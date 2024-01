Μίσιγκαν: Σκύλος «φύλακας άγγελος» – Πώς βοήθησε να σωθεί ο ιδιοκτήτης που έπεσε σε παγωμένη λίμνη

Από μηχανής θεός αποδείχθηκε για έναν άνδρα που έπεσε σε μια παγωμένη λίμνη του Μίσιγκαν ο σκύλος του, αλλά και η ευστροφία ενός αστυνομικού.

Την Πέμπτη, ένας 65χρονος στο Τράβερς Σίτι έπεσε στην παγωμένη λίμνη Αρμπούτους έτσι οι αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τον άνδρα να πέφτει στον πάγο και να εγκλωβίζεται κάλεσαν αμέσως την πολιτειακή αστυνομία του Μίσιγκαν.

Στην κλήση απάντησε ο υπαστυνόμος της πολιτειακής αστυνομίας του Μίσιγκαν, Κάμερον Μπένετς, ο οποίος έφτασε στο σημείο και ανέλαβε γρήγορα τον έλεγχο της κατάστασης. Ωστόσο, για να καταφέρει να σώσει τον άνδρα χρειάστηκε έναν πολύτιμο βοηθό τη Ρούμπι, τη σκυλίτσα του 65χρονου.

Ο Μπένετς ενήργησε γρήγορα πήρε τον δίσκο διάσωσης από το πίσω μέρος του περιπολικού του και βγήκε στον πάγο. Είδε τον άνδρα στο παγωμένο νερό και δίπλα του να βρίσκεται ο σκύλος του, η Ρούμπι. Ο υπαστυνόμος Μπένετς δεν μπορούσε να φτάσει τον άνδρα λόγω των συνθηκών και τότε δείχνοντας γρήγορα αντανακλαστικά σκέφτηκε να τον σώσει με τη βοήθεια της Ρούμπι.

Η κάμερα σώματος που φορούσε ο αστυνομικός κατέγραψε τη διάσωση, δείχνοντας αρχικά τον άνδρα παγιδευμένο στα παγωμένα νερά με μόνο το κεφάλι και τους ώμους του πάνω από τον πάγο και τον σκύλο του να στέκεται στο πλευρό του.

Δείχνει τον Μπένετς να προσπαθεί αρχικά να πετάξει έναν δίσκο διάσωσης δεμένο σε ένα σχοινί προς τον άνδρα. Όταν αυτό αποτυγχάνει, ο αστυνομικός ζητά από τον άνδρα να στείλει τον σκύλο του σε αυτόν.

«Στείλτε το κουτάβι σας εδώ. Θα έρθει σε μένα;», φωνάζει στον άνδρα, ο οποίος απαντά ότι το όνομα του σκύλου του είναι Ρούμπι.

«Ρούμπι, έλα εδώ! Έλα εδώ, Ρούμπι!», φωνάζει ο Μπένετς στο βίντεο πριν σφυρίξει στο σκυλάκι, το οποίο τρέχει προς το μέρος του και φτάνει κουνώντας την ουρά του.

Ο υπστυνόμος δένει τον δίσκο διάσωσης στο κολάρο του σκύλου και ζητά από τον άνδρα να καλέσει τη Ρούμπι. Όταν επιστρέφει στον ιδιοκτήτη της, ο Μπένετς λέει στον άνδρα να πάρει το δίσκο από τη Ρούμπι και να αρχίσει να κλωτσάει τα πόδια του.

«Φέρε τα πόδια σου στην επιφάνεια κλωτσώντας!», φωνάζει, τραβώντας τον 65χρονο από την παγωμένη επιφάνεια της λίμνης και προτρέποντάς τον να κρατηθεί από τον δίσκο καθώς συνεχίζει να τραβάει το σχοινί, σέρνοντάς τον σε ασφαλέστερο σημείο κοντά στην άκρη της λίμνης.

Ο Μπένετς μαζί με έναν άνδρα από το τοπικό πυροσβεστικό τμήμα κατάφεραν τότε να πιάσουν τα χέρια του για να ολοκληρώσουν τη διάσωση, με τη Ρούμπι να παραμένει προσκολλημένη στο σχοινί και να μεταφέρουν τον 65χρονο σε ασφαλές σημείο.

Grand Traverse County: Body-cam footage captures daring ice rescue by MSP Motor Carrier Officer Kammeron Bennetts with the help of the victim’s dog Ruby. Great team work and well done! https://t.co/uTblTv3bhV pic.twitter.com/NDKKHZnysu

— MSP Seventh District (@mspnorthernmi) January 18, 2024