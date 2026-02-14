Απόκριες: Σε ποια καρναβάλια στην Αθήνα μπορείτε να γιορτάσετε το Σαββατοκύριακο

Η Αθήνα ντύνεται αποκριάτικα και σε πολλές γειτονιές της πόλης θα πραγματοποιηθούν τόσο παρελάσεις καρναβαλιστών όσο και αποκριάτικες δράσεις και εκδηλώσεις.

Ντυθείτε αποκριάτικα και συμμετέχετε:

Ζάππειο

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 11:00, μια γιορτή για τα παιδιά όπου θα ξεφαντώσουν στην πιο πολύχρωμη αποκριάτικη γιορτή, «Το καρναβάλι του κόσμου», με πολλή μουσική, χορό, ξυλοπόδαρους, παιχνίδια, face painting, μπαλονοκατασκευές, κινέζικο δράκο και πολλές εκπλήξεις.

Βοτανικός

Στις 11:00 γιορτάζουμε το Βοτανικιώτικο Καρναβάλι μαζί με φορείς, κατοίκους και φίλους του Βοτανικού. Συμμετέχουν οι Μορφές Έκφρασης που θα μας ξεσηκώσουν παρελαύνοντας με νταούλια, κιθάρες, κλαρίνο και γκάιντα, για µια Αποκριά όπως παλιά (Πέτρινο – Σπύρου Πάτση – πλατεία Βοτανικού).

Μοσχάτο

Την Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 14.00, στη Λ. Μακρυγιάννη στο Μοσχάτο θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη καθιερωμένη παρέλαση με παρουσιαστές την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου.

Μετά το τέλος της μεγάλης παρέλασης, στις 16.00 θα ακολουθήσει συναυλία με την Αναστασία, αλλά και το Colour Day Festival που για άλλη μία χρονιά θα δώσει χρώμα στη γιορτή.

Επίσης, το βράδυ του Σαββάτου (στις 20.00) θα προηγηθεί 60s αποκριάτικο πάρτι με την Μπέσσυ Αργυράκη και τον Λάκη Τζορντανέλλι (Αμφιέθατρο Νίκος Τεμπονέρας, Ταύρος).

Νίκαια

Στη Νίκαια (οδός Βουρνόβα), μικροί και μεγάλοι θα παρακολουθήσουν την καρναβαλική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15/02 στις 12 το μεσημέρι.

Περιστέρι

Στο Περιστέρι (στο Εκθεσιακό Κέντρο), κάτοικοι και επισκέπτες θα διασκεδάσουν στη συναυλία της Ανδρομάχης, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 19:00 (μαζί της η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα) καθώς και στο αποκριάτικο πάρτι που θα γίνει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 19:00 με τον DJ Δημήτρη Σαράντο.

Ηλιούπολη

Το καθιερωμένο Καρναβάλι Ηλιούπολης (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης) θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2026, με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων σε μια μεγάλη γιορτή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καλλιτεχνικές εμφανίσεις και δραστηριότητες για παιδιά και μεγάλους.