Αυξήθηκε ο προσωπικός πλούτος του βασιλιά Καρόλου – Από που επωφελήθηκε

Αυξήθηκε ο προσωπικός πλούτος του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος κατάφερε να ξεπεράσει και εκείνον της μητέρας του, Ελισάβετ Β’. Ο μονάρχης, ο οποίος ανέβηκε στον θρόνο πριν από περίπου δύο χρόνια, κατατάσσεται στην 258η θέση στον κατάλογο των 350 πλουσιότερων ανθρώπων και οικογενειών του Ηνωμένου Βασιλείου, από την 263η θέση που ήταν το 2023.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Sunday Times Rich List δείχνουν ότι ο μονάρχης έχει επωφεληθεί από την ενίσχυση της καθαρής αξίας των ακινήτων του. Συγκεκριμένα ο πλούτος του Καρόλου αυξήθηκε κατά 10 εκατομμύρια λίρες σε 610 εκατομμύρια λίρες τον τελευταίο χρόνο. Κάτι που τον καθιστά πολύ πλουσιότερο από τη μητέρα του, τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’, η οποία είχε στα θησαυροφυλάκιά της 370 εκατ. λίρες.

Ο πλούτος της Ελισάβετ

Τα κληρονομημένα ιδιωτικά κτήματά του Σάντρινγκχαμ στο Νόρφολκ και Μπαλμόραλ στο Αμπερντισάιρ, τα οποία ανήκαν στη μητέρα του, την αείμνηστη βασίλισσα, λέγεται ότι ευθύνονται για τη μεγάλη του περιουσία.

Μόνο τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται από τους Sunday Times στην εκτίμηση του πλούτου του ηγεμόνα. Ο εκτιμώμενος πλούτος του βασιλιά, ο οποίος λέγεται ότι προέρχεται από κληρονομιές, ακίνητα και επενδύσεις, επισκιάζει εκείνον της Ελισάβετ Β’.

Ο πλούτος της αείμνηστης βασίλισσας εκτιμάται ότι ήταν 370 εκατομμύρια λίρες το 2022, με του Καρόλου να εκτιμάται τώρα ότι είναι 240 εκατομμύρια λίρες περισσότερα από της μητέρας του. Μάλιστα δε, το 2024 έχει αυξηθεί από 600 στα 610 εκατ. λίρες.

