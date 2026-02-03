Οι απόκριες έφτασαν! Εσύ ακόμη να μπεις στο κλίμα;

Οι Απόκριες, η πιο χαρούμενη, πολύχρωμη και παιχνιδιάρικη εποχή του χρόνου είναι εδώ — και φέρνει μαζί της στολές, μακιγιάζ, αξεσουάρ και άπειρες αφορμές για διασκέδαση. Είτε ετοιμάζεστε μαζί με τα παιδιά για το αποκριάτικο πάρτι, είτε ψάχνεις την τέλεια στολή για εσένα, είτε θέλεις απλώς να γεμίσεις το σπίτι με αποκριάτικη ενέργεια, έχουμε ό,τι χρειάζεσαι για να μπεις αμέσως στο mood.

Από κλασικούς ήρωες και παραμυθένιες πριγκίπισσες μέχρι εντυπωσιακές στολές ενηλίκων και αξεσουάρ που απογειώνουν κάθε εμφάνιση, οι επιλογές είναι αμέτρητες.

Μάλιστα, με την νέα υπηρεσία SHOPFLIX MAX, έχεις και ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά σε κάθε αποστολή άνω των 15€, μόνο με 20€ τον χρόνο, την καλύτερη τιμή της αγοράς!

Για τα πιο μικρά… αλλά μεγάλα αστέρια της βραδιάς

Οι βρεφικές στολές είναι ό,τι πιο χαριτωμένο θα δεις φέτος. Άνετες, χαριτωμένες και ιδανικές για τις πρώτες αποκριάτικες φωτογραφίες.

Ποντικάκι (12–24 μηνών)

Γλυκιά, άνετη και παιχνιδιάρικη στολή που κάνει κάθε μωρό να ξεχωρίζει, επιτρέποντάς του να κινείται ελεύθερα. Οι λεπτομέρειες της στολής κάνουν κάθε μικρό να μοιάζει έτοιμο για… παραμυθένιες σκανταλιές. Ιδανική για πάρτι, φωτογραφίσεις ή απλώς για να γεμίσει το σπίτι χαμόγελα.

Για τους μικρούς ήρωες και τις μικρές πρωταγωνίστριες

Τα παιδιά λατρεύουν να μεταμορφώνονται — και αυτές οι στολές τους δίνουν την ευκαιρία να γίνουν ό,τι ονειρεύονται.

Batman Deluxe

Η απόλυτη στολή για μικρούς υπερήρωες. Με εντυπωσιακές λεπτομέρειες, κάπα και χαρακτηριστικό design, κάνει κάθε παιδί να νιώθει έτοιμο να σώσει τον κόσμο. Ανθεκτική και άνετη, ιδανική για ατελείωτο παιχνίδι.

Ραπουνζέλ

Μια στολή γεμάτη χρώμα, λάμψη και παραμυθένια διάθεση. Η μικρή σου θα νιώσει σαν αληθινή πριγκίπισσα! Τέλεια για πάρτι, σχολικές εκδηλώσεις και φωτογραφίες που θα μείνουν για πάντα.

Για ενήλικες που θέλουν να κλέψουν την παράσταση

Οι Απόκριες είναι η τέλεια ευκαιρία να ζήσεις έναν ρόλο που πάντα ήθελες. Οι στολές ενηλίκων που ακολουθούν είναι εντυπωσιακές, άνετες και ιδανικές για πάρτι, events ή θεματικές βραδιές.

Γκέισα

Μια κομψή στολή που ξεχωρίζει για τα χρώματα και τις λεπτομέρειές της. Ιδανική για όσες θέλουν μια πιο θεατρική, εντυπωσιακή εμφάνιση.

Φαραώ

Επιβλητική και εντυπωσιακή, με χρυσές λεπτομέρειες και χαρακτηριστικό στυλ. Μια στολή που τραβάει βλέμματα και δίνει μια αίσθηση δύναμης και αρχοντιάς, για να μεταμορφωθείτε στον πιο… ρεαλιστικό Φαραώ.

Κλεοπάτρα

Glamorous, διαχρονική και πάντα εντυπωσιακή. Η στολή Κλεοπάτρα συνδυάζει χρυσές λεπτομέρειες, όμορφα υφάσματα, για μια εμφάνιση που δεν περνά απαρατήρητη.

Για να ολοκληρώσεις την εμφάνιση

Τα αξεσουάρ είναι αυτά που δίνουν στη στολή την τελική πινελιά και κάνουν την εμφάνιση πραγματικά ολοκληρωμένη. Μια παλέτα με ποιοτικά χρώματα είναι απαραίτητη τόσο για να κάνεις απλά σχέδια μέχρι και ολοκληρωμένες μεταμορφώσεις, που θα απογειώσουν κάθε στολή.

Απαραίτητες σε κάθε αποκριάτικο πάρτι είναι οι σερπατίνες, που γεμίζουν κάθε χώρο με χρώμα και κίνηση, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό κλίμα γιορτής και χαράς σε δευτερόλεπτα. Και για την απόλυτη «έκρηξη» χαράς, μην ξεχάσεις το κονφετί! Ιδανικό για πάρτι, φωτογραφίες και κάθε αποκριάτικη στιγμή που θέλεις να γίνει λίγο πιο… μαγική.