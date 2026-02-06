Έντονη κριτική στις ΗΠΑ για την παραμονή του Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Άλλη μια σεζόν στα σκουπίδια» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε στους Μιλγουόκι Μπακς, με τον Greek Freak μάλιστα να ανακοινώνει την παραμονή του με μια τρομερή ανάρτηση στα social media. Ωστόσο, μετά από την κριτική που δεχόταν το τελευταίο διάστημα για τις σκέψεις φυγής, τώρα δέχεται τα βέλη της αντίθετης πλευράς, δηλαδή όσων διαφωνούν με την επιλογή του…

Ένας από αυτούς, είναι και ο Μπιλ Σίμονς. Ο εκ των κορυφαίων αναλυτών του NBA μάλιστα, θεωρεί πως ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν πίεσε όσο θα έπρεπε για να αποχωρήσει από το Μιλγουόκι!

Αναλυτικά, το σχόλιο του Μπιλ Σίμονς:

«Γιάννη, τι κάνεις; Φύγε από εκεί! Δεν είχες μια σοβαρή πορεία στα playoffs με τους Μπακς από το 2022. Σπατάλησες μια ολόκληρη τετραετία playoffs. Θα μπορούσες να το αλλάξεις αυτό φέτος και το μόνο που έπρεπε να κάνεις ήταν να πεις ‘απαιτώ να γίνω ανταλλαγή.

Έκλεισα τον κύκλο μου, παραχωρήστε με!’. Πλέον είναι σε χειρότερη θέση. Έπρεπε να τους πιέσει να φύγει. Θα μπορούσε να παίξει στα playoffs με μια καλή ομάδα φέτος. Δεν το έκανε και πέταξε άλλη μια σεζόν στα σκουπίδια. Έδωσε στους Μπακς το πρωτάθλημα, αλλά είναι ώρα να φύγει».