Απόκριες στην Αθήνα: Οι πιο απίθανοι μασκαράδες πλημμυρίζουν το Ζάππειο
Σε αποκριάτικους καρναβαλικούς ρυθμούς η πόλη.
- Πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια η Ελλάδα – Υποψήφιος «ξεσπιτόγατος» ο 1 στους 3 ενοικιαστές
- Χειροπέδες σε πιλότο κατηγορούμενο για παιδεραστία λίγο πριν την απογείωση
- Συνέντευξη Τύπου θα δώσει την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος μετά τις αποκαλύψεις
- Σε «Red Code» Αχαΐα και Ηλεία ενόψει της κακοκαιρίας – Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας
Φορέστε τις στολές σας και το πιο αστραφτερό σας χαμόγελο και ελάτε να ξεφαντώσουμε στο «Καρναβάλι του κόσμου»!
Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 στις 11:00, ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί τα παιδιά στη μεγαλύτερη αποκριάτικη γιορτή, στο Ζάππειο.
Το καθιερωμένο ραντεβού τους με τη χαρά του αθηναϊκού καρναβαλιού πλησιάζει και οι μικροί μασκαράδες προετοιμάζονται να αναλάβουν δράση σκορπίζοντας το ρυθμό, το κέφι και τη ζωντάνια τους στο κέντρο της πόλης.
«Το καρναβάλι του κόσμου»
Ο προαύλιος χώρος του Ζαππείου μεταμορφώνεται στο σκηνικό της πιο πολύχρωμης υπαίθριας γιορτής «Το καρναβάλι του κόσμου» με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που συνδυάζουν το παιχνίδι, την παράδοση και την ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια, το οποίο έχει επιμεληθεί ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων.
Σερπατίνες, μάσκεςμ χρώματα
Μουσική, χορός, ξυλοπόδαροι, καρναβαλικά παιχνίδια, face painting, μπαλονοκατασκευές, κινέζικος δράκος, άφθονη σερπαντίνα και πολλές εκπλήξεις συνθέτουν το παζλ της φετινής γιορτής, την οποία θα «ντύσει» με τις μελωδίες της η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων.
Το «Καρναβάλι του κόσμου» έρχεται στην καρδιά της Αθήνας με πρωταγωνιστές τους μικρούς μας φίλους, για να τους ταξιδέψει στην πιο μαγευτική αποκριάτικη περιπέτεια. Μη λείψεις κανείς.
Πληροφορίες των εκδηλώσεων – δράσεων
Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων στο:
https://www.opanda.gr/images/DIGITAL_PROGRAM_APOKRIES_2026.pdf
Περισσότερες πληροφορίες: www.opanda.gr
* Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί.
- Χαμός με Κόντε στη Νάπολι – Ο αποκλεισμός στο Κύπελλο και τα δύο… δάχτυλα που έδειξε ο Ιταλός
- Απόκριες στην Αθήνα: Οι πιο απίθανοι μασκαράδες πλημμυρίζουν το Ζάππειο
- Καλλιθέα: Καλύτερη εικόνα για το κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι – Τι λέει ο πατέρας του για το ατύχημα
- Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς
- Μισθοί: Μείωση στο ρυθμό αύξησης στην Ευρωζώνη – Η θέση της Ελλάδας
- Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Στον τελικό του Κυπέλλου οι Κρητικοί των 10 παικτών! (vids)
- Στον Λευκό Οίκο ο Νετενιάχου για τη συνάντηση με τον Τραμπ, χωρίς παρουσία δημοσιογράφων – Τι θα ζητήσει
- Οριστικό τέλος για τη European Super League: Ρεάλ Μαδρίτης και η UEFA κατέληξαν σε συμφωνία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις