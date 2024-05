Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το The Kick-Off Party by MAD VMA 2024 από την ΔΕΗ

Ο διαχρονικός ελληνικός μουσικός θεσμός, έρχεται για 21η χρονιά, την Τετάρτη 19 Ιουνίου στο Γήπεδο Tae Kwon Do, ενώ με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το KICK OFF Party by MAD VMA 2024 από την ΔΕΗ, την Τετάρτη 15 Μαΐου στο Island Club, όπου το MAD και αγαπημένοι καλλιτέχνες, Instagramers, Tik Tokers, εκπρόσωποι των ΜΜΕ και πλήθος καλεσμένων γιόρτασαν την επίσημη έναρξη του πιο διαχρονικού μουσικού θεσμού στην Ελλάδα!

Στο εντυπωσιακό KICK OFF Party, ο αγαπημένος παρουσιαστής των MAD VMA, Θέμης Γεωργαντάς, καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και αποκάλυψε το πρόσωπο που θα παραλάβει το φετινό “Mad Icon” βραβείο, αλλά και τον ξένο καλλιτέχνη, special guest, που θα ανέβει φέτος στη σκηνή των βραβείων.

Ο διαχρονικός ελληνικός μουσικός θεσμός, έρχεται για 21η χρονιά, την Τετάρτη 19 Ιουνίου στο Γήπεδο Tae Kwon Do

Συγκεκριμένα, το φετινό τιμητικό βραβείο, “Mad Icon”, θα απονεμηθεί στην Έλενα Παπαρίζου, την αγαπημένη διεθνή Ελληνίδα pop star, που από την πρώτη στιγμή η συμμετοχή της στα MAD VMA έχει συνδεθεί με τα πιο εντυπωσιακά acts on stage, ενώ παράλληλα κατέχει, μέχρι και σήμερα, ρεκόρ βραβείων στο πλαίσιο του μουσικού θεσμού.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η special guest εμφάνιση του Ιταλού super star, Mahmood, ένα από τα πιο hot ονόματα της σύγχρονης διεθνούς μουσικής σκηνής, με εκατομμύρια fans, που συστήθηκε στο κοινό με το άκρως εθιστικό “Soldi”.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, τη μουσική επιμέλεια ανέλαβε ένας από τους πιο γνωστούς και αγαπημένους DJs και παραγωγούς στην Ελλάδα, o Αντώνης Δημητριάδης – AD1.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μία μοναδική βραδιά και παράλληλα, να ψηφίσουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες και τα καλύτερα videos, δίνοντας ραντεβού για τη βραδιά των βραβείων, τη 19η Ιουνίου.

MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2024 από την ΔΕΗ

Η προπώληση των περιορισμένων εισιτηρίων ξεκίνησε μέσω του www.videomusicawards.gr

Τα MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2024 από την ΔΕΗ συμπληρώνουν 21 χρόνια και, για μια ακόμα χρονιά, με τη στήριξη της ΔΕΗ που για τέταρτη χρονιά είναι ο Μεγάλος Χορηγός του θεσμού, αναμένεται να προσφέρουν ξεχωριστές μουσικές στιγμές και πολλές εκπλήξεις.

Φέτος, η απονομή των Mad Video Music Awards θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), ενώ το MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ ανοίγει τις πόρτες του από την Τρίτη 18 Ιουνίου, στον εξωτερικό χώρο του Tae Kwon Do, με μια σειρά μοναδικών εμπειριών για το κοινό, με ελεύθερη είσοδο. Έτσι, από το πρωί της προηγούμενης ημέρας της απονομής, μικροί και μεγάλοι θα ζήσουν την εμπειρία των Mad VMA με all day events, food court, αγαπημένα brands και μια μεγάλη pop συναυλία που έρχεται το βράδυ της Τρίτης και θα ξεσηκώσει το κοινό!

Το διαχρονικό ελληνικό μουσικό θεσμό παρουσιάζει ο Θέμης Γεωργαντάς! Μαζί του, οι Superhosts: Dat Lilly, Elena & Fenia, Fipster, Modern Cinderella, Vangelis Nakis, Pamairii, Giannis Tsioras και Ilenia Williams .

Τα MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2024 από την ΔΕΗ επιστρέφουν για πέμπτη χρονιά αποκλειστικά στο MEGA, σε ένα μοναδικό τηλεοπτικό show!

Παρακολουθήστε το trailer των MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2024 από την ΔΕΗ

Μείνετε συντονισμένοι για όλα τα τελευταία updates για τα MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2024 από την ΔΕΗ καθημερινά στο Mad TV, στο Mad Radio 106.2, στο www.mad.gr και στα Social Media του Mad.

Ανακαλύψτε περισσότερα στα SoMe του MAD:

Facebook

Instagram

TikTok

Twitter

Σχετικά με τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία εταιρεία ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή, λειτουργία δικτύων και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Ο Όμιλος ΔΕΗ βρίσκεται σε μία συνεχή πορεία «πράσινου» μετασχηματισμού με την αύξηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη σταδιακή απόσυρση λιγνιτικών μονάδων να είναι στο επίκεντρο του ενεργειακού σχεδιασμού. To παραγωγικό δυναμικό της να ανέρχεται σε 10,7GW, με το 43% εξ αυτών να προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η ΔΕΗ αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία εξυπηρετώντας περίπου 8,7 εκατ. πελάτες. Ο Όμιλος αλλάζει και θέτει νέες βάσεις για το μέλλον διευρύνοντας τις ευκαιρίες ανάπτυξης σε νέες δραστηριότητες και ειδικότερα στις αγορές της ηλεκτροκίνησης και τα δίκτυα οπτικών ινών.

#ΔΕΗ #enametomellon

www.dei.gr