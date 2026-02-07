Επεισόδια ξέσπασαν λίγο πριν τις 02:00 σήμερα Σάββατο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε κουκουλοφόρους και δυνάμεις των ΜΑΤ.

Ομάδες κουκουλοφόρων βγήκαν από τα πανεπιστήμια και πέταξαν βόμβες μολότοφ κατά των ΜΑΤ

Οι κουκουλοφόροι βγήκαν από τα πανεπιστήμια και πέταξαν βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατία.

Επίσης, άλλη ομάδα ατόμων που βρισκόταν εντός του campus πετούσε μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις στην Εγνατία.

Χρήση χημικών

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση χημικών.

Πηγή: thestival.gr