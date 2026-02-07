Σε πάνω από 300 προσαγωγές έχει προχωρήσει η ΕΛ.ΑΣ μετά τα επεισόδια που έλαβαν χώρα τα ξημερώματα έξω από το ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη και την επιχείρηση της αστυνομίας εκτός και εντός του πανεπιστημίου Μέχρι στιγμής ωστόσο καμία προσαγωγή δεν έχει μετατραπεί σε σύλληψη.

Στο Πολυτεχνείο γινόταν πάρτι και σύμφωνα με αναφορές τοπικών μέσων, άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά – που δεν γνωρίζουμε εάν ήταν στο πάρτι – βγήκαν εκτός του χώρου του Πανεπιστημίου και πέταξαν μολότοφ εναντίον αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με αναφορές δυνάμεις των ΜΑΤ περικύκλωσαν το κτίριο του Πολυτεχνείου και έκαναν εκτεταμένη χρήση χημικών. Στα πλάνα του βίντεο διακρίνονται άνδρες των ΜΑΤ και εντός του κτιρίου. Η αστυνομία έκανε χρήση χειροβομβίδων κρότου – λάμψης, ενώ επιστρατεύτηκε και Αύρα.

Μία 21χρονη μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για να τις παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, και ένας αστυνομικός στο στρατιωτικό νοσοκομείο 424 με εγκαύματα.

Ένα Ι.Χ. καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε τουλάχιστον δύο ακόμα.

Η ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει σε ανακοίνωσή της ότι οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν εντός του πανεπιστημίου και συγχαίρει την ηγεσία της πόλης που έδωσε εντολή για την επέμβαση.

«Συγχαίρουμε την ηγεσία της πόλης η οποία εφάρμοσε τον Νόμο και διέταξε την είσοδο των διμοιριών εντός του ΑΠΘ για τον εντοπισμό και την σύλληψη των ταραξιών. Η επιχείρηση αυτή που επέφερε την προσαγωγή 309 ατόμων, απέδειξε ότι όταν υπάρχει βούληση σωστός συντονισμός και ξεκάθαρες εντολές προς το αστυνομικό προσωπικό που επιχειρεί στο πεδίο, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και όλες οι δικαιολογίες που ακούγαμε σε παρόμοια επεισόδια κατά το παρελθόν για την μη επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν απλά προφάσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών

«Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα», τονίζεται σε δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από τις Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο ίδιο δελτίο Τύπου, προστίθεται πως «τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο» ενώ επισημαίνεται ότι «οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια».

Στην ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει:

Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Σάββατο (07-02-2026), άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του Α.Π.Θ. και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου, επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ).

Αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές.

Παράλληλα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα με τη διαδικασία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.