Είναι οριστικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραμένει στους Μπακς!
Με ανάρτησή του ο γνωστός αναλυτής του NBA Σαμς Σαράνια γνωστοποίησε ότι οι Μιλγουόκι Μπας ξεκαθάρισαν πως δεν προτίθενται να παραχωρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τη δεδομένη μεταγραφική περίοδο.
Μετά από αμέτρητα δημοσιεύματα στον αμερικανικό Τύπο αναφορικά με το αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παραμείνει ή όχι στους Μιλγουόκι Μπακς, έχουμε την τελική απάντηση. Οι Μιλγουόκι Μπακς ξεκαθάρισαν πως δεν θα προχωρήσουν στην παραχώρηση του Έλληνα καλαθοσφαιριστή στη δεδομένη περίοδο ανταλλαγών του ΝΒΑ που εκπνέει σε λίγες ώρες (5 Φεβρουαρίου).
«Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν ενημερώσει τις ομάδες ότι θα διατηρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μέχρι την προθεσμία του NBA για τις ανταλλαγές και ότι θα αρχίσουν να προχωρούν σε άλλες ανταλλαγές, σύμφωνα με πηγές του ESPN», σημειώνει στην ανάρτησή του ο έγκυρος αναλυτής της λίγκας Σαμς Σαράνια, μεταφέροντας ουσιαστικά την θέση των «ελαφιών».
Θυμίζουμε ότι λίγη ώρα πριν ο Μπράιαν Γουίντχορστ υποστήριζε πως οι Μαϊάμι Χιτ συνέχιζαν να προσπαθούν για την απόκτησή του Γιάννη ακόμη και τώρα, ενώ στο «κόλπο» φέρονται να παρέμεναν και οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς με τους Μέμφις Γκρίζλις. Ωστόσο μετά την ανάρτηση του Σαράνια όλα αυτά φαίνεται πως ανήκουν στο παρελθόν, καθώς οι Μιλγουόκι Μπακς οριστικά και αμετάκλητα κρατούν τον Αντετοκούνμπο στο ρόστερ τους, τουλάχιστον ως το τέλος της τρέχουσας σεζόν.
Δείτε παρακάτω την ανάρτηση που έκανε ο Σαράνια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
The Milwaukee Bucks have indicated to teams that they are keeping Giannis Antetokounmpo through the trade deadline and will start making other trades, sources tell ESPN.
— Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026
