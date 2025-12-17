«Στο Παρά Πέντε»: Βρες στο SHOPFLIX.gr τα επίσημα προϊόντα της σειράς

Ατάκες που άφησαν ιστορία, σκηνές που μας χάρισαν αξέχαστες στιγμές γέλιου, κορυφαία στιγμιότυπα που ακόμα μας φέρνουν χαμόγελα. Η θρυλική σειρά «Στο Παρά Πέντε» συνεχίζει να μας συντροφεύει χρόνια μετά την πρώτη της προβολή και επιστρέφει δυναμικά με επετειακό reunion επεισόδιο και μια limited συλλογή με statement pieces για κάθε fan.

Με αφορμή το πολυαναμενόμενο επετειακό επεισόδιο «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά», η νοσταλγία «ζωντανεύει» και μας καλεί να θυμηθούμε τους αγαπημένους μας χαρακτήρες, τις ατάκες που έγιναν viral και τις ιστορίες που ένωσαν τηλεθεατές, χρήστες των social media αλλά και παλαιότερες γενιές.

Η πεντάδα του «Στο Παρά Πέντε», η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), η Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), η Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), ο Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και ο Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης), ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για να συναντηθεί ξανά 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα, σε ένα χορταστικό, λαμπερό σόου στο MEGA, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00, σε ένα εντυπωσιακό πλατό, γεμάτο μουσική, χιούμορ και αμέτρητες εκπλήξεις.

Η limited συλλογή «Στο Παρά Πέντε» στο SHOPFLIX.gr

Καθώς η ανυπομονησία για το νοσταλγικό Reunion μεγαλώνει, η εμπειρία γίνεται ακόμη πιο ζωντανή μέσα από τα επίσημα προϊόντα «Στο Παρά Πέντε». Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να λύσεις κανένα μυστήριο για να την αποκτήσεις! Θα την βρεις αποκλειστικά στο SHOPFLIX.GR!

Από κούπες, tote bags και ατζέντες, μέχρι μπλούζες, sweaters και θερμός θα βρεις όλα τα statement pieces της θρυλικής σειράς, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, ενώ θα τα παραλάβεις εύκολα, στην πόρτα σου, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεσαι, για να απολαύσεις το λαμπερό reunion με τον καλύτερο τρόπο!

Η συλλογή αποτελείται από ξεχωριστά σχέδια με pop art λεπτομέρειες, φέρνοντας την ενέργεια της σειράς στο σήμερα, με σύγχρονο design και playful διάθεση που τιμά μία από τις πιο χαρακτηριστικές pop culture ιστορίες της ελληνικής τηλεόρασης.

Τι θα δούμε στο επετειακό επεισόδιο

Στη διάρκεια αυτής της μοναδικής βραδιάς, η πεντάδα, μαζί με ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς του MEGA, αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας ανέκδοτες ιστορίες και απολαυστικά backstage από την εποχή των γυρισμάτων.

Το τηλεοπτικό κοινό έχει τον πρώτο λόγο σε όλη τη βραδιά, καθώς επέλεξε και ανέδειξε τις πιο λατρεμένες ατάκες και στιγμιότυπα, αλλά και τις κορυφαίες σκηνές της σειράς που φέρνουν χαμόγελα όλα αυτά τα χρόνια. Η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος θα χαρίσουν έναν αέρα αυτοσχεδιασμού στο σόου, αναβιώνοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο στιγμές που αγαπήθηκαν όσο λίγες.