Τα πάντα για τα Χριστούγεννα στο SHOPFLIX.gr

Μόλις 14 μέρες μας χωρίζουν από τα Χριστούγεννα και η γιορτινή διάθεση κορυφώνεται. Είναι η πιο… «όμορφη περίοδος του χρόνου», μέρες που όλα γύρω μας «μεταμορφώνονται» και αποκτούν την πιο μαγική γιορτινή θαλπωρή. Τα λαμπάκια ζεσταίνουν την ατμόσφαιρα, τα στολίδια κρέμονται από το δέντρο και κάθε μικρή λεπτομέρεια κάνει τους χώρους μας να λάμπουν.

Κάθε κομμάτι του στολισμού κουβαλάει μια ιστορία, μια ανάμνηση ή μια υπόσχεση για ευχάριστες στιγμές. Και τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία για να εξοπλιστείς με όλα τα απαραίτητα που θα κάνουν την γιορτινή ατμόσφαιρα ακόμη πιο ξεχωριστή. Θα τα βρεις όλα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε Χριστουγεννιάτικα ενώ θα τα παραλάβεις εύκολα, στην πόρτα σου, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεσαι.

Και μην ξεχνάς ότι με το SHOPFLIX max απολαμβάνεις ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά, με μόνο με 20€ τον χρόνο, την καλύτερη τιμή της αγοράς, για κάθε αποστολή άνω των 15€. Μάλιστα, αν πληρώσεις τη συνδρομή με κάρτα Visa & έχεις επιστροφή 10€ στην κάρτα σου!

Όσα θα χρειαστείς για τα Χριστούγεννα

Ξεκίνα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, καθώς αποτελεί την «καρδιά» της γιορτινής διακόσμησης. Τα χρώματα και τα μοτίβα που θα επιλέξεις σε στολίδια, μπάλες και λαμπάκια, όπως για παράδειγμα κόκκινο-χρυσό ή μπλε-ασημί, καθορίζουν το στυλ και θα σε βοηθήσουν να ταιριάξεις και τα υπόλοιπα διακοσμητικά για να ένα αρμονικό αποτέλεσμα.

Σειρά έχουν οι μικρές λεπτομέρειες – ένα «χιονισμένο» διακοσμητικό χωριό, η κάλτσα πάνω από το τζάκι, τα δώρα κάτω από το δέντρο ή ένα διακριτικό φωτιζόμενο δεντράκι αλλάζουν την αισθητική και δίνουν συνοχή στο τελικό αποτέλεσμα. Μια χριστουγεννιάτικη γιρλάντα μπορεί να αποτελέσει το centerpiece για το γιορτινό τραπέζι ενώ μια γιορτινή μαξιλαροθήκη θα διατηρήσει το γιορτινό κλίμα από το σαλόνι μέχρι… το υπνοδωμάτιο.

Μάλιστα, το ίδιο ισχύει και για την διακόσμηση των εξωτερικών χώρων. Εκτός από τα λαμπάκια, μπορείς να συμπεριλάβεις και μικρά φωτιζόμενα διακοσμητικά, ένα αστέρι ή τον Άγιο Βασίλη για να δημιουργήσεις μια μαγική ατμόσφαιρα.

Κι εάν θέλεις να φέρεις τη μαγεία των γιορτών ακόμα πιο κοντά, εντυπωσιάζοντας μικρούς και μεγάλους, μην ξεχάσει μια χριστουγεννιάτικη στολή Άγιου Βασίλη, που θα «κλέψει» την παράσταση στα γιορτινά τραπέζια και party, για αξέχαστες στιγμές διασκέδασης, γέλιου και θαλπωρής με την οικογένεια και τους αγαπημένους σας.