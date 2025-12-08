SHOPFLIX X FLEXCAR διαγωνισμός: Το πιο super XMAS GIVEAWAY!
Είσαι έτοιμος για το πιο hot giveaway της χρονιάς; Το SHOPFLIX.gr και η FlexCar το κάνουν πραγματικότητα!
- Πειραματικό χάπι υπόσχεται αδυνάτισμα χωρίς απώλεια μυϊκής μάζας
- «Πηδούσαν στη θάλασσα για να φέρουν φαγητό και νερό» - Μαρτυρίες για το ναυάγιο με τους 17 νεκρούς στη Κρήτη
- Νέοι ταξιδιωτικοί κανόνες προς την Ευρώπη - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
- «Διαρροή από εργαστήριο» ίσως έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία
Ζήσε την μαγεία των Χριστουγέννων με το πιο συναρπαστικό XMAS GIVEAWAY! Πάρε μέρος και κέρδισε 1 χρόνο FlexCar leasing για να απολαύσεις τη νέα χρονιά στο έπακρο.
Εάν θέλεις να μπεις στην κλήρωση για 1 χρόνο FlexCar leasing, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να γίνεις μέλος στο SHOPFLIX max, την νέα υπηρεσία του SHOPFLIX.GR για ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά με μόνο 20€ τον χρόνο, την καλύτερη τιμή της αγοράς! Κι αν πληρώσεις τη συνδρομή με κάρτα Visa, έχεις επιστροφή 10€ στην κάρτα σου!
Διάλεξε ανάμεσα σε 4 διαφορετικά οχήματα και κάνε τη ζωή σου πιο εύκολη. Θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη; Το έχεις! Θέλεις αυτοκίνητο για την εκδρομή στο χωριό; Το έχεις! Ένας χρόνος, αμέτρητες ευκαιρίες για roadtrip (και όχι μόνο!), πολλές επιλογές και εσύ αποφασίζεις ποιο οδηγείς κάθε φορά!
Με έως 5 αλλαγές μέσα στο χρόνο, επιλέγεις το αυτοκίνητο που χρειάζεσαι, τη στιγμή που το χρειάζεσαι!
Πώς θα λάβω μέρος στο XMAS GIVEAWAY;
Το μόνο που έχεις να κάνεις, είναι να γίνεις μέλος στο SHOPFLIX max και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση! Μπορείς να δεις αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού εδώ.
Κι εάν έχεις ήδη γίνει μέλος στο SHOPFLIX max, τότε μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση!
Κερδίζοντας μπορείς να επιλέξεις όποιο όχημα από τα παρακάτω θέλεις: Jeep Renegade, Peugeot 3008, Toyota Yaris, Fiat 500 ή αντίστοιχης κατηγορίας αυτών. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης μπορείς να αλλάξεις όχημα σε συνεννόηση με τη FlexCar.
Μπορείς να ξεκινήσεις επιλέγοντας αυτοκίνητο πόλης, όπως το Fiat 500 ή αντίστοιχο αυτού, να συνεχίσεις με Jeep Renegade ή αντίστοιχο αυτού και στη συνέχεια να επιλέξεις ξανά το Fiat 500 ή αντίστοιχο αυτού. Μπορείς να κάνεις έως και 5 αλλαγές οχήματος, στον έναν χρόνο leasing.
Πώς θα ξέρω αν κέρδισα;
Ο νικητής θα ενημερωθεί από το SHOPFLIX.GR μέσω email & τηλεφώνου, στα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο SHOPFLIX max.
- Νεκρός ο 40χρονος ορειβάτης που είχε τραυματιστεί στο φαράγγι του Αμπά στο Ηράκλειο
- Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στην Ιαπωνία
- Άρης: Το σημάδι στο πόδι του Ρόουζ από το μαρκάρισμα του Ιβανούσετς (pic)
- Νέες ανατριχιαστικές προβλέψεις από τον «ζωντανό Νοστράδαμο» για το 2026- Τι τον φοβίζει περισσότερο;
- Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου
- Πειραματικό χάπι υπόσχεται αδυνάτισμα χωρίς απώλεια μυϊκής μάζας
- Αγρότες: Προχωρούν με μπλόκα σε αεροδρόμια, λιμάνια, κεντρικές αρτηρίες – Με καταστολή απαντά η κυβέρνηση
- Δημοψήφισμα 1974: Πρώτη κυρία της χώρας η Δημοκρατία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις