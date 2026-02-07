Θεσσαλονίκη: Βόμβες μολότοφ και επεισόδια στο κέντρο μεταξύ κουκουλοφόρων και ΜΑΤ
Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν κουκουλοφόροι εξαπέλυσαν επίθεση με βόμβες μολότοφ σε δυνάμεις των ΜΑΤ που απάντησαν με χρήση χημικών.
Επεισόδια ξέσπασαν λίγο πριν τις 02:00 σήμερα Σάββατο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε κουκουλοφόρους και δυνάμεις των ΜΑΤ.
Ομάδες κουκουλοφόρων βγήκαν από τα πανεπιστήμια και πέταξαν βόμβες μολότοφ κατά των ΜΑΤ
Οι κουκουλοφόροι βγήκαν από τα πανεπιστήμια και πέταξαν βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατία.
Επίσης, άλλη ομάδα ατόμων που βρισκόταν εντός του campus πετούσε μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις στην Εγνατία.
Χρήση χημικών
Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση χημικών.
Πηγή: thestival.gr
