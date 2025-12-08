Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
08.12.2025 | 16:30
Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι
SHOPFLIX X FLEXCAR διαγωνισμός: Το πιο super XMAS GIVEAWAY!
Τα Νέα της Αγοράς 08 Δεκεμβρίου 2025 | 13:32

SHOPFLIX X FLEXCAR διαγωνισμός: Το πιο super XMAS GIVEAWAY!

Είσαι έτοιμος για το πιο hot giveaway της χρονιάς; Το SHOPFLIX.gr και η FlexCar το κάνουν πραγματικότητα!

Χυμός πορτοκάλι: Γιατί δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους;

Χυμός πορτοκάλι: Γιατί δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους;

Spotlight

Ζήσε την μαγεία των Χριστουγέννων με το πιο συναρπαστικό XMAS GIVEAWAY! Πάρε μέρος και κέρδισε 1 χρόνο FlexCar leasing για να απολαύσεις τη νέα χρονιά στο έπακρο.

Εάν θέλεις να μπεις στην κλήρωση για 1 χρόνο FlexCar leasing, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να γίνεις μέλος στο SHOPFLIX max, την νέα υπηρεσία του SHOPFLIX.GR για ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά με μόνο 20€ τον χρόνο, την καλύτερη τιμή της αγοράς! Κι αν πληρώσεις τη συνδρομή με κάρτα Visa, έχεις επιστροφή 10€ στην κάρτα σου!

Διάλεξε ανάμεσα σε 4 διαφορετικά οχήματα και κάνε τη ζωή σου πιο εύκολη. Θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη; Το έχεις! Θέλεις αυτοκίνητο για την εκδρομή στο χωριό; Το έχεις! Ένας χρόνος, αμέτρητες ευκαιρίες για roadtrip (και όχι μόνο!), πολλές επιλογές και εσύ αποφασίζεις ποιο οδηγείς κάθε φορά!

Με έως 5 αλλαγές μέσα στο χρόνο, επιλέγεις το αυτοκίνητο που χρειάζεσαι, τη στιγμή που το χρειάζεσαι!

Πώς θα λάβω μέρος στο XMAS GIVEAWAY;

Το μόνο που έχεις να κάνεις, είναι να γίνεις μέλος στο SHOPFLIX max και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση! Μπορείς να δεις αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού εδώ.

Κι εάν έχεις ήδη γίνει μέλος στο SHOPFLIX max, τότε μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση!

Κερδίζοντας μπορείς να επιλέξεις όποιο όχημα από τα παρακάτω θέλεις: Jeep Renegade, Peugeot 3008, Toyota Yaris, Fiat 500 ή αντίστοιχης κατηγορίας αυτών. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης μπορείς να αλλάξεις όχημα σε συνεννόηση με τη FlexCar.

Μπορείς να ξεκινήσεις επιλέγοντας αυτοκίνητο πόλης, όπως το Fiat 500 ή αντίστοιχο αυτού, να συνεχίσεις με Jeep Renegade ή αντίστοιχο αυτού και στη συνέχεια να επιλέξεις ξανά το Fiat 500 ή αντίστοιχο αυτού. Μπορείς να κάνεις έως και 5 αλλαγές οχήματος, στον έναν χρόνο leasing.

Πώς θα ξέρω αν κέρδισα;

Ο νικητής θα ενημερωθεί από το SHOPFLIX.GR μέσω email & τηλεφώνου, στα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο SHOPFLIX max.

 Ο νικητής θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να έχει ενεργό δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου, που να του επιτρέπει να οδηγεί νόμιμα στην Ελλάδα, να μην έχει ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών που άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, καθώς και να μην του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης κατά τη στιγμή της σύναψης της Σύμβασης (παροδικά ή μόνιμα) λόγω οποιασδήποτε παράβασης του Κ.Ο.Κ.
Σε αντίθετη περίπτωση, θα μπορεί να μεταβιβάσει το Δώρο σε συγγενή του έως α’ βαθμού, αποκλειστικά κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την FlexCar.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Πληθωρισμός: Η παγίδα του 2026 για τις αγορές

Πληθωρισμός: Η παγίδα του 2026 για τις αγορές

Vita.gr
Χυμός πορτοκάλι: Γιατί δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους;

Χυμός πορτοκάλι: Γιατί δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους;

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Οι επενδύσεις των 420 εκατ. και ο «κουμπαράς» των 180 εκατ. ευρώ

Εγνατία Οδός: Οι επενδύσεις των 420 εκατ. και ο «κουμπαράς» των 180 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Plus
Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου
Αληθινός 08.12.25

Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου

Μετά από έξι χρόνια στο ταχύτερο άθλημα του πλανήτη, ο Λάντο Νόρις έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, πανηγύρισε τον τίτλο στη Formula 1 και έβαλε τέλος στην εποχή των πιλότων - μηχανών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»
Μεγάλη οικονομική πίεση 08.12.25

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»

Πώς προσπαθεί να επανέλθει στην ΕΕ χωρίς να το παραδεχτεί - Έξι χρόνια μετά την συμφωνία αποχώρησης, η οικονομική ζημιά, η πολιτική φθορά και η κοινωνική κόπωση ωθούν το Λονδίνο σε επιστροφή

Γεώργιος Μαζιάς
«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση
Κόσμος 08.12.25

«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση

Ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται στη φυλακή παγκοσμίως αυξάνεται σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα από των ανδρών, ενώ οι γυναίκες κρατούμενες υφίστανται σεξουαλική βία και καταναγκαστική εργασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα» – Οι δοκιμές στο χορτάρι και το γκολ του Μεντιλίμπαρ (vids)
Champions League 08.12.25

Ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα» – Οι δοκιμές στο χορτάρι και το γκολ του Μεντιλίμπαρ (vids)

Ο Ολυμπιακός θα προπονηθεί στην «Αστάνα Αρένα» εκεί όπου την Τρίτη (9/12, 17:30) θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ – Δείτε εικόνες από τις… δοκιμές του αγωνιστικού χώρου.

Σύνταξη
Πέτρος Φιλιππίδης: Βγήκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την φωτιά στο σπίτι του
Ελλάδα 08.12.25

Βγήκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την φωτιά στο σπίτι του Πέτρου Φιλιππίδη - Εμπρησμός ή κάτι άλλο;

Άνθρωποι από το περιβάλλον του ηθοποιού είχαν υπαινιχθεί τότε ότι η φωτιά προέρχονταν ενδεχομένως από εμπρησμό - Πότε θα επιστρέψει σπίτι του ο Φιλιππίδης

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»
Champions League 08.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το παιχνίδι με την Καϊράτ στην Αστάνα (9/12, 17:30) και αναφέρθηκε στη σημασία της νίκης, στην κατάσταση του Ποντένσε, αλλά και στις συνθήκες που έχει συναντήσει ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας
Επιστήμες 08.12.25

Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας

Η πανδημία βουβωνικής πανώλης φαίνεται πως προκλήθηκε από ένα κύμα ψύχους που κατέστρεψε τις σοδειές και ανάγκασε την Ιταλία να εισαγάγει μολυσμένα σιτηρά από τη Μαύρη Θάλασσα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής
Όλα όσα ξέρουμε 08.12.25

Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής

Η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία, με τη δισκογραφική της να ανακοινώνει την ακύρωση όλων των υποχρεώσεών της και να ζητά κατανόηση από το κοινό

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

