Αντετοκούνμπο: «Πιστεύω πως θα μείνω εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες» (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο παιχνίδι των Μπακς με τους Νάγκετς και αμέσως μετά δήλωσε πως λογικά θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα με ενάμιση μήνα.
Οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Νάγκετς εντός έδρας με 102-100, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση μεν, αλλά να τραυματίζεται στην γάμπα και να προκαλεί μεγάλη αγωνία στο στρατόπεδο των Ελαφιών για την κατάσταση της υγείας του.
Όλο το επιτελείο των Μπακς έχει πέσει πάνω στον Έλληνα σούπερ σταρ για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του, ενώ αναμένεται να υποβληθεί και σε μαγνητική.
Όσα ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:
Ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, αποκαλύπτοντας ότι θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία και εκφράζοντας φόβους για νέο διάστημα απουσίας.
Αναλυτικά, όσα ανέφερε: «Θα κάνω αύριο μαγνητική, όμως πιστεύω ότι θα μου πουν πως πρέπει να μείνω για άλλες 4-6 εβδομάδες εκτός δράσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας ότι ο ίδιος τραυματισμός τον είχε κρατήσει εκτός από τις 3 έως τις 26 Δεκεμβρίου, περίοδος κατά την οποία οι Μπακς μέτρησαν μόλις δύο νίκες σε οκτώ αγώνες.
Τι είπε ο Ρίβερς για τον Αντετοκούνμπο:
Από την πλευρά του, ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, επιβεβαίωσε ότι ο τραυματισμός αφορά τη γάμπα και εξήγησε την απόφασή του να τον αποσύρει, παρά την επιθυμία του παίκτη να συνεχίσει.
Όπως δήλωσε, ο Γιάννης έδειχνε να προστατεύει το πόδι του σε μεγάλο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου, με τον ίδιο να μην είναι ικανοποιημένος από την εικόνα που έβλεπε. «Δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Σε εκείνη τη φάση προσπάθησε να τρέξει και είχα δει αρκετά. Δεν τον ρώτησα, απλώς τον έβγαλα. Ήθελε να ξαναμπεί, αλλά αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο “όχι”», τόνισε.
