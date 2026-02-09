«Οι Λέικερς ετοιμάζουν πακέτο ανταλλαγής για τον Αντετοκούνμπο»
Σύμφωνα με δημοσίευμα στις ΗΠΑ, οι Λος Άντζελες Λέικερς είναι έτοιμοι να κινηθούν το καλοκαίρι δυναμικά για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
- Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο, να κληθεί ως μάρτυρας ο εφέτης ανακριτής ζητά η Καρυστιανού
- Νεαρός ξυλοκόπησε κουρέα με γκλοπ επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα
- Τρεις νεκροί σε επιδρομές της Ρωσίας τη νύχτα στην Ουκρανία
- Δένδιας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ταυτοτικό στοιχείo και απόδειξη της ιστορικής μας συνέχειας
Οι Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισαν να μην εμπλακούν σε συζητήσεις με άλλες ομάδες για ενδεχόμενη ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην trade deadline, με τον Greek Freak να μένει κανονικά στα «ελάφια» τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν.
Το ενδιαφέρον όμως άλλων ομάδων προς το πρόσωπό του δεν έχει αλλάξει, με την ομάδα που αναμένεται να μπει δυναμικά στη διεκδίκησή του να είναι οι Λος Άντζελες Λέικερς. Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ θεωρεί ότι μπορεί να τον δελεάσει και παράλληλα να πείσει τους Μπακς να τον αφήσουν.
Τι προσφέρουν οι Λέικερς για τον Αντετοκούνμπο
Έτσι οι «λιμνάνθρωποι» φαίνονται έτοιμοι να προσφέρουν ένα πακέτο που θα περιλαμβάνει τον Όστιν Ριβς (ο οποίος διαθέτει player option το καλοκαίρι), τον Ρούι Χατσιμούρα, τους Ντάλτον Νέχτ και Άντου Θιέρο, συν κάποια μελλοντικά πικς.
Θυμίζουμε πως από την 1η Οκτωβρίου ο Αντετοκούνμπο θα μπορεί να υπογράψει τη νέα του επέκταση, καθώς το μεθεπόμενο καλοκαίρι θα μπορεί να μείνει ελεύθερος αν δεν ενεργοποιήσει την player option που υπάρχει στο τωρινό του συμβόλαιο.
- Μια μπάλα εμπνευσμένη από πολεμίστριες
- Αντιδράσεις με τη διαφήμιση της Σερένα Γούιλιαμς με ένεση φαρμάκου κατά της παχυσαρκίας (vids)
- Η «μάχη» για τον τίτλο στη Super League: Το πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας
- Τσιτσιπάς για το γήπεδο: «Έχω να παίξω πάνω από μία δεκαετία σε τόσο κακό κορτ»
- Τελικός Κυπέλλου: ΑΕΚ – Ολυμπιακός «μάχονται» στο Καματερό για την κούπα
- Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα μέχρι το φινάλε στη μάχη της 4ης θέσης
- «Οι Λέικερς ετοιμάζουν πακέτο ανταλλαγής για τον Αντετοκούνμπο»
- Super Bowl: Οι Seahawks ξανά στην κορυφή του NFL με επιβλητική νίκη επί των Patriots (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις