Στις 6 Μαΐου, η βασιλική οικογένεια μοιράστηκε ένα νέο βίντεο 90 δευτερολέπτων που ανατρέχει στις τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν προς τιμήν της στέψης του βασιλιά μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα στο Westminster Abbey στις 6 Μαΐου 2023.

«Σήμερα είναι η πρώτη επέτειος της στέψης του βασιλιά και της βασίλισσας στο Westminster Abbey. Εκτός από την ίδια την τελετή, το Σαββατοκύριακο της Στέψης πραγματοποιήθηκε πομπή με άμαξες στο κέντρο του Λονδίνου, ιπτάμενο πέρασμα, βασιλικός χαιρετισμός από 4.000 στρατιώτες στους κήπους του παλατιού του Μπάκιγχαμ, συναυλία στέψης στο κάστρο του Ουίνδσορ και μια εθελοντική πρωτοβουλία σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο», έγραψαν οι αυλικοί στη λεζάντα του βίντεο.

«Ποια είναι η αγαπημένη σας ανάμνηση από το Σαββατοκύριακο;».

👑 Today marks the first anniversary of The King and Queen’s Coronation in @wabbey.

As well as the service itself, the Coronation Weekend saw a carriage procession through central London, a fly-past, a Royal Salute by 4,000 troops in the gardens of Buckingham Palace, a… pic.twitter.com/2LbB0gLvvg

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2024