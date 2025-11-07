Το Black Friday έφτασε στο SHOPFLIX.gr

Τι κι αν το Black Friday αργεί ακόμα; Στο SHOPFLIX.GR ήρθε νωρίτερα και φέρνει μαζί του ανεπανάληπτες προσφορές σε αγαπημένα brands, τεχνολογία, μόδα, υγεία και ομορφιά, είδη σπιτιού και πολλά άλλα! Γιατί να περιμένεις λοιπόν, μέχρι την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, όταν μπορείς να αποκτήσεις όλα όσα χρειάζεσαι σήμερα, σε σούπερ προνομιακή τιμή;

Και επειδή για τις προσφορές του SHOPFLIX.GR γνωρίζεις όλο τον χρόνο… Φαντάσου τι θα γίνει τώρα!

Μπες στο SHOPFLIX.GR, διάλεξε τα αγαπημένα σου και κάνε check out πριν να εξαντληθούν! Κι αν τα νέα σε πιάνουν απροετοίμαστο, μην αγχώνεσαι καθόλου – Σου έχουμε ετοιμάσει έναν πρακτικό οδηγό με όλα όσα αξίζει να αποκτήσεις για να κάνεις τις πιο έξυπνες αγορές.

Early Black Friday στο SHOPFLIX.GR

Ανακάλυψε τις κορυφαίες επιλογές ανά κατηγορία, που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την τιμή τους, συγκεντρωμένες σε έναν οδηγό που κάνει το shopping πιο εύκολο από πότε:

Τεχνολογία & Gadgets

Σκέφτεσαι να επενδύσεις σε ένα νέο smartphone ή λες να βάλεις ένα παντοδύναμο smartwatch στον καρπό… και την ζωή σου; Αυτό το δίδυμο θα αναβαθμίσει σημαντικά την καθημερινότητά σου, αλλάζοντας τον τρόπο που ζεις, κινείσαι και επικοινωνείς.

Αυτές οι δύο συσκευές θα σου χαρίσουν την πιο έξυπνη και προσωπική εμπειρία τεχνολογίας για να βρίσκεσαι πάντα σε σύνδεση.

Με το smartphone κρατάς τον κόσμο στα χέρια σου – επικοινωνία, φωτογραφίες, apps, εργασία και ψυχαγωγία όλα σε μία συσκευή ενώ με το smartwatch δεν θα χάσεις καμία ειδοποίηση – υγεία, φυσική κατάσταση, ευεξία και έλεγχος των δεδομένων σου κυριολεκτικά στην άκρη του χεριού σου.

Smart home & έξυπνες λύσεις

Εκτός από την καθημερινότητά σου, οι έξυπνες συσκευές θα κάνουν και το σπίτι σου πιο έξυπνο. Λύσεις όπως ο αφυγραντήρας θα σε ανανεώσουν, αλλάζοντας την ατμόσφαιρα στον χώρο σου, ώστε να απολαμβάνεις καθημερινά καθαρό αέρα απαλλαγμένο από ρύπους και αλλεργιογόνα.

Η κουζίνα σου από την άλλη, δεν θα είναι ολοκληρωμένη χωρίς το airfryer, τον αφανή «ήρωα» της ισορροπημένης διατροφής, που σου χαρίζει εύκολα και γρήγορα τα αγαπημένα σου γεύματα χωρίς περιττά λιπαρά και στο μισό χρόνο!

Μάλιστα, ανάλογα με το μοντέλα που θα επιλέξεις μπορείς να τα ρυθμίζεις εύκολα από το κινητό σου, ώστε όλα να γίνονται πιο άμεσα, εύκολα και με μεγαλύτερη ευελιξία.

Ομορφιά & περιποίηση

Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου, ανανεώνοντας την ρουτίνα ομορφιά σου με νέα beauty products ή βρες το τέλειο δώρο για τους αγαπημένους σου μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε skincare essentials για το πρόσωπο και το σώμα.

Και επειδή η περιποίηση δεν σταματά στο skincare ή στο μακιγιάζ, μην ξεχνάς τις μικρές λεπτομέρειες που «δένουν» τα looks σου, όπως τα sneakers. Εάν είσαι λάτρης του minimal skincare, τα clean cut λευκά sneakers θα σου ταιριάξουν απόλυτα ενώ τα color-blocked σχέδια έχουν σχεδιαστεί για τα τολμηρά σύνολα και τα εξίσου bold make-up looks.