Η φετινή Πρωτομαγιά καταγράφεται πλέον στα μετεωρολογικά χρονικά ως μια από τις πιο ακραίες των τελευταίων δεκαετιών για την Ελλάδα. Αντί για τον παραδοσιακό εορτασμό της άνοιξης, η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με συνθήκες που παραπέμπουν αυστηρά στην καρδιά του χειμώνα. Ο συνδυασμός ακραίου ψύχους, χιονοπτώσεων στα ορεινά και ισχυρών βροχοπτώσεων συνέθεσε ένα σκηνικό που ανέτρεψε πλήρως τα δεδομένα της ημέρας. Επειδή τα στοιχεία που προκύπτουν από τα ρεπορτάζ είναι εξαιρετικά συγκεκριμένα, η καταγραφή των γεγονότων αποτυπώνει ένα ιστορικό καιρικό παράδοξο.

Η πιο κρύα Πρωτομαγιά εδώ και 70 χρόνια

Το κυριότερο και πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα ανήμερα της Πρωτομαγιάς ήταν η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας. Τα μετεωρολογικά δεδομένα επιβεβαιώνουν απόλυτα το πρωτοφανές του φαινομένου, καθώς πρόκειται επίσημα για την πιο κρύα Πρωτομαγιά που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα εδώ και 70 ολόκληρα χρόνια. Η ψυχρή εισβολή ήταν τόσο ισχυρή που καθήλωσε τον υδράργυρο σε επίπεδα εντελώς ασυνήθιστα για τον μήνα Μάιο. Η συγκεκριμένη μέρα δεν θύμιζε σε τίποτα την τελική ευθεία προς το καλοκαίρι, σπάζοντας ένα ρεκόρ δεκαετιών.

Λευκό σκηνικό σε Λαϊλιά και Μαίναλο

Το ιστορικό ρεκόρ ψύχους δεν έφερε απλώς χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά συνοδεύτηκε από ένα αμιγώς χειμερινό φαινόμενο: τις χιονοπτώσεις. Συγκεκριμένα, σε ορεινές περιοχές της χώρας, η Πρωτομαγιά ήταν κυριολεκτικά λευκή. Στη Βόρεια Ελλάδα, το χιόνι κάλυψε τον Λαϊλιά Σερρών, μετατρέποντας το βουνό σε ένα κατάλευκο τοπίο.

Αντίστοιχη ακριβώς ήταν η εικόνα και νοτιότερα, στην Πελοπόννησο, όπου το Μαίναλο Αρκαδίας ντύθηκε και αυτό στα λευκά. Το χιόνι έπεσε στην περιοχή επιβεβαιώνοντας τη σφοδρότητα αλλά και τη μεγάλη γεωγραφική έκταση αυτού του όψιμου χειμωνιάτικου κύματος που σάρωσε τα ορεινά της επικράτειας ανήμερα της εορτής των λουλουδιών.

Βροχερή Πρωτομαγιά και ρεκόρ υετού στην Εύβοια

Για τις περιοχές που δεν βρέθηκαν στο επίκεντρο των χιονοπτώσεων, το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας ήταν οι έντονες βροχές. Η φετινή Πρωτομαγιά χαρακτηρίστηκε γενικότερα ως ιδιαιτέρως βροχερή.

Το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο καταγράφηκε στην Εύβοια και πιο συγκεκριμένα στη Σέττα. Εκεί, τα καιρικά φαινόμενα παρουσίασαν ιδιαίτερη ένταση, με το ύψος της βροχής να ξεπερνά τα 55 χιλιοστά (mm). Ο όγκος του νερού που έπεσε στη Σέττα αποδεικνύει τη δυναμική του καιρικού συστήματος, το οποίο έφερε γενικευμένες και ισχυρές βροχοπτώσεις αντί για τον αναμενόμενο ανοιξιάτικο καιρό.