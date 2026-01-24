sports betsson
Πλήγμα στους Μπακς με τον Αντετοκούνμπο – Τραυματίστηκε και μένει εκτός για πάνω από έναν μήνα (pic)
Μπάσκετ 24 Ιανουαρίου 2026, 08:43

Πλήγμα στους Μπακς με τον Αντετοκούνμπο – Τραυματίστηκε και μένει εκτός για πάνω από έναν μήνα (pic)

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στις δηλώσεις του, ένας τραυματισμός στη γάμπα αναμένεται να τον αφήσει εκτός για 4-6 εβδομάδες.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Άσχημα είναι τα νέα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς, όπου τα «ελάφια» ηττήθηκαν με 102-100 από τους «σβόλους» που παρατάχθηκαν με πολλές απουσίες.

Ο Greek Freak, που έτσι κι αλλιώς αγωνιζόταν με περιορισμό στα λεπτά του λόγω του προηγούμενου τραυματισμού του, τόνισε στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στη δεξιά γάμπα και αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου 4-6 εβδομάδες.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια του ESPN, ο Έλληνας σούπερ σταρ θα υποβληθεί σε μαγνητική την Κυριακή, ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος και να γνωρίζουν οι άνθρωποι του οργανισμού πως θα κινηθούν με την αποκατάσταση του παίκτη από εδώ και πέρα.

Τι αναφέρει ο Σαράνια για τον Αντετοκούνμπο

Θυμίζουμε ότι οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν πέσει στο 18-26, μετά από 44 αναμετρήσεις, και παραμένουν εκτός δεκάδας που οδηγεί στο πλέι-ιν της Ανατολικής περιφέρειας, ενώ η απουσία του Γιάννη αναμένεται να χειροτερέψει τα πράγματα για το σύνολο του Ντοκ Ρίβερς.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Το timing της εξαγοράς του ΧΑ πριν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται

Euronext: Το timing της εξαγοράς του ΧΑ πριν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται

Τρόφιμα – ποτά
Γιάννης Μασούτης: Χτίζοντας το… «νέο Μασούτη» – Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις

Γιάννης Μασούτης: Χτίζοντας το… «νέο Μασούτη» – Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις

Η Ιταλία αντίπαλος της Εθνικής πόλο των Ανδρών στον μικρό τελικό για το χάλκινο μετάλλιο
Πόλο 23.01.26

Αυτή είναι η αντίπαλος της Εθνικής μας στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο πέρασε η Σερβία μετά τη νίκη της κόντρα στην Ιταλία με 17-13. Στον μικρό τελικό οι Ιταλοί θα αντιμετωπίσουν την Ελλάδα στην μάχη για το χάλκινο μετάλλιο.

Σύνταξη
Νάπολι: Ο Δήμος έτοιμος να απονείμει την τιμητική υπηκοότητα σε Ντε Λαουρέντις
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Νάπολι: Ο Δήμος έτοιμος να απονείμει την τιμητική υπηκοότητα σε Ντε Λαουρέντις

Ο δήμαρχος της Νάπολι Γκαετάνο Μανφρέντι δήλωσε ότι «η τιμητική υπηκοότητα για τον πρόεδρο είναι μια ισχυρή βούληση που έχουμε και θα την υλοποιήσουμε σύντομα»

Βάιος Μπαλάφας
Πρόεδρός Παρτιζάν: «Το πρόβλημα λέγεται Τζαμπάρι Πάρκερ – Δεν ζήτησα να πουληθεί ο Νιλικίνα»
Μπάσκετ 23.01.26

Ο πρόεδρός της Παρτιζάν αποκάλυψε το πρόβλημα της ομάδας - Τι είπε για τον Νιλικίνα

Αποκαλύψεις για όλα τα «καυτά» θέματα της Παρτιζάν έκανε ο πρόεδρός της σε συνέντευξή, εκφράζοντας την άποψή του για μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στον Νιλικίνα.

Σύνταξη
Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71: Με ηγέτη τον Χόρτον-Τάκερ οι Τούρκοι
Μπάσκετ 23.01.26

Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71: Με ηγέτη τον Χόρτον-Τάκερ οι Τούρκοι

Η Φενέρμπαχτσε ξέσπασε στο 3ο δεκάλεπτο, έφτασε τη διαφορά ακόμη και στους 28π. (81-53) για να επικρατήσει τελικά της Μπασκόνια στην Κωνσταντινούπολη με 84-71, φτάνοντας τις 16 νίκες σε 24 ματς, με αγώνα λιγότερο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ίντερ – Πίζα
Ποδόσφαιρο 23.01.26

LIVE: Ίντερ – Πίζα

LIVE: Ίντερ – Πίζα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Πίζα για την 22η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ο Μουρίνιο άρχισε τα όργανα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Ο Μουρίνιο άρχισε τα όργανα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ενόψει του αγώνα του Champions League, ο τεχνικός της Μπενφίκα Ζοσέ Μουρίνιο «κάρφωσε» με δηλώσεις του τον Αλβάρο Αρμπελόα, χωρίς να τον κατονομάσει. Τι απάντησε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης

Βάιος Μπαλάφας
Βλάχος: «Από τα χειρότερα αμυντικά παιχνίδια που έχουμε κάνει – Να ανασυνταχθούμε για το χάλκινο» (vid)
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 23.01.26

Βλάχος: «Από τα χειρότερα αμυντικά παιχνίδια που έχουμε κάνει – Να ανασυνταχθούμε για το χάλκινο» (vid)

Στην κακή άμυνα που έπαιξε η Εθνική μας απέναντι στην Ουγγαρία στάθηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος μετά τον αποκλεισμό από τον τελικό κι έδωσε «σύνθημα» ανασύνταξης ενόψει μικρού τελικού.

Σύνταξη
Εθνική Ανδρών πόλο: Πότε είναι ο μικρός τελικός για το χάλκινο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 23.01.26

Εθνική Ανδρών πόλο: Πότε είναι ο μικρός τελικός για το χάλκινο μετάλλιο

Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, όμως έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο. Η μέρα και η ώρα του αγώνα κόντρα στην Ιταλία.

Σύνταξη
Ελλάδα – Ουγγαρία 12-15: «Καθίζηση» στο 2ο ημίχρονο και αποκλεισμός από τον τελικό για την Εθνική (vids)
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 23.01.26

Ελλάδα – Ουγγαρία 12-15: «Καθίζηση» στο 2ο ημίχρονο και αποκλεισμός από τον τελικό

Στο πρώτο ημίχρονο η Ελλάδα ήταν κάτι παραπάνω από ανταγωνιστική απέναντι στην Ουγγαρία (σκορ 8-8), ωστόσο στο δεύτερο έχασε την επαφή της με τα δίχτυα, ηττήθηκε με 12-15 και αποκλείστηκε από τον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

Σύνταξη
Πάσχουν οι ορισμοί των διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Πάσχουν οι ορισμοί των διαιτητών της Super League

Μπορεί να μην έχει τεθεί ακόμη θέμα Λανουά στην ΚΕΔ, όμως οι ορισμοί αμφισβητούνται από πολλές πλευρές, με αποτέλεσμα ο αρχιδιαιτητής να κρέμεται από μια κλωστή

Βάιος Μπαλάφας
Κυρ. Μητσοτάκης: Και με την… αξία της ισχύος και με τις Βρυξέλλες – Δύο βάρκες για τον Τραμπ και μία απουσία από το Νταβός
Πολιτική Γραμματεία 24.01.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Και με την… αξία της ισχύος και με τις Βρυξέλλες – Δύο βάρκες για τον Τραμπ και μία απουσία από το Νταβός

Πώς, με έκδηλη την προσπάθεια να μην δυσαρεστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Κυρ. Μητσοτάκης απέφυγε να εμφανιστεί στο Νταβός, για να παρουσιαστεί στη συνέχεια στις Βρυξέλλες με πιο προωθημένες προς την πλευρά του Τραμπ θέσεις, αναφορικά με το Συμβούλιο Ειρήνης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Από τύχη ζούμε» επεισόδιο 4.568
Opinion 24.01.26

«Από τύχη ζούμε» επεισόδιο 4.568

Αν κι όπως όλα δείχνουν έξω πάμε καλά, στο εσωτερικό η πραγματικότητα απέχει από τις πρωθυπουργικές διακηρύξεις για «την αντιμετώπιση μιας οξείας κλιματικής κρίσης». Δεν έχουμε ζήσει λίγα τα τελευταία 7 χρόνια.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ο Τζέιμς Μποντ της Ρωσίας; – Πώς ο δυτικός κινηματογράφος αναπαράγει τον μύθο του Κρεμλίνου
Πολιτικός υπερήρωας 24.01.26

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ο Τζέιμς Μποντ της Ρωσίας; – Πώς ο δυτικός κινηματογράφος αναπαράγει τον μύθο του Κρεμλίνου

Η εικόνα του Βλαντίμιρ Πούτιν ως ψυχρού, μυθικού στρατηγού δεν είναι τόσο ανατρεπτική όσο μοιάζει. Ο δυτικός κινηματογράφος συχνά αναπαράγει τον ίδιο μύθο που εδώ και χρόνια καλλιεργεί το Κρεμλίνο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πόσο χρεώνει το ΑΦΜ;» – Πρόσωπα από διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκαν ξανά σε θέσεις ευθύνης
«Συνέχεια του κράτους» 24.01.26

«Πόσο χρεώνει το ΑΦΜ;» – Πρόσωπα από διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκαν ξανά σε θέσεις ευθύνης

Το in φέρνει στο φως τρία πρόσωπα που εμφανίζονται μέσω επισυνδέσεων στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία τοποθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνες χωρίς να έχουν ελεγχθεί πειθαρχικά

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Πώς θα ειναι η αγορά εργασίας σε Ελλάδα και ΕΕ το 2040; Τρεις εμπειρογνώμονες απαντούν στο in
Οικονομία 24.01.26

Πώς θα ειναι η αγορά εργασίας σε Ελλάδα και ΕΕ το 2040; Τρεις εμπειρογνώμονες απαντούν στο in

Με αφορμή νέα πανευρωπαϊκή έρευνα, τρεις εμπειρογνώμονες του Cedefop μιλάνε στο in για τις επιπτώσεις της ΑΙ στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Τραμπ κυριάρχησε στο Νταβός, αλλά ο Κάρνεϊ ήταν το αστέρι – Η ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού που «έστησε στον τοίχο» τις ΗΠΑ
«Πύρινος» λόγος 24.01.26

Ο Τραμπ κυριάρχησε στο Νταβός, αλλά ο Κάρνεϊ ήταν το αστέρι – Η ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού που «έστησε στον τοίχο» τις ΗΠΑ

Ο Κάρνεϊ εκφώνησε μια εντυπωσιακή ομιλία που αντιμετώπισε ευθέως τον κόσμο που δημιούργησε η προεδρία του Τραμπ. Οι παρευρισκόμενοι στο Νταβός - συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ - την έλαβαν υπόψη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Νέα στρατηγική ΗΠΑ: Περιορίζει την υποστήριξη στους ευρωπαίους συμμάχους – Προτεραιότητα η αποτροπή της Κίνας
Ουάσιγκτον 24.01.26

Νέο έγγραφο: Οι ΗΠΑ περιορίζουν την υποστήριξη στους ευρωπαίους συμμάχους

Οι ΗΠΑ «πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην υπεράσπιση της πατρίδας και στην αποτροπή της Κίνας», παρότι η αμερικανική εμπλοκή στην Ευρώπη θα συνεχιστεί, αναφέρει η νέα στρατηγική της Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Νέα Ζηλανδία: Απίθανο να βρεθούν επιζώντες μετά την κατολίσθηση που έπληξε κάμπινγκ
Κατολίσθηση 24.01.26

Μόνο για νεκρούς ψάχνουν στο κάμπινγκ

Η επιχείρηση για την ανεύρεση επιζώντων σε κάμπινγκ που επλήγη από κατολίσθηση, στη Νέα Ζηλανδία, έχει σταματήσει και πλέον οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των νεκρών

Σύνταξη
Συρία: Οι Κούρδοι παραδίδουν και άλλη φυλακή στις κυβερνητικές δυνάμεις καθώς εκπνέει η εκεχειρία
Συρία 24.01.26

Οι Κούρδοι παραδίδουν και άλλη φυλακή στις κυβερνητικές δυνάμεις

Κυβερνητικά στρατεύματα κατέλαβαν ολόκληρα μέρη της βόρειας και της ανατολικής Συρίας, που διοικούσαν οι Κούρδοι, και χθες πήραν τον έλεγχο μιας ακόμα φυλακής, μετά την έξοδο των κούρδων μαχητών.

Σύνταξη
Λούλα: Ο Τραμπ προσπαθεί με το «Συμβούλιο Ειρήνης» να δημιουργήσει νέο ΟΗΕ
«Συμβούλιο Ειρήνης» 24.01.26

Ο Τραμπ προσπαθεί να δημιουργήσει νέο ΟΗΕ, λέει ο Λούλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ «καταρτίζει πρόταση για τη δημιουργία νέου ΟΗΕ, του οποίου θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης», τονίζει ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αναφερόμενος στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις και πυρκαγιές στο Κίεβο καθώς η Ρωσία εξαπολύει νέα μαζική επίθεση
Ουκρανία 24.01.26

Νέα μαζική επίθεση της Ρωσίας - Εκρήξεις και πυρκαγιές στο Κίεβο

Νέα μαζική επίθεση έχει εξαπολύσει η Ρωσία στο Κίεβο, όπου οι αρχές κάνουν λόγο για πλήγματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προειδοποιώντας για πιθανές επιδρομές και με βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
