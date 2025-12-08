SHOPFLIX X FLEXCAR διαγωνισμός: Το πιο super XMAS GIVEAWAY!

Ζήσε την μαγεία των Χριστουγέννων με το πιο συναρπαστικό XMAS GIVEAWAY! Πάρε μέρος και κέρδισε 1 χρόνο FlexCar leasing για να απολαύσεις τη νέα χρονιά στο έπακρο.

Εάν θέλεις να μπεις στην κλήρωση για 1 χρόνο FlexCar leasing, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να γίνεις μέλος στο SHOPFLIX max, την νέα υπηρεσία του SHOPFLIX.GR για ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά με μόνο 20€ τον χρόνο, την καλύτερη τιμή της αγοράς! Κι αν πληρώσεις τη συνδρομή με κάρτα Visa, έχεις επιστροφή 10€ στην κάρτα σου!

Διάλεξε ανάμεσα σε 4 διαφορετικά οχήματα και κάνε τη ζωή σου πιο εύκολη. Θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη; Το έχεις! Θέλεις αυτοκίνητο για την εκδρομή στο χωριό; Το έχεις! Ένας χρόνος, αμέτρητες ευκαιρίες για roadtrip (και όχι μόνο!), πολλές επιλογές και εσύ αποφασίζεις ποιο οδηγείς κάθε φορά!

Με έως 5 αλλαγές μέσα στο χρόνο, επιλέγεις το αυτοκίνητο που χρειάζεσαι, τη στιγμή που το χρειάζεσαι!

Πώς θα λάβω μέρος στο XMAS GIVEAWAY;