Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ – Τουλάχιστον 40 προσαγωγές
Ελλάδα 18 Φεβρουαρίου 2026, 02:30

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ – Τουλάχιστον 40 προσαγωγές

Σε δεκάδες προσαγωγές ατόμων μέσα και έξω από το ΑΠΘ προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις στη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποίησαν τη νύχτα.

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τετάρτη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) αλλά και πέριξ της Πανεπιστημιούπολης, στη διάρκεια της οποίας προσήχθησαν δεκάδες άτομα (στη φωτογραφία, επάνω, αστυνομικοί στο εσωτερικό του Πανεπιστημίου).

Ομάδα φοιτητών είχε προγραμματισμένη προβολή ταινίας σε αίθουσα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ μετά τις 22:00 χθες, ώρα κατά την οποία αποφασίστηκε να κλείνουν όλα τα κτίρια εντός του campus μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που προκλήθηκαν πέριξ του ΑΠΘ τα ξημερώματα της 7ης Φεβρουαρίου.

Πρυτανικές Αρχές ενημέρωσαν την Ελληνική Αστυνομία και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο ΑΠΘ

https://youtu.be/lVck3Al-iMs

Από το Πανεπιστήμιο τους ζητήθηκε να αποχωρήσουν, όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το thestival.gr.

Τα άτομα παρέμεναν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής μετά τις 22:00 και οι Πρυτανικές Αρχές ενημέρωσαν την Ελληνική Αστυνομία. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν πέριξ του ΑΠΘ.

YouTube thumbnail

Οταν κινήθηκαν προς την Πολυτεχνική Σχολή, άτομα που ήταν εντός αυτής εξήλθαν και κινήθηκαν αρχικά στην οδό Εγνατία και στη συνέχεια προς το Παλέ Ντε Σπορ. Εκεί τους εγκλώβισαν δυνάμεις των ΜΑΤ και προχώρησαν στην προσαγωγή τους.

Εισβολή αστυνομικών

Την ίδια ώρα, αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν εντός της Πολυτεχνικές Σχολής και εντόπισαν άτομα τα οποία δεν είχαν αποχωρήσει από το κτίριο και προχώρησαν στην προσαγωγή και αυτών.

YouTube thumbnail

Πληροφορίες αναφέρουν ότι προσήχθησαν συνολικά πάνω από 40 άτομα.

World
Αγορές: Πώς οι επενδυτές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν το απρόβλεπτο

Αγορές: Πώς οι επενδυτές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν το απρόβλεπτο

Ο Βανς διαβεβαιώνει πως δεν έχει «καμιά σύγκρουση» με τον Ρούμπιο
ΗΠΑ 18.02.26

Ο Βανς απαντά για τη... σύγκρουσή του με τον Ρούμπιο

«Είναι τόσο ενδιαφέρον το ότι τα μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να δημιουργήσουν σύγκρουση εκεί που δεν υπάρχει καμιά», απάντησε ο Τζέι Ντι Βανς όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Σύνταξη
Εχει μέλλον ο φιλελευθερισμός;
Opinion 18.02.26

Εχει μέλλον ο φιλελευθερισμός;

Πολλοί από εμάς έχουν πολεμήσει πολύ στο παρελθόν για την υπεράσπιση της φιλελεύθερης ιδεολογίας. Που όμως τώρα τελευταία αντιμετωπίζει σοβαρά σκοτεινές προοπτικές. Ετσι πολλοί συνειδητοποιούν σήμερα πως ο φιλελευθερισμός υφίσταται πολιτικές πιέσεις και είναι ουσιαστικά υπό διωγμό. Από τη Δεξιά έως την Αριστερά ελάχιστοι πλέον νοιάζονται για τις τύχες του. Στα δεξιά, πολλοί τον θεωρούν […]

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)
Champions League 18.02.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)

Ο Βινίσιους «καθάρισε» για την ισπανική ομάδα στο επεισοδιακό παιχνίδι της Λισαβώνας, με τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει εντυπωσιακό γκολ. Ο σκόρερ κατηγόρησε τον Πρεστιάνι της Μπενφίκα για ρατσιστική επίθεση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)

Δεκάλεπτη διακοπή μετά την γκολάρα του Βινίσιους στο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ, όπου ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού και επικράτησε χαμός.

Σύνταξη
Βασίλισσα Ελισάβετ, ετών 10: Στο σφυρί τα παιδικά χρόνια της Λίλιμπετ – Το σκάνδαλο, η γκουβερνάντα, η τιμωρία
Damnatio memoriae 17.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ, ετών 10: Στο σφυρί τα παιδικά χρόνια της Λίλιμπετ – Το σκάνδαλο, η γκουβερνάντα, η τιμωρία

Μια μοναδική, χειρόγραφη επιστολή της 10χρονης τότε Πριγκίπισσας Ελισάβετ, γεμάτη με τρυφερά σκίτσα και προσωπικές παρατηρήσεις, έρχεται στο φως της δημοσιότητας και ετοιμάζεται να δημοπρατηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη
2010 17.02.26

«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν με κάνεις την οικιακή σου βοηθό. Είμαι απόλυτα ικανή και έχω απεγνωσμένα ανάγκη τα χρήματα», φέρεται να έγραφε το 2010 η Σάρα Φέργκιουσον στον καταδιακασμένο παιδοβιαστή και μαστροπό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βρετανία: Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη χώρα
Κόσμος 17.02.26

Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη Βρετανία

Οι αρχές δέχονταν πιέσεις τις τελευταίες ημέρες να ερευνήσουν την εμπλοκή του πρώην πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ σε αυτές τις πτήσεις με τις οποίες ο Επστάϊν έστελνε γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύνταξη
Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;
Αστρολογία & Ιστορία 17.02.26

Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;

Από την αρχαία Μεσοποταμία έως τη σύγχρονη πολιτική σκηνή, η ηλιακή έκλειψη ερμηνεύεται ως οιωνός για την τύχη βασιλιάδων και προέδρων, τροφοδοτώντας φόβο, φήμες και ανησυχίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»
Debate 17.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»

Η είδηση ότι ο θάνατος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την οικογένειά του σε δεινή οικονομική θέση πυροδότησε μια από τις πιο έντονες ψηφιακές διαμάχες των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων
Επικαιρότητα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων

«Μάλλον δεν το ξέρετε κ. Μητσοτάκη, αλλά τα μέτρα αύξησης των μισθών και των αποδοχών που διαφημίζετε τα έχει ήδη υπερσκελίσει η ακρίβεια για να συντηρούν τα υπερκέρδη τους τα καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων – Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα
Τάσεις για το 2026 17.02.26

Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων - Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα

«Γρίφος» για δυνατούς λύτες η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Ο «Γόρδιος δεσμός» του στεγαστικού και τα βασικά ερωτήματα που γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
