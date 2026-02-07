Θεσσαλονίκη: Πάνω από 150 προσαγωγές από τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ

Σε περισσότερες από 150 προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, 7 Φεβρουαρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το voria.gr, κουκουλοφόροι που βγήκαν από τον χώρο του ΑΠΘ πέταξαν πολλές βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ που βρισκόταν στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατίας. Άλλες αναφορές κάνουν λόγο για περικύκλωση του κτιρίου του Πολυτεχνείου και ρίψη χημικών εντός αυτού από τα ΜΑΤ, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη πάρτι.

Ακόμη, επιστρατεύτηκε όχημα εκτόξευσης νερού. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και διεκομίσθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο με εγκαύματα χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Παράλληλα, σημειώθηκαν φθορές σε αρκετά σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ ένα όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

