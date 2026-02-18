Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τετάρτη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) αλλά και πέριξ της Πανεπιστημιούπολης, στη διάρκεια της οποίας προσήχθησαν δεκάδες άτομα (στη φωτογραφία, επάνω, αστυνομικοί στο εσωτερικό του Πανεπιστημίου).

Ομάδα φοιτητών είχε προγραμματισμένη προβολή ταινίας σε αίθουσα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ μετά τις 22:00 χθες, ώρα κατά την οποία αποφασίστηκε να κλείνουν όλα τα κτίρια εντός του campus μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που προκλήθηκαν πέριξ του ΑΠΘ τα ξημερώματα της 7ης Φεβρουαρίου.

Πρυτανικές Αρχές ενημέρωσαν την Ελληνική Αστυνομία και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο ΑΠΘ https://youtu.be/lVck3Al-iMs

Από το Πανεπιστήμιο τους ζητήθηκε να αποχωρήσουν, όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το thestival.gr.

Τα άτομα παρέμεναν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής μετά τις 22:00 και οι Πρυτανικές Αρχές ενημέρωσαν την Ελληνική Αστυνομία. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν πέριξ του ΑΠΘ.

Οταν κινήθηκαν προς την Πολυτεχνική Σχολή, άτομα που ήταν εντός αυτής εξήλθαν και κινήθηκαν αρχικά στην οδό Εγνατία και στη συνέχεια προς το Παλέ Ντε Σπορ. Εκεί τους εγκλώβισαν δυνάμεις των ΜΑΤ και προχώρησαν στην προσαγωγή τους.

Εισβολή αστυνομικών

Την ίδια ώρα, αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν εντός της Πολυτεχνικές Σχολής και εντόπισαν άτομα τα οποία δεν είχαν αποχωρήσει από το κτίριο και προχώρησαν στην προσαγωγή και αυτών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι προσήχθησαν συνολικά πάνω από 40 άτομα.