Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι αυτό που παρακολουθεί όλο το ΝΒΑ, ειδικά με την trade deadline (5/2) να πλησιάζει, αφού δεν επηρεάζει μόνο τον ίδιο τον παίκτη με τους Μιλγουόκι Μπακς και την ομάδα που θα τον αποκτήσει, αλλά και όλη τη λίγκα.

Τις τελευταίες μέρες έχουν προκύψει τέσσερις διεκδικητές του Έλληνα σούπερ σταρ, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι Μαϊάμι Χιτ, οι Νιου Γιορκ Νικς και οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, με τους «πολεμιστές» να φαίνεται πως έχουν το… πάνω χέρι τη δεδομένη στιγμή.

Ωστόσο, ο Τζέικ Φίσερ έρχεται να βάλει τις δικές του πληροφορίες στο… τραπέζι, αναφέροντας ότι το πιο πιθανό είναι να μην αποχωρήσει ακόμα ο Αντετοκούνμπο και να παραμείνει κάτοικος Ουισκόνσιν μέχρι το φινάλε της σεζόν, με τα «ελάφια» να χρησιμοποιούν τις διαπραγματεύσεις για να υπάρχει μεγαλύτερη ετοιμότητα το καλοκαίρι.

Θυμίζουμε άλλωστε, πως ο Σαμς Σαράνια είχε ξεκαθαρίσει ότι οι Μπακς δεν βιάζονται να τον παραχωρήσουν και ότι απλά θα άκουγαν προσφορές, αφήνοντας ανοιχτό να γίνει ανταλλαγή γύρω στις μέρες που θα διεξαχθεί το Draft για τη νέα σεζόν.

«Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι Μπακς παρέμειναν σε επαφή με ομάδες που δείχνουν ενδιαφέρον με επιθετικές προτάσεις. Από όσο καταλαβαίνω, έχουν υποβάλει και αντιπροσφορές σε αυτές τις επιθετικές προτάσεις. Οι Χιτ, οι Τίμπεργουλβς, οι Γουόριορς και οι Νικς ήταν οι πιο σοβαροί υποψήφιοι για τον Γιάννη, αλλά όλα εξαρτώνται από το τι θα προσφέρουν- έναν νεαρό παίκτη ή/και πολλές επιλογές στο ντραφτ», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σαράνια για τον Αντετοκούνμπο.