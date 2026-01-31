Ετοιμάζουν trade για τον Αντετοκούνμπο οι Γουόριορς – Όλα τα δεδομένα
Πώς θα γίνουν συμπαίκτες Γιάννης Αντετοκούνμπο και Στεφ Κάρι – Το all in των Γουόριορς και η καταλυτική ημερομηνία για ενδεχόμενο deal.
Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι έτοιμοι να ακούσουν προσφορές για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και ήδη οι φήμες ξεκίνησαν, με τον Έβαν Σάιντρι του Forbes να αποκαλύπτει πως οι Γουόριορς στοχεύουν τον Greek Freak.
Μάλιστα, σε συνέχεια αυτού του ρεπορτάζ, το ΝΒC και ο Κερτ Χέλιν αναφέρουν και το ακριβές πακέτο που θα προτείνουν οι Γουόριος στους Μπακς για να φέρουν τον Αντετοκούνμπο στο Σαν Φρανσίσκο.
Πώς θα γίνουν συμπαίκτες Αντετοκούνμπο και Κάρι
Παίκτες και τέσσερις επιλογές, πρώτου γύρου, από τα ντραφτς των επόμενων ετών είναι διατεθειμένοι να δώσουν οι Γουόριορς για τον Greek Freak, με τα ονόματα των Τζίμι Μπάτλερ, Τζόναθαν Κουμίνγκα και Μπράντιν Ποντζιέμσκι να είναι αυτά που «παίζουν» τη δεδομένη στιγμή.
Μάλιστα, οι τελευταίες επιλογές από τα ντραφτς που θα γίνουν, θα είναι για όταν ο Κάρι θα έχει σταματήσει την καριέρα του και θα είναι αρκετά καλύτερες από τις πρώτες.
Οι Γουόριρς σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στην Αμερική ετοιμαζονται για all in, για να δώσουν στον Στεφ Κάρι την ευκαιρία να διεκδικήσει ακόμα ένα πρωτάθλημα φτάνοντας στο τέλος της καριέρας του.
Να σημειωθεί πως, η τελευταία ημέρα των trades στην Αμερική είναι η 5η Φεβρουαρίου και οι Γουόριορς θα κάνουν αγώνα δρόμου για να ολοκληρώσουν ενδεχόμενο deal.
