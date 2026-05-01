Τέλος εποχής για τους παραδοσιακούς φορτιστές
Υποχρεωτικό το USB-C σε όλα τα laptop στην ΕΕ: Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η ευρωπαϊκή οδηγία που επιβάλλει την ενιαία θύρα φόρτισης για όλες τις φορητές συσκευές
Από σήμερα, Τρίτη 28 Απριλίου 2026, το τεχνολογικό τοπίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει οριστικά. Με την εκπνοή της περιόδου προσαρμογής που προέβλεπε η οδηγία 2022/2380, όλοι οι φορητοί υπολογιστές που διατίθενται προς πώληση στα κράτη-μέλη υποχρεούνται πλέον να ενσωματώνουν θύρα USB-C ως διεπαφή φόρτισης.
Το μέτρο αυτό, που εφαρμόζεται ήδη σε κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες και άλλες μικροσυσκευές, επεκτείνεται πλέον και στους υπολογιστές, καταργώντας την «πολυφωνία» των κυλινδρικών συνδετήρων και των αποκλειστικών φορτιστών που ανάγκαζαν τους χρήστες να διατηρούν ολόκληρες συλλογές από ασύμβατα καλώδια.
Η κίνηση αυτή των Βρυξελλών στοχεύει στη μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων και στην απλούστευση της καθημερινότητας των πολιτών. Ωστόσο, η νέα πραγματικότητα κρύβει σημαντικές λεπτομέρειες για την τσέπη των καταναλωτών.
Παρόλο που η νομοθεσία δεν απαγορεύει στις εταιρείες να περιλαμβάνουν φορτιστή στη συσκευασία, τις υποχρεώνει να προσφέρουν οπωσδήποτε μια επιλογή αγοράς της συσκευής χωρίς αυτόν. Η εμπειρία από τον χώρο των smartphone δείχνει ότι πολλοί κατασκευαστές, με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος, επιλέγουν να αφαιρούν εντελώς τον φορτιστή από το κουτί, πωλώντας τον ως ξεχωριστό αξεσουάρ.
Εδώ ανακύπτει και το κύριο τεχνικό ζήτημα: ο παλιός φορτιστής του κινητού σας τηλεφώνου, παρόλο που θα ταιριάζει φυσικά στη θύρα του νέου σας laptop, πιθανότατα δεν θα είναι σε θέση να το φορτίσει αποτελεσματικά. Ενώ ένας τυπικός φορτιστής smartphone παρέχει ισχύ 20-30 Watt, ένας φορητός υπολογιστής απαιτεί τουλάχιστον 65 Watt, με τα πιο ισχυρά μοντέλα να αγγίζουν ή και να ξεπερνούν τα 100 Watt.
Αυτό σημαίνει ότι πολλοί χρήστες θα αναγκαστούν να επενδύσουν σε νέους, ισχυρότερους και σαφώς ακριβότερους φορτιστές, το κόστος των οποίων ξεκινά συνήθως από τα 40 με 50 ευρώ, προσθέτοντας μια επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στην αγορά του νέου τους υπολογιστή.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις