Πόσο μας κοστίζει ένας φορτιστής που μένει στην πρίζα – Γιατί δεν πρέπει να τον αφήνουμε

Αρκετοί είναι αυτοί που δεν θέλουν να χάνουν χρόνο αναζητώντας το φορτιστή κάποιας ηλεκτρονικής συσκευής, όταν τον χρειάζονται, και έτσι επιλέγουν να τον έχουν μόνιμα στην πρίζα.

Έτσι, όταν έρθει η στιγμή της φόρτισης, απλά συνδέουν το κινητό στο καλώδιο και… κάνουν τη δουλειά τους.

Ωστόσο, λίγοι είναι εκείνοι που αντιλαμβάνονται ότι η συνήθεια αυτή είναι αρκετά προβληματική. Και αυτό γιατί καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια, αλλά επίσης υπάρχει και κίνδυνος για κάποιο βραχυκύκλωμα.

Ειδικότερα, ένας φορτιστής συνεχίζει να «τραβά» ηλεκτρικό ρεύμα αν είναι τοποθετημένος στην πρίζα, ακόμα και αν δεν φορτίζει κάποια συσκευή.

Ένας φορτιστής που μένει στην πρίζα χωρίς συσκευή καταναλώνει συνήθως λιγότερο από 0,5 Watt, δηλαδή ελάχιστο ρεύμα, αλλά όχι μηδενικό.

Πρόκειται για μικρή ποσότητα ρεύματος, ωστόσο αν το δει κανείς σε μηνιαία βάση (και σε περίπτωση που δεν είναι μόνο ένας ο φορτιστής) η συνήθεια αυή μπορεί να αυξήσει τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι άλλοι κίνδυνοι

Πέρα από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και το κόστος της ενέργειας που ουσιαστικά χάνεται, υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι από τη συνήθεια των φορτιστών σε… αναμονή.

Και αυτό γιατί η συνεχής χρήση τους, αυξάνει τη φθορά τους, ενώ μπορεί να υπάρξει υπερθέρμανση ή βλάβη του από κάποια πτώση της τάσης του ρεύματος.

Επίσης, αν ο φορτιστής δεν είναι καινούριος ή έχει κάποιες φθορές μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή ακόμα και ηλεκτροπληξία στον χρήστη.

Η λύση στα προβλήματα

Τα προβλήματα αυτά έρχονται να λύσουν οι φορτιστές νέας γενιάς, που έχουν αυξημένα επίπεδα ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, διακόπτουν αυτόματα τη ροή ρεύματος όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως ή όταν δεν είναι συνδεδεμένη κάποια συσκευή στο φορτιστή.

Επίσης, οι νέες ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν να εντοπίσουν κάποια ελλαττωματική λειτουργία ενός φορτιστή και να ειδοποιήσει τον χρήστη, με σκοπό να τον αντικαταστήσει.