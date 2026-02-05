Είναι οριστικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραμένει στους Μπακς!

Μετά από αμέτρητα δημοσιεύματα στον αμερικανικό Τύπο αναφορικά με το αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παραμείνει ή όχι στους Μιλγουόκι Μπακς, έχουμε την τελική απάντηση. Οι Μιλγουόκι Μπακς ξεκαθάρισαν πως δεν θα προχωρήσουν στην παραχώρηση του Έλληνα καλαθοσφαιριστή στη δεδομένη περίοδο ανταλλαγών του ΝΒΑ που εκπνέει σε λίγες ώρες (5 Φεβρουαρίου).

«Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν ενημερώσει τις ομάδες ότι θα διατηρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μέχρι την προθεσμία του NBA για τις ανταλλαγές και ότι θα αρχίσουν να προχωρούν σε άλλες ανταλλαγές, σύμφωνα με πηγές του ESPN», σημειώνει στην ανάρτησή του ο έγκυρος αναλυτής της λίγκας Σαμς Σαράνια, μεταφέροντας ουσιαστικά την θέση των «ελαφιών».

Θυμίζουμε ότι λίγη ώρα πριν ο Μπράιαν Γουίντχορστ υποστήριζε πως οι Μαϊάμι Χιτ συνέχιζαν να προσπαθούν για την απόκτησή του Γιάννη ακόμη και τώρα, ενώ στο «κόλπο» φέρονται να παρέμεναν και οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς με τους Μέμφις Γκρίζλις. Ωστόσο μετά την ανάρτηση του Σαράνια όλα αυτά φαίνεται πως ανήκουν στο παρελθόν, καθώς οι Μιλγουόκι Μπακς οριστικά και αμετάκλητα κρατούν τον Αντετοκούνμπο στο ρόστερ τους, τουλάχιστον ως το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση που έκανε ο Σαράνια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο