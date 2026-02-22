Αμφίκλεια: Κοντοσούβλι για ρεκόρ Γκίνες μήκους 130 μέτρων με 800 κιλά κρέας
Η περιοχή βούλιαξε στην κυριολεξία από επισκέπτες που θέλησαν να δουν από κοντά την προετοιμασία και τη διαδικασία του ψησίματος στην Αμφίκλεια
Χιλιάδες επισκέπτες βρέθηκαν στην Αμφίκλεια, όπου στήθηκε μία γιγάντια σούβλα με ένα κοντοσούβλι για ρεκόρ Γκίνες.
Το φετινό κοντοσούβλι έφτασε φέτος τα 130 μέτρα και σιγοψήθηκε από το πρωί της Κυριακής μέχρι και το μεσημέρι κατά μήκους του κεντρικού δρόμου στην Αμφίκλεια.
Το κοντοσούβλι είχε 800 κιλά κρέας το οποίο δώρισαν κτηνοτρόφοι.
Η περιοχή βούλιαξε στην κυριολεξία από επισκέπτες που θέλησαν να δουν από κοντά την προετοιμασία και τη διαδικασία του ψησίματος.
