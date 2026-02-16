ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια – «Οποιαδήποτε εκδήλωση θα πραγματοποιείται κατόπιν άδειας»
Οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εκδήλωση - πέραν των ακαδημαϊκών και ερευνητικών - θα πραγματοποιείται κατόπιν αδείας, τα Σαββατοκύριακα, οι Σχολές θα παραμένουν κλειστές.
- Ληστεία σούπερ μάρκετ: Η στιγμή που ο δράστης εισέρχεται στην επιχείρηση κρατώντας όπλο
- Στρατιωτικά γυμνάσια στα Στενά του Ορμούζ πραγματοποίησε το Ιράν
- Φορολογικά έσοδα 6,1 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο – Πάνω από τον στόχο το πρωτογενές πλεόνασμα
- Ερωτήματα και… κενά στην έρευνα για τη δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού
Κατατέθηκε τη Δευτέρα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, η οποία ζητήθηκε από τον πρύτανη μετά τα πρόσφατα επεισόδια στην Πολυτεχνική Σχολή.
Κατόπιν αυτού, το ΑΠΘ επανέρχεται, όπως αναφέρει, στην κανονική του λειτουργία. Υπενθυμίζει ότι κατά τις εργάσιμες ημέρες όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου θα κλείνουν στις 22:00. Οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εκδήλωση – πέραν των ακαδημαϊκών και ερευνητικών – θα πραγματοποιείται εντός του ωραρίου και θα διενεργείται κατόπιν αδείας που θα χορηγεί ο αρμόδιος κοσμήτορας ή πρόεδρος.
Τα Σαββατοκύριακα, οι Σχολές θα παραμένουν κλειστές, ενώ οι μεταπτυχιακές και ερευνητικές δραστηριότητες θα διεξάγονται, με ευθύνη των προέδρων και κοσμητόρων, μέχρι τις 18:00.
Οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στην προγραμματική θέση τους για την εξασφάλιση ενός ακαδημαϊκού, δημοκρατικού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Πανεπιστημιούπολη, προς όφελος των φοιτητριών, των φοιτητών και όλων των εργαζομένων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
Τα τρία ερωτήματα της έρευνας
Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης είχε ζητήσει να διεξαχθεί έρευνα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τρία ερωτήματα:
1. Εάν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ γνώριζαν για το πάρτι που προηγήθηκε των επεισοδίων,
2. Εάν είχε υποβληθεί αίτημα να χορηγηθεί άδεια για το πάρτι κι εάν δόθηκε τελικά άδεια,
3. Τι στάση κράτησε η εταιρεία σεκιούριτι του Πανεπιστημίου.
- ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια – «Οποιαδήποτε εκδήλωση θα πραγματοποιείται κατόπιν άδειας»
- «Σειρήνες» από το Ολντ Τράφορντ καλούν τον ΜακΆλιστερ
- Ιράν: Η Τεχεράνη πιστεύει ότι η θέση των ΗΠΑ στο ζήτημα των πυρηνικών έχει γίνει πιο «ρεαλιστική»
- Στο έλεος της κακοκαιρίας Χίος, Λήμνος και Κατάκολο – Ζημιές και προβλήματα σε πολλές περιοχές
- Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας
- Σκόπελος: Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»
- ΕΚΤ: Αγώνας δρόμου για διάδοχο της Λαγκάρντ πριν από τις εκλογές στη Γαλλία
- Άρης: Τα δεδομένα για Μορόν, Γαλανόπουλο και Μισεουί ενόψει Κηφισιάς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις