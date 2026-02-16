ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια – «Οποιαδήποτε εκδήλωση θα πραγματοποιείται κατόπιν άδειας»

Κατατέθηκε τη Δευτέρα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, η οποία ζητήθηκε από τον πρύτανη μετά τα πρόσφατα επεισόδια στην Πολυτεχνική Σχολή.

Κατόπιν αυτού, το ΑΠΘ επανέρχεται, όπως αναφέρει, στην κανονική του λειτουργία. Υπενθυμίζει ότι κατά τις εργάσιμες ημέρες όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου θα κλείνουν στις 22:00. Οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εκδήλωση – πέραν των ακαδημαϊκών και ερευνητικών – θα πραγματοποιείται εντός του ωραρίου και θα διενεργείται κατόπιν αδείας που θα χορηγεί ο αρμόδιος κοσμήτορας ή πρόεδρος.

Τα Σαββατοκύριακα, οι Σχολές θα παραμένουν κλειστές, ενώ οι μεταπτυχιακές και ερευνητικές δραστηριότητες θα διεξάγονται, με ευθύνη των προέδρων και κοσμητόρων, μέχρι τις 18:00.

Οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στην προγραμματική θέση τους για την εξασφάλιση ενός ακαδημαϊκού, δημοκρατικού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Πανεπιστημιούπολη, προς όφελος των φοιτητριών, των φοιτητών και όλων των εργαζομένων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Τα τρία ερωτήματα της έρευνας

Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης είχε ζητήσει να διεξαχθεί έρευνα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τρία ερωτήματα:

1. Εάν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ γνώριζαν για το πάρτι που προηγήθηκε των επεισοδίων,

2. Εάν είχε υποβληθεί αίτημα να χορηγηθεί άδεια για το πάρτι κι εάν δόθηκε τελικά άδεια,

3. Τι στάση κράτησε η εταιρεία σεκιούριτι του Πανεπιστημίου.