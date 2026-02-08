Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε ως μέτοχος στην ομάδα Γυναικών της Τσέλσι!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε ότι εντάχθηκε στο μετοχικό σχήμα της ομάδας Γυναικών της Τσέλσι, ποζάροντας με τη φανέλα του συλλόγου.

O Greek Freak γνωστοποίησε λοιπόν πως εξαγόρασε μετοχές της γυναικείας ομάδας των μπλε και παράλληλα συνεχίζει να επενδύει όπως ενημέρωσε ο ίδιος στα social media.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση, ο Έλληνας αθλητής ποζάρει με τη μπλε φανέλα, ενώ έπειτα δήλωσε: «Αισθάνομαι υπερηφάνεια και ιδιαίτερη τιμή που συνεργάζομαι με τον φίλο μου Άλεξις Οχάνιαν, συμμετέχοντας στην ομάδα ιδιοκτησίας της ομάδας Γυναικών της Τσέλσι, ενός ιστορικού συλλόγου που στηρίζεται στο πάθος, την αριστεία και μια σταθερά νικηφόρα κουλτούρα.

Η ιστορία της Τσέλσι είναι από μόνη της επιβεβαιώνει τη δυναμική και το κύρος της. Με μεγάλη προσμονή επιθυμώ να συμβάλω στο μέλλον της, στηρίζοντας τη συνεχή ανάπτυξη και τον ουσιαστικό αντίκτυπο του γυναικείου αθλητισμού. Πρόκειται για φιλοδοξία, παρακαταθήκη και τη διαρκή προσπάθεια να οδηγηθεί το άθλημα σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα».

Δείτε την ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

I’m proud and honored to partner with my friend @alexisohanian, joining the ownership group of @ChelseaFCW, a historic club built on passion, excellence, and a winning culture. Chelsea’s history speaks for itself, and I’m excited to contribute to the future by supporting… pic.twitter.com/LEzNakL9Rd — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 8, 2026

Έτσι, ο Αντετοκούνμπο θέλει να βοηθήσει την ομάδα από το Λονδίνο να προχωρήσει δυναμικά στο πρωτάθλημα, καθώς αυτή τη στιγμή τα κορίτσια βρίσκονται στη τρίτη θέση με 27 βαθμούς σε 14 αγώνες.