«Ο Αντετοκούνμπο σκέφτηκε να απολύσει τον ατζέντη του για να γίνει ανταλλαγή»

Τα σενάρια για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο δίνουν και παίρνουν, ειδικά όσο πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας για τις ανταλλαγές στο ΝΒΑ. Ο τραυματισμός του «Greek Freak» σήκωσε πολλή κουβέντα με το ESPN και τον Μαρκ Σπίαρς να αναφέρουν πως έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Αυτή τη φορά, ένα νέο δημοσίευμα έκανε την εμφάνισή του για να κάνει… χαμό στον μαγικό κόσμο. Συγκεκριμένα, σε κείμενο που υπογράφει ο Χένρι Άμποτ, του TrueHoops, έρχονται στο φως πληροφορίες που αν ισχύουν μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα όσον αφορά το τι θα κάνει ο Έλληνας σούπερ σταρ.

Σύμφωνα με τον Άμποτ, ο Αντετοκούνμπο φέρεται να έφτασε πολύ κοντά στο να βάλει τέλος στη συνεργασία του με τον επί χρόνια ατζέντη του Άλεξ Σαράτση. Ο λόγος ήταν ότι δεν κατάφερε να τον ανταλλάξει και να τον απομακρύνει από τα «ελάφια».

Τι είπε ο ατζέντης του Αντετοκούνμπο

«Την περασμένη εβδομάδα, κάποιος με πολύ καλή θέση στον κλάδο μου είπε κάτι ανησυχητικό για τον σταρ των Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Γιάννης θεωρείται γενικά καλός άνθρωπος, στοχαστικός, ένας από τους πραγματικά ευγενικούς και καλούς ανθρώπους στον χώρο του ΝΒΑ. Έχει μια ομάδα και έναν ατζέντη από τότε που επιλέχθηκε ως έφηβος το 2013», τονίζει ο Άμποτ και συνεχίζει.

«Επομένως, ήταν ανησυχητικό να ακούσω μια πραγματικά δραματική ιστορία, ότι ο Γιάννης ήταν κοντά στο να απολύσει τον μακροπρόθεσμο ατζέντη του, Άλεξ Σαράτση, λόγω της αποτυχίας του να κάνει trade τον Γιάννη από τους Μπακς».

Μάλιστα, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο ατζέντης του ΛεΜπρόν Τζέιμς και άλλων μεγάλων ονομάτων στον χώρο, Ριτς Πολ, προσέγγισε τόσο τον Γιάννη, όσο και τον Θανάση προτείνοντάς τους να συνεργαστούν και να φέρει εκείνος τη λύση στο πρόβλημα του «Greek Freak». Κάτι τέτοιο όμως προς το παρόν δεν συνέβη.

«Η Ένωση Παίκτων επιβεβαίωσε τη Δευτέρα: ο Άλεξ Σαράτσης είναι ο ατζέντης του Γιάννη. Οι ομάδες που προσπαθούν να αποκτήσουν τον Γιάννη συνεχίζουν να καλούν τον Σαράτση.

Σημαντική σημείωση: οι κανόνες για την αλλαγή ατζέντη άλλαξαν πέρυσι. Αν ένας παίκτης έστελνε στον ατζέντη του επιστολή καταγγελίας, υπήρχε περίοδος αναμονής 15 ημερών πριν να αναλάβει ο νέος ατζέντης. Τώρα όμως η περίοδος αυτή είναι μόνο επτά ημέρες, πράγμα που σημαίνει ότι, σύμφωνα με τους κανόνες, ο Γιάννης μπορεί να έχει νέο ατζέντη μέχρι την προθεσμία των μεταγραφών στις 5 Φεβρουαρίου. Καθώς η προθεσμία είναι την επόμενη Πέμπτη, ο Γιάννης έχει ακόμα μερικές ημέρες για να αποφασίσει αν θέλει νέο ατζέντη», προσθέτει ο Άμποτ, για να καταλήξει:

«Το υπονοούμενο σε όλα αυτά, όμως, είναι η αποχώρηση από το Μιλγουόκι. Και σε αυτό συμφωνούν όλοι όσοι μίλησα: είτε τελειώσει την επόμενη εβδομάδα, είτε το καλοκαίρι, οι Μπακς και ο σταρ τους ξέρουν ότι θα τελειώσει σύντομα. Ο λόγος που αυτό μπορεί να ακούγεται εκπληκτικό είναι επειδή, όπως και με τον Ντάμιαν Λίλαρντ στο Πόρτλαντ, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να φανεί κακή στα μάτια του κοινού. Και έτσι όλοι προσποιούνται ότι ο γάμος είναι εντάξει, ενώ στην πραγματικότητα το διαζύγιο είναι σίγουρο».