Λέικερς – Σέλτικς 89-111: Μεγάλο διπλό στο LA με απίθανους Μπράουν και Πρίτσαρντ
Οι Σέλτικς πήραν το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στους Λέικερς, επικρατώντας με 111-89, με τους Μπράουν και Πρίτσαρντ να κάνουν σπουδαία εμφάνιση
Τρομεροί Σέλτικς εκαναν «παρέλαση» στο ΛΑ επικρατώντας με 111-89 των Λέικερς στο διαχρονικό ντέρμπι του NBA.
Ο Τζέιλεν Μπράουν ο κορυφαίος της βραδιάς για τους Κέλτες, σκοράροντας 32 πόντους, ενώ πρόσθεσε 8 ριμπάουντ και επτά ασίστ στο ενεργητικό του.
Σπουδαίο ματς έκανε και ο Πρίτσαρντ που είχε 30 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Εξαιρετικός και ο Ντέρικ Γουάιτ με 12 πόντους, ενώ double double έκανε ο Νέεμιας Κετά με 10 πόντους και 12 ριμπάουντ. Για τους Λέικερς, ο Λούκα Ντόντσιτς ξεχώρισε με 25 πόντους, ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε 20 πόντους και ο Ριβς 15.
Μετά από αυτήν τη νίκη, οι Σέλτικς ανέβηκαν σε 37-19, ενώ οι Λέικερς έπεσαν στο 34-22.
ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-28, 50-60, 71-84, 89-111
Τα αποτελέσματα της βραδιάς του NBA:
Πέισερς-Μάβερικς 130-134
Γουίζαρντς-Χόρνετς 112-129
Λέικερς-Σέλτικς 89-111
Τίμπεργουλβς-Σίξερς 110-135
Μπουλς-Νικς 99-105
Σανς-Μπλέιζερς 77-92
Κλίπερς-Μάτζικ 109-111
- Λέικερς – Σέλτικς 89-111: Μεγάλο διπλό στο LA με απίθανους Μπράουν και Πρίτσαρντ
- Φεύγει από την Παρτιζάν ο Τζαμπάρι Πάρκερ – Ποια θα είναι η νέα του ομάδα
- «Φωτιά» στην Premier League: Το πρόγραμμα Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το φινάλε
- Super League: Το πρόγραμμα ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας
- Βιγιαρεάλ – Βαλένθια 2-1: To «κίτρινο υποβρύχιο» πήρε το τοπικό ντέρμπι
- Ρόμα-Κρεμονέζε 3-0: Έπιασε τη Νάπολι στην 3η θέση με οδηγό τον Κριστάντε
- Κυπελλούχος Ισπανίας η Μπασκόνια με «κατοστάρα» στη Ρεάλ
- Μονακό – Λε Μαν 103-79: Η ομάδα του Σπανούλη κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις