Κορυφώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στην Πάτρα την Κυριακή, με ένα εντυπωσιακό πανόραμα χρωμάτων, εμπνεύσεων, μεταμφιέσεων, καπέλων, αξεσουάρ, αλλά και ευφάνταστων αρμάτων. Επισκέπτες και κάτοικοι της Πάτρας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το υπερθέαμα στη μεγάλη παρέλαση, που θα ξεκινήσει στις 14:00 σήμερα το μεσημέρι.

Πρωταγωνιστές θα είναι για ακόμα μία χρονιά οι 50.000 νέες και νέοι της Πάτρας, μέλη των 190 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού», όπου αναμένεται να αναδείξουν το κέφι, τη ζωντάνια, τον παλμό, τον αυθορμητισμό, την ευρηματικότητα, τη σάτιρα και την καλλιτεχνική τους δημιουργία.

Η μεγάλη παρέλαση θα ξεκινήσει με τα άρματα που φιλοτεχνήθηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο του δήμου Πατρέων. Εν τω μεταξύ, η πόλη ξενύχτησε σε έντονους ρυθμούς. Χιλιάδες καρναβαλιστές, στην πλειοψηφία τους νέοι, δεν σταμάτησαν να χορεύουν ξέφρενα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πενήντα χιλιάδες καρναβαλιστές με δικά τους άρματα αναμένεται να ανεβάσουν τους ρυθμούς στο κέντρο της πόλης

Πάτρα: Η μεγάλη παρέλαση

Στη μεγάλη παρέλαση το μεσημέρι ο προπομπός θα είναι το «Patras Carnival Dj» και θα ακολουθεί ο βασιλιάς Καρνάβαλος (Διόνυσος), ενώ στη συνέχεια θα εμφανιστεί το άνθινο άρμα με την βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίζα Φλωράτου, που σηματοδοτεί τον ερχομό της άνοιξης και της αναγέννησης.

Το άνθινο άρμα με τα 30.000 γαρύφαλλα είναι ένας κύκνος περιστοιχισμένος με φλαμίνγκος, ενώ η βασίλισσα θα βρίσκεται στον θρόνο της που είναι ένα σιντριβάνι.

Κατόπιν θα παρελάσουν τα άρματα «Paint the city», «Ούτε στάλα νερό», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι», «Ο Αγροτοφάγος», τα άρματα του καρναβαλιού των μικρών, «Καρναβαλική Πνοή», «Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια», «Το Κυνήγι», «Αφύπνιση-Ενημέρωση», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», «Το Σχολείο», «Μπέμπης Καρνάβαλος», «Καρουζέλ», «Σκυλάκι», «Αεροπλανάκι» και το άρμα της καρναβαλικής ακαδημίας.

Αμέσως μετά την σκυτάλη θα πάρουν οι 50.000 καρναβαλιστές με τα δικά τους άρματα και τις κατασκευές τους, όπου αναμένεται να ανεβάσουν τους ρυθμούς στο κέντρο της πόλης.

Η παρέλαση θα ολοκληρωθεί με τα οχήματα του σοκολατοπόλεμου, όπου οι σοκολατορίχτες θα θέσουν σε κίνηση το ιστορικό, παραδοσιακό έθιμο, γλυκαίνοντας τους χιλιάδες θεατές.

Μετά το τέλος της παρέλασης θα πραγματοποιηθεί, στις 9:00 το βράδυ, η τελετή λήξης στον μόλο της Αγίου Νικολάου.

Εκεί ο βασιλιάς Καρνάβαλος θα παραδοθεί στις φλόγες και μέσα από τις στάχτες του αναμένεται να μεταδώσει το μήνυμα της αναγέννησης και της ελπίδας, σύμφωνα με το έθιμο, ενώ ο ουρανός της πόλης θα φωτιστεί από χιλιάδες πυροτεχνήματα.

Η τελετή λήξης θα αρχίσει με ακροβατικά από την ομάδα των Saltibagos και την εμφάνιση της τελάλισσας του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίας Αγουρίδη.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής της τελετής, Δημήτρης Μουλίνος, θα κάνει μία αναδρομή σε κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης, ενώ θα ακολουθήσουν συναυλία με τον Sicario και ένα μεγάλο πάρτι.

Στο μεταξύ, η πόλη της Πάτρας έχει κατακλυστεί από μεγάλο αριθμό επισκεπτών που ζουν από κοντά τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, έχοντας ως «σύμμαχο» τις καλές καιρικές συνθήκες.