Το αμερικανικό Πεντάγωνο εντείνει τον σχεδιασμό για πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κούβα

Ο στρατιωτικός σχεδιασμός για μια πιθανή επιχείρηση υπό την ηγεσία του Πενταγώνου στην Κούβα εντείνεται αθόρυβα, σύμφωνα με πληροφορίες της USA TODAY. Το Πεντάγωνο θέλει να είναι έτοιμο, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ δώσει εντολή για επέμβαση εκεί

Δύο πηγές μίλησαν στην εφημερίδα υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι οδηγίες που έχουν λάβει στο Πεντάγωνο φαίνεται να αποτελούν κλιμάκωση των πρόσφατων εντάσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κούβα. Από τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ περιόρισε τις αποστολές πετρελαίου στην Κούβα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας για την επιβολή σαρωτικών πολιτικών αλλαγών στο νησί.

Σε δήλωσή του στην USA TODAY, το Πεντάγωνο δήλωσε ότι σχεδιάζει έχοντας υπ’ όψιν μια σειρά από απρόβλεπτα περιστατικά. Και παραμένει έτοιμο να εκτελέσει τις εντολές του προέδρου.

Κρίσιμη περίοδος

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κούβα έχουν παραδεχθεί ότι βρίσκονται στα αρχικά στάδια μιας προσπάθειας να βρουν μια διέξοδο από την κρίση. Ωστόσο δεν είναι σαφές πόσο πρόθυμη είναι η κάθε πλευρά να συμβιβαστεί. Τον Μάρτιο, η USA TODAY ανέφερε ότι οι δύο χώρες βρίσκονταν σε συζητήσεις για την υπογραφή μιας πιθανής ιστορικής οικονομικής συμφωνίας που θα αποκαταστήσει τις σχέσεις.

«Κάνω ό,τι θέλω»

Ακόμα και καθώς η προσοχή της κυβέρνησης Τραμπ έχει στραφεί στον πόλεμο του Ιράν, οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Αβάνας έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνει η εφημερίδα, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σύντομα αναμένει να έχει την «τιμή» να «καταλάβει την Κούβα, με κάποια μορφή».

«Είτε την απελευθερώσω, είτε την καταλάβω – νομίζω ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με αυτήν», είπε.

Στις 13 Απριλίου, ο Τραμπ δήλωσε στην USA TODAY στον Λευκό Οίκο: «Μπορεί να σταματήσουμε στην Κούβα αφού τελειώσουμε με αυτό», αναφερόμενος στη συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ιράν.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Newsweek, ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, ορκίστηκε ότι η χώρα του θα αντεπιτεθεί εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινήσουν στρατιωτική επίθεση.

«Θα πολεμήσουμε, θα αμυνθούμε και, σε περίπτωση που πέσουμε στη μάχη, το να πεθάνουμε για την πατρίδα είναι να ζήσουμε», δήλωσε.

Από το Καράκας στην Αβάνα;

Αφορμή ήταν η επιτυχημένη επιχείρηση απαγωγής του Νικολάς Μαδούρο από τη Βενεζουέλα. Η εφημερίδα τονίζει ότι το γεγονός αυτό προκάλεσε σοκ στις κοινότητες των εξόριστων από τη Βενεζουέλα και την Κούβα στη Νότια Φλόριντα. Και πυροδότησε εικασίες ότι η Κούβα θα ήταν η επόμενη. Στην επιδρομή για την απαγωγή του Μαδούρο, σκοτώθηκαν 32 Κουβανοί στρατιωτικοί που τον φρουρούσαν.

Για δεκαετίες, Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν κάποια μορφή στρατιωτικής επέμβασης στην Κούβα. Ήδη από τότε που ο Φιντέλ Κάστρο και οι αντάρτικες δυνάμεις του εισέβαλαν στην Αβάνα το 1959 και αργότερα ορκίστηκαν πίστη στη Σοβιετική Ένωση και τον κομμουνισμό.