Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 22:05
Νεκρός ισοβίτης από πυροβολισμό στις φυλακές Δομοκού – Βαρυποινίτης ο δράστης
Το «χρυσό» τριήμερο: Οι Απόκριες «κινούν» την περιφέρεια
Οικονομικές Ειδήσεις 16 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Το «χρυσό» τριήμερο: Οι Απόκριες «κινούν» την περιφέρεια

Πληρότητες που αγγίζουν το 100%, τιμές που προκαλούν ίλιγγο και οι μυστικές περιοχές που προσφέρουν διαμονή σε λογικές τιμές τις Απόκριες - Πόσο κοστίζει μια απόδραση σε Πάτρα, Ξάνθη και Ρέθυμνο

Εύη Σιμοπούλου
Οι Απόκριες εξελίσσονται σταθερά σε μία από τις πιο δυναμικές περιόδους εσωτερικού τουρισμού στη χώρα, με άμεσο αποτύπωμα σε καταλύματα, εστίαση και τοπικές αγορές. Τα καρναβάλια μεγάλων πόλεων και τα παραδοσιακά δρώμενα της περιφέρειας ενεργοποιούν κάθε χρόνο χιλιάδες μετακινήσεις, ενισχύοντας τη ζήτηση για βραχυχρόνιες μισθώσεις και ξενοδοχεία, ενώ σε αρκετούς προορισμούς οι πληρότητες αγγίζουν ήδη ή και ξεπερνούν το 90%.

«Οι προκρατήσεις στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης κινούνται ήδη σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα»

Τα διαθέσιμα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας λειτουργεί ως κρίσιμος οικονομικός καταλύτης για πολλές περιοχές. Σύμφωνα με στοιχεία του E-Real Estates – Πανελλαδικό Δίκτυο Κτηματομεσιτών, η φετινή καρναβαλική περίοδος χαρακτηρίζεται από έντονο προγραμματισμό και περιορισμένη διαθεσιμότητα καταλυμάτων, ιδιαίτερα σε περιοχές με ισχυρή παράδοση στις αποκριάτικες εκδηλώσεις.

Την εικόνα της αυξημένης ζήτησης επιβεβαιώνει ο πρόεδρος του E-Real Estates Θεμιστοκλής Μπάκας, σημειώνοντας ότι «οι προκρατήσεις στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας κινούνται ήδη σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της φετινής περιόδου».

Πρωταγωνίστρια η Πάτρα

Το Καρναβάλι της Πάτρας παραμένει το μεγαλύτερο και πιο οργανωμένο της χώρας, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες. Η δυναμική του αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπου οι πληρότητες έφτασαν το 75% ήδη από την τελετή έναρξης, ενώ για το Σαββατοκύριακο των παρελάσεων οι προκρατήσεις αγγίζουν το 85%.

Η διαθέσιμη προσφορά στο κέντρο της πόλης είναι περιορισμένη, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του κόστους διαμονής για το τριήμερο κορύφωσης (Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου ως Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου). Παράλληλα, οι επισκέπτες στρέφονται σε γειτονικές περιοχές, σε απόσταση 20 έως 25 λεπτών από το κέντρο, όπως τα Βραχναίικα, το Ρίο και ο Αγιος Βασίλειος, όπου καταγράφονται χαμηλότερες τιμές και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα.

Ρέθυμνο – Ξάνθη: ισχυρή ζήτηση

Στο Ρέθυμνο, το καρναβάλι αποτελεί βασικό στοιχείο της τουριστικής ταυτότητας της πόλης. Σύμφωνα με την AirDNA, από το σύνολο των 950 ακινήτων που διαθέτει για βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι προκρατήσεις αγγίζουν το 86% στην πλατφόρμα του Airbnb, με τη διαθεσιμότητα να περιορίζεται περαιτέρω το Σαββατοκύριακο των παρελάσεων.

Η ενετική παλιά πόλη παραμένει το επίκεντρο της ζήτησης, προσελκύοντας επισκέπτες που συνδυάζουν τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις με σύντομες αποδράσεις, με το κόστος διαμονής για το τριήμερο να κυμαίνεται από 271 έως και 459 ευρώ για αυτοτελή κατοικία.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στην Ξάνθη, όπου οι Θρακικές Λαογραφικές Γιορτές και το κάψιμο του «Τζάρου» οδηγούν τις πληρότητες στο 90%. Πρόκειται για έναν θεσμό με σταθερή απήχηση, που ενισχύει την τοπική οικονομία και διατηρεί έντονο τον πολιτιστικό χαρακτήρα της περιοχής. To κόστος διαμονής για το τριήμερο κυμαίνεται από 712 έως και 1.016 ευρώ για κατοικία με δύο υπνοδωμάτια, κατάλληλη να φιλοξενήσει ακόμη και έξι άτομα.

Διονυσιακά έθιμα: αυθεντικότητα

Ισχυρή κινητικότητα καταγράφεται και σε περιοχές όπου διατηρούνται διονυσιακά έθιμα, τα οποία τα τελευταία χρόνια εξελίσσονται σε πόλο έλξης επισκεπτών που αναζητούν αυθεντικές, βιωματικές εμπειρίες. Πόλεις και κωμοπόλεις όπως Νάουσα, Δράμα, Σκύρος, Τύρναβος και Κοζάνη βλέπουν τις προκρατήσεις να κινούνται από 65% έως και 100%, περιορίζοντας αισθητά τη διαθέσιμη προσφορά καταλυμάτων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Νάουσας, όπου το Σαββατοκύριακο των παρελάσεων η διαθεσιμότητα στη βραχυχρόνια μίσθωση έχει ήδη μηδενιστεί. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο έθιμο των «Γενίτσαρων και Μπουλών», το οποίο προσελκύει επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό.

Στη Δράμα, οι προκρατήσεις για το ίδιο διάστημα αγγίζουν το 65%, με τις τιμές για διαμονή στο κέντρο της πόλης να κυμαίνονται από 185 έως 423 ευρώ για το τριήμερο. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η Σκύρος, όπου το ιδιαίτερο αποκριάτικο έθιμο του «Γέρου και της Κορέλας» ενισχύει τη ζήτηση, με το κόστος μίσθωσης να ξεκινά από 273 ευρώ.

Στον Τύρναβο, όπου κυριαρχεί το γνωστό έθιμο του Μπουρανί, σημαντικό μέρος των επισκεπτών επιλέγει να διαμείνει στη Λάρισα. Εκεί, το κόστος για το τριήμερο διαμορφώνεται από 150 έως 300 ευρώ, ανάλογα με την εγγύτητα του καταλύματος στο κέντρο της πόλης.

Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά καταγράφονται και στην Κοζάνη, όπου οι προκρατήσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση αγγίζουν το 98%. Η αυξημένη ζήτηση έχει οδηγήσει σε περιορισμένη διαθεσιμότητα, με τις τιμές να ξεκινούν από 648 ευρώ για κατοικία ενός υπνοδωματίου.

Ναύπλιο – Τολό: εναλλακτική

Στην Αργολίδα, το Ναύπλιο καταγράφει αυξημένη επισκεψιμότητα χάρη στο «Βενετσιάνικο Καρναβάλι», ένα δρώμενο με στολές εποχής και βενετσιάνικες μάσκες. Οπως επισημαίνει η Κάλλη Γεωργιδάκη, ξενοδόχος και ιδιοκτήτρια των Minoan Hotels στο Τολό, «πλήθος επισκεπτών επιλέγει να διαμείνει στο Τολό, το οποίο απέχει μόλις 10 λεπτά από το Ναύπλιο, καθώς προσφέρει περισσότερες επιλογές καταλυμάτων με καλή σχέση ποιότητας – τιμής».

Σύμφωνα με την ίδια, το καρναβάλι λειτουργεί ως πόλος έλξης για την ευρύτερη περιοχή, αυξάνοντας τον αριθμό των κρατήσεων και καθιστώντας την Αργολίδα ελκυστική επιλογή για σύντομες αποδράσεις από την Αθήνα.

Διαφορετική, τέλος, είναι η εικόνα στην Αθήνα. Ο επιχειρηματίας εστίασης σε Κηφισιά και Μαρούσι, Μάκης Ρούσσος, αναφέρει ότι «στο τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας η πόλη μισοαδειάζει, ωστόσο όσοι παραμένουν συνεχίζουν να βγαίνουν». Οπως εξηγεί, η μοναδική αισθητή κάμψη παρατηρείται το μεσημέρι της Κυριακής.

