Απίστευτο κι όμως αληθινό: Στη Φλόριντα διοργανώνεται τελετή γάμου με θέμα το Star Wars

Ένα επαρχιακό δικαστήριο της Φλόριντα δίνει μια «νέα ελπίδα» στους λάτρεις του Star Wars [Πόλεμος των Άστρων] που ονειρεύονται έναν γαλαξιακό γάμο.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο στο Clearwater της Φλόριντα ανακοίνωσε την Πέμπτη 25 Απριλίου ότι θα πραγματοποιήσει μια γαμήλια τελετή με θέμα το Star Wars για τους θαυμαστές της δημοφιλούς κινηματογραφικής σειράς την ημέρα της γιορτής του – 4 Μαΐου.

«Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία να γιορτάσετε την αγάπη, τον Πόλεμο των Άστρων και τη χαρά του γάμου με έναν πραγματικά μοναδικό και αξέχαστο τρόπο»

Η γαμήλια τελετή έχει ονομαστεί εύστοχα, «May the ‘Vows’ Be With You», και θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Περιφερειακού Δικαστηρίου στο Clearwater από τις 11:00 π.μ. έως τις 4:00 μ.μ.

Το Clearwater βρίσκεται περίπου 22 μίλια δυτικά της πόλης Tampa στη Florida.

«Τα ζευγάρια καλούνται να συμμετάσχουν σε μια γιορτή που δεν μοιάζει με καμία άλλη, όπου η αγάπη και η Δύναμη ενώνονται» μοιράστηκε η κομητεία στην ανακοίνωση της. Κοινοποίησε επίσης μια αφίσα για την εκδήλωση, η οποία έδειχνε ένα κόκκινο και ένα μπλε φωτόσπαθο να διασταυρώνουν τις πορείες τους.

«Θα ενωθούν με τα δεσμά του γάμου σε έναν γαλαξία πολύ, πολύ μακριά»

Τα ζευγάρια που θα δηλώσουν συμμετοχή για την εκδήλωση καλούνται να ντυθούν με τα αγαπημένα τους κοστούμια εμπνευσμένα από το Star Wars, προκειμένου να «ενισχύσουν τη γαλαξιακή ατμόσφαιρα», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η 4η Μαΐου – γνωστή και ως «May the Fourth Be with You» – είναι γνωστή ως μια ξεχωριστή ημέρα που οι θαυμαστές γιορτάζουν τη δημοφιλή σειρά ταινιών που δημιούργησε ο George Lucas

Θα λάβουν επίσης επιπλέον καλούδια με θέμα το Star Wars για τη συμμετοχή τους στο δρώμενο, συμπεριλαμβανομένων δύο αποκλειστικών καρτών.

Τα ζευγάρια μπορούν επίσης να αγοράσουν ένα αναμνηστικό πιστοποιητικό γάμου με θέμα το Star Wars και ένα πακέτο φωτογραφιών που θα τους βοηθήσει να γιορτάσουν τη μεγάλη μέρα.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε στα ζευγάρια την ευκαιρία να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου σε έναν γαλαξία πολύ, πολύ μακριά, ακριβώς εδώ στο Clearwater», ανέφερε ο Ken Burke, εργαζόμενος του Περιφερειακού Δικαστηρίου, σε δήλωση του.

«May the Fourth Be with You»

Οι υπάλληλοι του Περιφερειακού Δικαστηρίου σημείωσαν ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες και τα ζευγάρια μπορούν να προγραμματίσουν την ώρα του γάμου τους στην ιστοσελίδα τους, η οποία έχει «σειρά προτεραιότητας». Σημέρα, Παρασκευή 26 Απριλίου, υπήρχαν ακόμη αρκετές διαθέσιμες ώρες.

«Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία να γιορτάσετε την αγάπη, το Star Wars και τη χαρά του γάμου με έναν πραγματικά μοναδικό και αξέχαστο τρόπο», δήλωσε ο Burke.

Η 4η Μαΐου – γνωστή και ως «May the Fourth Be with You» – είναι γνωστή ως η ημέρα που οι θαυμαστές γιορτάζουν τη δημοφιλή σειρά ταινιών που δημιούργησε ο George Lucas. Από την καθιέρωσή της από τους θαυμαστές, η LucasFilm, ακόμη και η Disney την έχουν αγκαλιάσει και έχουν λανσάρει ειδικά αφιερώματα και έχουν οργανώσει δρώμενα για τον ετήσιο εορτασμό.

Για να προετοιμαστεί για την ειδική ημέρα, η Disney δημιούργησε μια σελίδα γι’ αυτήν στον ιστότοπο της, όπου ο κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει τις τελευταίες ταινίες και να ενημερωθεί για τα νέα από το σύμπαν. Η ιστοσελίδα παρέχει επίσης στους θαυμαστές συνταγές εμπνευσμένες από το Star Wars και ιδέες για DIY κοστούμια.

*Mε πληροφορίες από People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: YouTube | DISNEY