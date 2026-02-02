NBA: Οι πιθανότητες για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο (pic)

Η trade deadline του ΝΒΑ πλησιάζει (5/2) με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι το όνομα που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς οι φήμες πέφτουν… βροχή για τον Έλληνα σούπερ σταρ. Οι πιθανότητες να αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς είναι πολλές, την ώρα που κορυφαίοι ρεπόρτερ στις ΗΠΑ αναφέρουν πως δεν γίνει τώρα κάποια ανταλλαγή, τότε θα συμβεί μέσα στην ερχόμενη offseason.

Όπως τονίζει το ESPN, και ο Σαμς Σαράνια, τέσσερις ομάδες έχουν ξεχωρίσει αυτήν την στιγμή στην… κούρσα για την απόκτηση του Greek Freak. Αυτές είναι οι Μαϊάμι Χιτ, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι Νιου Γιορκ Νικς και οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Το «Legion Hoops» παρουσίασε ένα πολύ ωραίο γράφημα σχετικά με το μέλλον του Γιάννη, το οποίο παρουσιάζει όλα τα ενδεχόμενα για το trade ή μη του Αντετοκούνμπο. Σύμφωνα με αυτό ο Αντετοκούνμπο έχει 55% πιθανότητες να μην γίνει ανταλλαγή.

Δείτε το γράφημα με το μέλλον του Αντετοκούνμπο

REPORT: Warriors are the new favorites to land Giannis if he gets traded this week. Here we go. pic.twitter.com/Iq4ZiVtXS5 — Legion Hoops (@LegionHoops) February 2, 2026

Οι Γουόριορς έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό για να τον αποκτήσουν, καθώς αγγίζει το 16%, με τους Χιτ να είναι στη δεύτερη θέση με 9%. Οι Νικς βρίσκονται στην τρίτη θέση με 5% και το ίδιο ποσοστό έχουν και οι Μπουλς. Πιο πίσω είναι οι Τίμπεργουλβς με 4%.