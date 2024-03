Ιαπωνία: Σκύλος παίρνει βίζα και το ίντερνετ κουνάει την ουρά του

Τον Ιανουάριο, το τμήμα δημοσίων σχέσεων της πρεσβείας του Τόκιο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια ιστορία σχετικά με τη συνάντηση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ιαπωνία Rahm Emanuel με τον σούπερ σταρ του μπέιζμπολ των Los Angeles Dodgers και τρεις φορές MVP Shohei Ohtani.

Γνωρίζοντας ότι ο σκύλος του Ohtani, ο Dekopin («Decoy»), είναι το πιο πολύτιμο κουτάβι του κόσμου του μπέιζμπολ, οι δημοσιοσχεσίτες της αμερικάνικης πρεσβείας έψαχναν τρόπο για να διασφαλίσουν ότι ο πρέσβης θα ήταν προετοιμασμένος για τη συνάντησή του με τον Ohtani. Μάλλον τα κατάφεραν με την υπερμεγέθη εκτύπωση μιας βίζα για το διάσημο σκυλάκι.

Τα δώρα δεν σταμάτησαν εκεί καθώς ο πρέσβης Emanuel χάρισε στον Ohtani έναν οδηγό των Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ με σελιδοδείκτες για πάρκα φιλικά προς τον σκύλο, ένα φούτερ με κουκούλα σκύλου «ΗΠΑ» και μια «βίζα» για να επιστρέψει ο Decoy και να επισκεφθεί την Ιαπωνία. Ο Ohtani δημοσίευσε επίσης τη βίζα του σκύλου στο Instagram του με 6,9 εκατ. followers, γεγονός που βοήθησε τον λογαριασμό του πρεσβευτή να αποκτήσει περισσότερους από 1.000 followers στις δύο εβδομάδες που ακολούθησαν.

Is it showtime or is it Sho-time!? Thrilled to meet trailblazing two-time @MLB MVP Ohtani-san again – my lucky day. Maybe next time I’ll be fortunate enough to meet his MVPup, Decoy – this “visa” should help? I promise my bark is worse than my bite! ⚾️🐾@Dodgers @DodgersNation pic.twitter.com/hzPZRPYnSn

— ラーム・エマニュエル駐日米国大使 (@USAmbJapan) January 11, 2024