είναι παλιοτόμαρο. Πάντα ήταν. Δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στην τηλεόραση».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε λέγοντας ότι δεν καταλαβαίνει πώς ένας παρουσιαστής μπορεί να εμφανίζεται σε δίκτυο που χρησιμοποιεί «δωρεάν συχνότητες από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών» και, όπως υποστήριξε, να περνά «το 100% του χρόνου του» επιτιθέμενος σε Ρεπουμπλικάνους, συντηρητικούς και στον ίδιο.

«Δεν υποτίθεται ότι λειτουργεί έτσι», είπε.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Κίμελ «δεν είναι αστείος τύπος» και ότι «δεν έχει τηλεθέαση», προσθέτοντας: «Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να είναι στον αέρα».

VAN SUSTEREN: Jimmy Kimmel has apologized. Do you accept it? TRUMP: I haven’t heard him apologize but he’s a lowlife whether he apologized or not. He shouldn’t be on television. I think ABC is putting themselves in great jeopardy, actually. You know, they already paid me $16… pic.twitter.com/LuzBLLqZFQ — Aaron Rupar (@atrupar) April 30, 2026

Η προειδοποίηση προς το ABC

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ άφησε αιχμές και κατά του ABC, προειδοποιώντας ότι το δίκτυο βάζει τον εαυτό του σε «μεγάλο κίνδυνο» κρατώντας τον Κίμελ στον αέρα.

«Νομίζω ότι το ABC βάζει τον εαυτό του σε μεγάλο κίνδυνο, στην πραγματικότητα. Ξέρετε, ήδη μου πλήρωσαν 16 εκατομμύρια δολάρια. Ο Τζορτζ “Σλοπαντόπουλος” είπε πράγματα που δεν ήταν αληθινά. Αυτό που συμβαίνει εκεί είναι πολύ σοβαρό», είπε.

Ο Τραμπ αναφερόταν στην προηγούμενη αγωγή του κατά του ABC News και του Τζορτζ Στεφανόπουλος. Η υπόθεση είχε καταλήξει σε συμβιβασμό, με το δίκτυο να καταβάλλει, σύμφωνα με αναφορές, 15 εκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπική συνεισφορά προς την προεδρική βιβλιοθήκη του Τραμπ. Η αγωγή είχε ακολουθήσει τη λανθασμένη δήλωση του Στεφανόπουλος ότι ο Τραμπ είχε κριθεί αστικά υπεύθυνος για βιασμό της συγγραφέα Ε. Τζιν Κάρολ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τη βουλευτή της Νότιας Καρολάινα Νάνσι Μέις τον Μάρτιο του 2024. Στην πραγματικότητα, ο Τραμπ είχε κριθεί υπεύθυνος για σεξουαλική κακοποίηση, που αποτελεί διαφορετικό αδίκημα.

Ο ρόλος της FCC και η σκιά της προηγούμενης αναστολής

Η πίεση προς το ABC δεν περιορίζεται στις δηλώσεις του Τραμπ. Η υπόθεση έχει φτάσει και στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ, την FCC, με τον πρόεδρό της Μπρένταν Καρ να έχει απειλήσει με πιθανή δράση κατά του δικτύου. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, η FCC επανεξετάζει την ανανέωση οκτώ αδειών μετάδοσης του ABC, στον απόηχο της νέας επίθεσης κατά του Κίμελ.

Το ιστορικό είναι ήδη βαρύ. Το Jimmy Kimmel Live! είχε αποσυρθεί προσωρινά από τον αέρα τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά από σχόλια του Κίμελ σε μονόλογό του για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ και την αντίδραση του κινήματος MAGA. Τότε, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν ασκήσει πίεση προς τον Μπρένταν Καρ, ενώ η εκπομπή του Κίμελ όχι μόνο ανεστάλη, αλλά αποσύρθηκε προσωρινά και από τη μετάδοση σε μεγάλο μέρος των αμερικανικών νοικοκυριών.

Ο Τραμπ είχε πανηγυρίσει δημόσια την εξέλιξη, με τους επικριτές του να κάνουν λόγο για λογοκρισία και για προσπάθεια πολιτικού ελέγχου της τηλεόρασης.

Η απάντηση της Disney

Η Disney, στην οποία ανήκει το ABC, υπερασπίστηκε το δίκτυο, δηλώνοντας στο CNN ότι «το ABC και οι σταθμοί του έχουν μακρά ιστορία λειτουργίας σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της FCC και εξυπηρέτησης των τοπικών κοινοτήτων τους με αξιόπιστες ειδήσεις, πληροφορίες έκτακτης ανάγκης και προγράμματα δημοσίου ενδιαφέροντος».

«Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το ιστορικό αποδεικνύει τη συνεχιζόμενη καταλληλότητά μας ως αδειούχων, βάσει του Communications Act και της Πρώτης Τροπολογίας, και είμαστε έτοιμοι να το αποδείξουμε μέσω των κατάλληλων νομικών οδών», ανέφερε ακόμη η εταιρεία.

«Η προσοχή μας παραμένει, όπως πάντα, στην εξυπηρέτηση των τηλεθεατών στις τοπικές κοινότητες όπου λειτουργούν οι σταθμοί μας».

*Με πληροφορίες από: Variety, People