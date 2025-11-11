Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
Το SHOPFLIX.gr γιορτάζει την Singles' Day με προσφορές μόνο για εσένα!

Το SHOPFLIX.gr γιορτάζει την Singles' Day με... hot offers,1+1 δώρο σε επιλεγμένα προϊόντα και προϊόντα στην προνομιακή τιμή των 11,11€!

Το ρόφημα που «ρυθμίζει» την καρδιά

Το ρόφημα που «ρυθμίζει» την καρδιά

Spotlight

H Singles’ Day πρόκειται για την δική σου γιορτή! Σήμερα, 11/11 όλα έχουν να κάνουν με εσένα – είναι η στιγμή να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου, να τον φροντίσεις λίγο παραπάνω και να απολαύσεις όλα όσα σε γεμίζουν ευγνωμοσύνη και χαρά.

Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στο self-love shopping, για να γιορτάσεις τον πιο σημαντικό άνθρωπο στην ζωή σου: εσένα! Και το SHOPFLIX.GR το γιορτάζει μαζί σου με τις πιο hot offers σε beauty must-haves, 1+1 δώρο σε επιλεγμένα προϊόντα αλλά και Singles’ Day essentials στην προνομιακή τιμή των 11,11€.

H Singles’ Day είναι η δική σου ημέρα!

Κάθε στιγμή που αφιερώνεις σε εσένα και στην φροντίδα σου, είναι μια μικρή επένδυση ευεξίας, σωματικής αλλά και ψυχικής. Για αυτό, λοιπόν διαμόρφωσε την δική σου skincare ιεροτελεστία – όχι απλώς μια ακόμη ρουτίνα ομορφιάς, αλλά μια καθημερινή υπενθύμιση ότι αξίζεις χρόνο, αγάπη, προσοχή και περιποίηση.

Με κάθε βήμα, από τον καθαρισμό μέχρι την ενυδάτωση, χαρίζεις στον εαυτό σου πολύτιμες στιγμές φροντίδας, για να νιώθεις καλά και να ακτινοβολείς από μέσα προς τα έξω.

Τα skincare essentials

Η αναζήτηση έγινε και αυτές είναι οι πιο hot προσφορές σε προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος για να νιώθεις υπέροχα σήμερα και κάθε μέρα:

Για καθαρισμό που σέβεται την επιδερμίδα

Η νέα έκδοση του Banila Co Clean It Zero Purifying Cleansing Balm μετατρέπεται σε λάδι κατά την εφαρμογή για να αφαιρείς απαλά το βαρύ μακιγιάζ, χωρίς όμως να απομακρύνεις τα φυσικά έλαια της επιδερμίδας. Διαμορφωμένο με εκχυλίσματα Centella Asiatica και Portulaca Oleracea, η σύνθεσή του είναι γνωστή για τις καταπραϋντικές της ιδιότητες. Προάγει την ευεξία του δέρματος και είναι κατάλληλο για ευαίσθητο δέρμα με τάση ακμής, αποτελώντας ένα εξαιρετικό πρώτο βήμα στην τελετή διπλού καθαρισμού.

Εάν προτιμάς την πλούσια σύνθεση του καθαριστικού αφρού, το SKIN1004 Madagascar Centella Ampoule Foam είναι ιδανική επιλογή για να αφαιρείς αποτελεσματικά το μακιγιάζ και τους ρύπους, χωρίς η επιδερμίδα σου να αφυδατώνεται. Περιέχει 33% εκχύλισμα Centella από την περιοχή της Μαδαγασκάρης, για εντατική ενυδάτωση και καταπράυνση ενώ είναι εμπλουτισμένος με εκχύλισμα κακάο, chinensis και υαλουρονικό οξύ.

Εάν όμως, χρειάζεσαι ένα ελαφρύ και πολυλειτουργικό καθαριστικό που αφαιρεί σε βάθος το μακιγιάζ και τους ρύπους ενώ ταυτόχρονα θρέφει την επιδερμίδα, το MCT oil θα αναβαθμίσει τον καθαρισμό σου. Το MCT oil από καρύδα, σε συνδυασμό με εκχύλισμα centella asiatica (cica) και έξι είδη φυτικών ελαίων, χαρίζει αίσθηση δροσιάς, καταπραΰνει το δέρμα και συμβάλλει στη σύσφιξη των πόρων ενώ χάρη στην τεχνολογία μικκυλιακού καθαρισμού, απορροφά τους ρύπους της επιδερμίδας και ταυτόχρονα την ενυδατώνει.

Για βαθιά ενυδάτωση και λάμψη

Μετά τον ενδελεχή καθαρισμό, σειρά έχει η ενυδάτωση για λαμπερή και υγιή επιδερμίδα. Το Serum Προσώπου της Skin1004 ξεχωρίζει για την ειδική του σύνθεση, που περιλαμβάνει το μοναδικό συστατικό Centella από τη Μαδαγασκάρη και προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και αναζωογόνηση της επιδερμίδας. Η ελαφριά υφή του επιτρέπει την εύκολη απορρόφηση, αφήνοντας το δέρμα απαλό και λαμπερό χωρίς λιπαρότητα. Η δράση του επικεντρώνεται στην ενυδάτωση, καθιστώντας το ιδανικό για καθημερινή χρήση, ενώ η φροντίδα που προσφέρει είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος.

Ανακάλυψε την απόλυτη φροντίδα για το πρόσωπό σου, με την Isntree Hyaluronic Acid μάσκα, σχεδιασμένη ειδικά για να προσφέρει αντιγηραντική δράση. Αυτή η κρέμα προσώπου διατηρεί την νεανική όψη της επιδερμίδας, καθώς την ενυδατώνει σε βάθος και την αναζωογονεί. Η μοναδική της σύνθεση με υαλουρονικό οξύ βοηθά στη μείωση των λεπτών γραμμών και ρυτίδων, προσφέροντας μια πιο σφριγηλή και λαμπερή επιδερμίδα. Είναι η τέλεια επιλογή για καθημερινή χρήση, καθώς προσφέρει άμεση ενυδάτωση και θρέψη.

Το Cosrx Full Fit Propolis Light Ampoule είναι ένας εντυπωσιακός ορός που σχεδιάστηκε ειδικά για να ενισχύσει την επιδερμίδα με τα θρεπτικά οφέλη της πρόπολης. Με μια ελαφριά φόρμουλα που απορροφάται γρήγορα, αυτός ο ορός είναι ιδανικός για καθημερινή χρήση, προσφέροντας λάμψη και ενυδάτωση στο δέρμα, χωρίς να το βαραίνει. Ενισχύει τη φυσική λάμψη του δέρματος, προσφέροντας φωτεινότητα και ζωντάνια ενώ βοηθά στην καταπράυνση των ερεθισμένων περιοχών.

Μπορείς επιπλέον, να χαρίσεις στον εαυτό σου ένα ολοκληρωμένο σετ περιποίησης που στοχεύει στην αντιγήρανση, την ενυδάτωση και την λάμψη της επιδερμίδας, όπως το Time Revolution Best Seller Special Set της MISSHA, με μοναδικές συνθέσεις που ενυδατώνουν, καθαρίζουν και καταπραΰνουν το δέρμα. Το σετ περιλαμβάνει την Time Revolution The First Essence 5X, την Time Revolution Night Repair Ampoule 5X και την Time Revolution Night Repair Ampoule Cream 5X που ενυδατώνει, συσφίγγει, αναζωογονεί.

Νίκος Πλακιάς: «Υπαίτιος ο Καραμανλής για τη δολοφονία 57 ψυχών» δήλωσε έξω από τον Άρειο Πάγο
Ξεχωριστή νομική διαδικασία 11.11.25

«Υπαίτιος ο Καραμανλής για τη δολοφονία 57 ψυχών» - Τι δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς έξω από τον Άρειο Πάγο

Οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών δήλωσαν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας εναντίον του Καραμανλή - Ζητούν αναβάθμιση σε κακούργημα - «Είναι δύσκολο με το άρθρο 86, πρέπει να καταργηθεί» λέει ο Πλακιάς

Σύνταξη
Η χαμένη Κένεντι και η λοβοτομή – H τραγική ζωή της Ρόζμαρι, αδελφής του JFK
Το μυστικό 11.11.25

Η χαμένη Κένεντι και η λοβοτομή - H τραγική ζωή της Ρόζμαρι, αδελφής του JFK

Η αδελφή του JFK, Ρόζμαρι Κένεντι, γεννήθηκε σε μια από τις πιο εξέχουσες πολιτικές οικογένειες της Αμερικής του 20ού αιώνα. Ήταν γνωστή ως «μια ομορφιά της υψηλής κοινωνίας» ενώ παρουσιάστηκε στην αυλή του Μπάκιγχαμ, αλλά εξαφανίστηκε ξαφνικά από προσώπου γης σε ηλικία 23 ετών, μετά από μια τραγική απόφαση που πήρε ο πατέρας της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στο μικροσκόπιο ΕΕ, ΕΔΕΛ και Ελεγκτικού Συνεδρίου το πρόγραμμα Antinero – «Χάνονται» 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
Στο ευρωκοινοβούλιο 11.11.25

Στο μικροσκόπιο ΕΕ, ΕΔΕΛ και Ελεγκτικού Συνεδρίου το πρόγραμμα Antinero – «Χάνονται» 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ελέγχεται από τις Επιτροπές Αναφορών και Περιβάλλοντος το πρόγραμμα Antinero. Δημοσιονομική διόρθωση σχεδόν 30 εκατ. ευρώ στη Γενική Διεύθυνση Δασών, «αχρείαστη» έκρινε απευθείας ανάθεση του προγράμματος το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σφοδρά πυρά από το ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Στους δρόμους οι αγρότες – Μαζική κινητοποίηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Ελλάδα 11.11.25

Στους δρόμους οι αγρότες – Μαζική κινητοποίηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Ραντεβού στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα, προκειμένου να κάνουν γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σύνταξη
Πατίνια: Νέοι κανόνες για τη χρήση τους στην Αθήνα – Ζώνες πάρκινγκ, περιορισμοί και απαγορεύσεις
Τάξη στο χάος 11.11.25

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα - Ζώνες πάρκινγκ, περιορισμοί και απαγορεύσεις

Ο νέος κανονισμός του Δήμου Αθηναίων για τα πατίνια έχει στόχο την ασφάλεια πεζών και οδηγών και την αποκατάσταση της τάξης στους δημόσιους χώρους, δήλωσε η αρμόδια αντιδήμαρχος

Σύνταξη
Πυρά κομμάτων κατά Μαξίμου για το αγροτικό στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Οι αγρότες έχουν υποστεί κυνικότατη κλοπή»
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Πυρά κομμάτων κατά Μαξίμου για το αγροτικό στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Οι αγρότες έχουν υποστεί κυνικότατη κλοπή»

Η κυβέρνηση στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, παίζει καθυστερήσεις στο θέμα των πληρωμών των αγροτών οι οποίοι έχουν περιέλθει στα όριά τους - Από την αντιπολίτευση τονίζουν ότι «οι αγρότες έχουν υποστεί μία κυνικότατη κλοπή» - Οι εκτιμήσεις για αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Σύνταξη
Ινδία: Ο Μόντι απειλεί με σκληρή απάντηση σε όσους ευθύνονται για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί
Κόσμος 11.11.25

Ο Μόντι απειλεί με σκληρή απάντηση σε όσους ευθύνονται για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί

Ο πρωθυπουργός στην Ινδία, Ναρέντρα Μόντι, τόνισε ότι δεν θα υπάρξει επιείκεια προς τους εμπλεκόμενους στην έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους

Σύνταξη
Βορίζια: Συνεχίζουν να αναζητούν τον βαρύ οπλισμό οι Αρχές – Τα νέα στοιχεία
Ελλάδα 11.11.25

Τα νέα στοιχεία για το μακελειό στα Βορίζια - Άφαντος παραμένει ο βαρύς οπλισμός

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στα Βορίζια, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ να σημειώνει ότι «εμπλεκόμενοι δεν είναι μόνο όσοι συμμετείχαν ως πρωταγωνιστές στο περιστατικό»

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: «Χρυσό» ακίνητο ρημάζει στη Μύκονο – Πληρώνουν όμως 4.500€ ενοίκιο για άλλο ακίνητο
Οικονομικές Ειδήσεις 11.11.25

«Χρυσό» ακίνητο των ΕΛΤΑ ρημάζει στη Μύκονο - Πληρώνουν όμως 4.500€ ενοίκιο για άλλο ακίνητο

Για τρανταχτό παράδειγμα κακοδιαχείρισης και αδιαφορίας μιλούν οι κάτοικοι της Μυκόνου - H αξία του κτιρίου των ΕΛΤΑ εκτιμάται στα 10 εκατ. ευρώ και θα μπορούσε να νοικιαστεί έναντι 25.000 ευρώ / μήνα

Σύνταξη
Μεταξύ πολέμου και ειρήνης η Ευρώπη – Πώς οι εμφανίσεις drones διαταράσσουν την ήδη εύθραυστη σχέση με τη Ρωσία
Προς αναζήτηση λύσεων 11.11.25

Μεταξύ πολέμου και ειρήνης η Ευρώπη – Πώς οι εμφανίσεις drones διαταράσσουν την ήδη εύθραυστη σχέση με τη Ρωσία

Τεταμένη είναι η κατάσταση στην Ευρώπη μετά τις συχνές εμφανίσεις drones στον εναέριο χώρο αρκετών κρατών, δημιουργώντας περαιτέρω τριβές με τη Ρωσία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
