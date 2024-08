Σκύλος έβαλε φωτιά σε σπίτι μασώντας φορητό φορτιστή – Δείτε βίντεο

Σαν να μην έφταναν όλες οι έγνοιες που έχετε στο κεφάλι σας, τώρα μάλλον πρέπει να ανησυχείτε και για το ενδεχόμενο το λατρεμένο σας τετράποδο να βάλει φωτιά στο σπίτι, ενώ εσείς λείπετε.

Κι όμως γίνεται! Το τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε σε σπίτι στην πόλη Tusla στην Οκλαχόμα, όπου ένα από τα σκυλιά της οικογένειας αφού μάσησε έναν φορητό φορτιστή, παραλίγο να βάλει φωτιά σε όλο το σπίτι.

Όπως θα δείτε στο βίντεο, το αξιαγάπητο τετράποδο μασάει ανέμελα το αντικείμενο, ώσπου αυτό βγάζει μια μεγάλη σπίθα και στο τέλος τυλίγεται στις φλόγες. Μαζί με αυτό και το στρώμα στο οποίο βρισκόταν επάνω.

Φυσικά ο σκύλος πετάχτηκε από την τρομάρα του, δίχως ευτυχώς να τραυματιστεί.

Το Πυροσβεστικό Σώμα της πόλης χρησιμοποίησε το εν λόγω βίντεο για να προειδοποιήσει όλους τους κατοίκους για τον κίνδυνο που ελλοχεύει όσο εκείνοι λείπουν από τις κατοικίες τους.

Δείτε το βίντεο:

A dog in #Oklahoma unintentionally started a house fire after chewing on a lithium-ion battery. pic.twitter.com/ABAGAoR5it

— Ian Collins (@Ian_Collins_03) August 7, 2024