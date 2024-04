Ας μας απαντήσει κάποιος υπεύθυνα: Πόσο δύσκολη είναι τελικά η δουλειά του influencer;

«Αυτός είναι ο εκλεκτός. Θα αλλάξει τα πράγματα στο μέλλον για το διαδίκτυο και την ποπ κουλτούρα», δήλωσε ο μάνατζερ ενός influencer το 2012. Αυτός ο influencer ήταν ο Grumpy Cat, μια από τις καθοριστικές φιγούρες μιας ριζικής αλλαγής που επέφερε το διαδίκτυο.

Τα λόγια του μάνατζερ του Grumpy Cat (η γάτα πέθανε το 2019) προέρχονται από το πρόσφατα δημοσιευμένο Extremely Online της δημοσιογράφου της Washington Post, Taylor Lorenz.

«Τα ριάλιτι σόου άρχισαν να εκδημοκρατίζουν τη φήμη. Όμως, αυτοί οι influencers δεν ήταν ακόμη σε θέση να βγάλουν χρήματα. Επίσης, έπρεπε ακόμα να περάσουν από έναν διευθυντή διανομής και να εξαρτώνται από μια αλυσίδα, δεν μπορούσαν να το κάνουν όλοι, όπως μπορούν σήμερα στο διαδίκτυο»

Ο υπότιτλος του βιβλίου της, είναι The Untold Story of Fame, Influence, and Power on the Internet. Οι εξηγήσεις για αυτές τις τρεις δεκαετίες διαδικτυακής άνθησης έχουν περιθωριοποιηθεί. Η Lorenz όμως, αφηγείται την ιστορία από μια άλλη οπτική γωνία: αυτή των παραγόντων επιρροής.

Στην αρχή, οι άνθρωποι είχαν φήμη επειδή είχαν επιρροή, αλλά τώρα, έχουν γίνει γνωστοί ως δημιουργοί περιεχομένου. Η Lorenz γνωρίζει καλά αυτή την ιστορία: ήταν influencer στο Tumblr και σήμερα έχει μισό εκατομμύριο followers στο TikTok και 129.000 στο Instagram.

Φυσικά, υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά αυτής της φήμης. Είναι στόχος των ακροδεξιών μέσων ενημέρωσης, λόγω των ιστοριών της για τους πολιτιστικούς και πολιτικούς πολέμους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι άνθρωποι της υψηλής κοινωνίας, σαν να λέμε Paris Hilton;

Σε μια συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα El Pais από το σπίτι της στο Λος Άντζελες, τη Μέκκα των δημιουργών περιεχομένου, μιλάει για το γιατί η δημιουργία περιεχομένου είναι σημαντική. Το βιβλίο της εστιάζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά «κάθε χώρα έχει τη δική της εκδοχή αυτής της ιστορίας», λέει.

Η παρουσία των influencers στη δεκαετία του 2000 δεν αποτελεί εφεύρεση. Στο βιβλίο της, γίνεται λόγος για pre-influencers όπως το Big Brother και το Survivor, που ήδη δημιουργούσαν τέτοιου είδους φιγούρες.

«Οι άνθρωποι μπερδεύονται επειδή εμείς, ως χρήστες, είμαστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι δημιουργοί περιεχομένου χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ διαφορετικός, είναι σε άλλο επίπεδο»

Όσον αφορά τους πρώτους influencers στην ιστορία, είπε χαρακτηριστικά: «Οι πρώτοι influencers ήταν άνθρωποι της υψηλής κοινωνίας. Άλλοι τους παρακολουθούσαν για να μάθουν τι ήταν στη μόδα. Αλλά ήταν πολύ προνομιούχοι. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους πρόσφερε το διαδίκτυο, τις διασυνδέσεις τους και τα προνόμιά τους, όπως η Κιμ Καρντάσιαν, η οποία προερχόταν από πλούσια οικογένεια. Αλλά γρήγορα αντικαταστάθηκαν. Άρχισαν να εμφανίζονται οι μπλόγκερς».

«Το να είσαι influencer είναι για τους νέους»

«Πρώτον, οι γυναίκες έχουν παραδοσιακά αποκλειστεί από την αγορά εργασίας. Στην περίπτωση των mommy bloggers, στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουμε πληρωμένη άδεια μητρότητας. Πολλές γυναίκες, λόγω του γεγονότος ότι η φροντίδα των παιδιών είναι πολύ ακριβή, αποφάσισαν ότι θα είναι μητέρες πλήρους απασχόλησης και κατέληξαν να γράφουν σε ένα ιστολόγιο. Δεύτερον, οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι οι πιο ενεργοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, περνούν περισσότερο χρόνο σε αυτές τις πλατφόρμες από ό,τι οι άνδρες, υιοθετούν νέες πλατφόρμες περισσότερο από ό,τι οι άνδρες. Και τρίτον, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν μιλούσαν για τα ενδιαφέροντα των γυναικών. Παράλληλα, τα ενδιαφέροντα των ανδρών ανέκαθεν υπερεκπροσωπούνταν».

»Στις μέρες μας, αν θέλετε να γίνετε ηθοποιός ή μουσικός, ο πιο γρήγορος τρόπος για να το πετύχετε είναι να αποκτήσετε followers στο διαδίκτυο. Επίσης, μπορείτε να κερδίσετε χρήματα, οπότε δεν βασίζεστε μόνο στα κέρδη σας ως ηθοποιός. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μουσική: Το TikTok είναι πολύ σημαντικό».

»Το να είσαι influencer είναι για τους νέους: είναι απίστευτα απαιτητικό, ψυχολογικά εξαντλητικό, ανταγωνίζεσαι τους πάντες στο διαδίκτυο και η σημασία σου δεν πρόκειται να διαρκέσει για πάντα. Τελικά πρέπει να κάνεις αυτό που κάνουν πολλοί αθλητές, δηλαδή να λανσάρεις τη δική σου μάρκα, να γίνεις επιχειρηματίας. Υπάρχουν πολλά είδη μονοπατιών που μπορείς να ακολουθήσεις, αλλά είναι πραγματικά δύσκολο. Ο κόσμος νομίζει ότι απλά δημοσιεύεις βίντεο με selfies όλη μέρα. Αλλά είναι πραγματικά δύσκολο. Είναι ένας τεράστιος όγκος δουλειάς και δεν μπορείς να πάρεις άδεια γιατί θα χάσεις τον αλγόριθμο».

Το να είσαι influencer, δεν είναι full time δουλειά, σωστά;

«Αυτή η ιδέα είναι τόσο λανθασμένη [ότι το να είσαι influencer δεν είναι κανονική δουλειά]. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για δουλειά και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόση προσπάθεια απαιτείται για τη δημιουργία περιεχομένου. Δεν είναι μόνο η καλή ηχογράφηση. Είναι όλη η δουλειά που συνεπάγεται η παραδοσιακή ψυχαγωγία, αλλά την κάνεις μόνος σου: σκέφτεσαι τα σενάρια και τα δημιουργείς. Εσύ είσαι η κάμερα. Εσύ είσαι ο μοντέρ. Εσύ είσαι ο σεναριογράφος. Εσύ είσαι ο ηθοποιός. Εσύ είσαι ο υπεύθυνος συνεντεύξεων».

»Σε ορισμένες περιπτώσεις, είστε ο δημοσιογράφος. Είστε επίσης ο επιχειρηματίας. Οι δημιουργοί περιεχομένου είναι οι δικές τους μικρές, ανεξάρτητες εταιρείες μέσων ενημέρωσης, οι οποίες βασίζονται στα θεμέλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένες από αυτές παρέχουν εργασία σε 150 άτομα. Αν σκεφτείτε τι σημαίνει να ηγείσαι μιας εταιρείας μέσων ενημέρωσης, οι περισσότεροι άνθρωποι θα συμφωνούσαν ότι πρόκειται για δουλειά. Οι άνθρωποι μπερδεύονται επειδή εμείς, ως χρήστες, είμαστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι δημιουργοί περιεχομένου χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ διαφορετικός, είναι σε άλλο επίπεδο».

*Με πληροφορίες από El Pais | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Rivka Reisberg (Ava Kolker), How I Met Your Father | Ηulu