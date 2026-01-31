Οι Λέικερς μπαίνουν στο παιχνίδι για Αντετοκούνμπο

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προστίθενται στη λίστα των ομάδων που εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτηση του Γιάννης Αντετοκούνμπο πριν από τη λήξη της προθεσμίας ανταλλαγών στο NBA. Ο Έλληνας σούπερ σταρ φέρεται να βρίσκεται σε φάση έντονου προβληματισμού στο Μιλγουόκι Μπακς, με όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι ο κύκλος του στην ομάδα που τον ανέδειξε ίσως πλησιάζει στο τέλος του.

Σύμφωνα με τον έγκυρο insider του NBA, Χάουαρντ Μπεκ, οι Λέικερς είναι πλέον ένας από τους «παίκτες» που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Όπως σημείωσε, «μου ειπώθηκε πρόσφατα ότι οι Λέικερς συγκαταλέγονται στους υποψήφιους, αν και υπάρχουν πολλοί ακόμη σύλλογοι στο κάδρο».

Η δήλωση αυτή έριξε ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά των σεναρίων, σε μια περίοδο που το μέλλον του Αντετοκούνμπο συζητείται έντονα στους διαδρόμους της λίγκας.

Η υπόθεση, ωστόσο, μόνο απλή δεν είναι. Οι Λέικερς δεν διαθέτουν υψηλές επιλογές στα επόμενα ντραφτ, κάτι που σημαίνει ότι ένα πιθανό πακέτο ανταλλαγής θα πρέπει να περιλαμβάνει παίκτες πρώτης γραμμής για να πείσει τους Μπακς να αποχωριστούν το μεγαλύτερο περιουσιακό τους στοιχείο. Αναλυτές στις ΗΠΑ εκτιμούν ότι ο Όστιν Ριβς θα μπορούσε να αποτελέσει κεντρικό κομμάτι μιας τέτοιας συμφωνίας, μαζί με συμπληρωματικούς παίκτες, καθώς θεωρείται νεαρός γκαρντ με προοπτική και ικανός να ενταχθεί σε ένα νέο πλάνο αναδόμησης στο Μιλγουόκι.

Στα 31 του χρόνια, ο Αντετοκούνμπο παραμένει στην απόλυτη ελίτ του NBA. Τη φετινή σεζόν μετρά κατά μέσο όρο 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ σε 30 αγώνες, αποδεικνύοντας ότι αγωνιστικά δεν έχει χάσει τίποτα από την κυριαρχία του. Παρ’ όλα αυτά, η εικόνα των Μπακς απέχει παρασάγγας από εκείνη της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2021, με τον Γιάννη σε ηγετικό ρόλο.

Η αγωνιστική κρίση δεν περνά απαρατήρητη ούτε από τον ίδιο. Μετά από πρόσφατη ήττα από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ο Αντετοκούνμπο άφησε αιχμές για τη χημεία της ομάδας, τονίζοντας ότι δεν θυμίζει σε τίποτα τις προηγούμενες, πιο δεμένες εκδοχές των Μπακς. Οι δηλώσεις αυτές ερμηνεύτηκαν ως ακόμη ένα σημάδι δυσαρέσκειας και άνοιξαν διάπλατα τη συζήτηση περί ανταλλαγής.

Το αγωνιστικό πλαίσιο ενισχύει τα σενάρια. Το Μιλγουόκι βρίσκεται χαμηλά στην Ανατολική Περιφέρεια, στην 12η θέση με ρεκόρ 18 νίκες και 28 ήττες, πολύ μακριά από τους στόχους πρωταθλητισμού. Επιπλέον, τα πλάνα της ομάδας ανατράπηκαν από τον τραυματισμό του Ντέιμιαν Λίλαρντ, εξέλιξη που οδήγησε τελικά στην αποχώρησή του και στην επιστροφή του στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, αφήνοντας ανολοκλήρωτο το φιλόδοξο project της συνύπαρξής του με τον Γιάννη.

Όλα δείχνουν πως το κεφάλαιο «Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι» πλησιάζει σε κρίσιμη καμπή. Μια πιθανή μετακόμιση στη Δύση και στους Λέικερς θα άλλαζε άρδην τις ισορροπίες της λίγκας. Ένα σενάριο με τον Γιάννη δίπλα στον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Λούκα Ντόντσιτς θα δημιουργούσε ένα από τα πιο εντυπωσιακά τρίο στην ιστορία του NBA και θα έδινε στην ομάδα του JJ Redick αυτόματα το χρίσμα του φαβορί για τον τίτλο. Το αν πρόκειται για ρεαλιστικό σενάριο ή απλώς για τη φαντασίωση της αγοράς, μένει να φανεί – ο χρόνος μέχρι το trade deadline μετρά αντίστροφα.