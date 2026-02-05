Τι αποφάσισαν οι Μιλγουόκι Μπακς για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο (vid)
Στην Αμερική, με αφορμή το ενδιαφέρον των Γουόριορς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αποκάλυψαν την απόφαση των Μιλγουόκι Μπακς για το μέλλον του Greek Freak.
Τrade deadline σήμερα (5/2) στο ΝΒΑ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι από τα ονόματα που «παίζουν» στην επικαιρότητα.
Αρκετές είναι οι ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Greek Freak, ανάμεσά τους και οι Γουόριορς, ωστόσο, σύμφωνα με τον Σανς Σαράνια, δεν θα προχωρήσει ενδεχόμενη ανταλλαγή. Ο λόγος;
Η απόφαση των Μπακς να μην δώσον τον Αντετοκούνμπο σε αυτή την trade deadline, κάτι που οι Γουόριορς συνειδητοποίησαν και σταμάτησαν οποιαδήποτε συζήτηση-διαπραγμάτευση.
Τι αποκάλυψε ο Σαράνια για την απόφαση των Μπακς για τον Αντετοκούνμπο
«Η καταδίωξη των Γουόριορς για τον Αντετοκούνμπο έχει τελειώσει. Οι Γουόριορς είχαν συζητήσεις με τους Μπακς, αλλά συνειδητοποίησαν ότι οι Μπακς δεν θα έδιναν τον δύο φορές MVP σε αυτή την trade deadline», αναφέρουν στην Αμερική.
The Golden State Warriors have officially ended their pursuit of Giannis Antetokounmpo. Golden State was of the belief that Milwaukee is not serious about trading their 2x MVP Giannis Antetokounmpo at the deadline.#RaisedByWolves #NBAMVP #DubNation pic.twitter.com/55z0Vc9SCg
— The Hoops Log (@NBAFollowRadar) February 5, 2026
