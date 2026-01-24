Πλήγμα στους Μπακς με τον Αντετοκούνμπο – Τραυματίστηκε και μένει εκτός για πάνω από έναν μήνα (pic)
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στις δηλώσεις του, ένας τραυματισμός στη γάμπα αναμένεται να τον αφήσει εκτός για 4-6 εβδομάδες.
Άσχημα είναι τα νέα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς, όπου τα «ελάφια» ηττήθηκαν με 102-100 από τους «σβόλους» που παρατάχθηκαν με πολλές απουσίες.
Ο Greek Freak, που έτσι κι αλλιώς αγωνιζόταν με περιορισμό στα λεπτά του λόγω του προηγούμενου τραυματισμού του, τόνισε στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στη δεξιά γάμπα και αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου 4-6 εβδομάδες.
Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια του ESPN, ο Έλληνας σούπερ σταρ θα υποβληθεί σε μαγνητική την Κυριακή, ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος και να γνωρίζουν οι άνθρωποι του οργανισμού πως θα κινηθούν με την αποκατάσταση του παίκτη από εδώ και πέρα.
Τι αναφέρει ο Σαράνια για τον Αντετοκούνμπο
Bucks’ Giannis Antetokounmpo tells media postgame tonight he has a right calf strain and expects to miss 4 to 6 weeks. MRI on Saturday.
Θυμίζουμε ότι οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν πέσει στο 18-26, μετά από 44 αναμετρήσεις, και παραμένουν εκτός δεκάδας που οδηγεί στο πλέι-ιν της Ανατολικής περιφέρειας, ενώ η απουσία του Γιάννη αναμένεται να χειροτερέψει τα πράγματα για το σύνολο του Ντοκ Ρίβερς.
