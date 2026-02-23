Λέικερς – Σέλτικς 89-111: Μεγάλο διπλό στο LA με απίθανους Μπράουν και Πρίτσαρντ

Τρομεροί Σέλτικς εκαναν «παρέλαση» στο ΛΑ επικρατώντας με 111-89 των Λέικερς στο διαχρονικό ντέρμπι του NBA.

Ο Τζέιλεν Μπράουν ο κορυφαίος της βραδιάς για τους Κέλτες, σκοράροντας 32 πόντους, ενώ πρόσθεσε 8 ριμπάουντ και επτά ασίστ στο ενεργητικό του.

Σπουδαίο ματς έκανε και ο Πρίτσαρντ που είχε 30 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Εξαιρετικός και ο Ντέρικ Γουάιτ με 12 πόντους, ενώ double double έκανε ο Νέεμιας Κετά με 10 πόντους και 12 ριμπάουντ. Για τους Λέικερς, ο Λούκα Ντόντσιτς ξεχώρισε με 25 πόντους, ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε 20 πόντους και ο Ριβς 15.

Μετά από αυτήν τη νίκη, οι Σέλτικς ανέβηκαν σε 37-19, ενώ οι Λέικερς έπεσαν στο 34-22.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-28, 50-60, 71-84, 89-111

Τα αποτελέσματα της βραδιάς του NBA:

Πέισερς-Μάβερικς 130-134

Γουίζαρντς-Χόρνετς 112-129

Λέικερς-Σέλτικς 89-111

Τίμπεργουλβς-Σίξερς 110-135

Μπουλς-Νικς 99-105

Σανς-Μπλέιζερς 77-92

Κλίπερς-Μάτζικ 109-111