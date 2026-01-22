sports betsson
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να γίνω ο μαύρος κύκνος» (vid)
Μπάσκετ 22 Ιανουαρίου 2026 | 13:15

Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να γίνω ο μαύρος κύκνος» (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται σε κακή κατάσταση και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε ότι ίσως είναι καιρός να γίνει ο... μαύρος κύκνος και να απαιτεί τη μπάλα από τους συμπαίκτες του.

Σύνταξη
Οι Μιλγουόκι Μπακς διανύουν μια από τις χειρότερες σεζόν τους στην «εποχή Αντετοκούνμπο», κινδυνεύοντας να μείνουν εκτός πλέι οφ και τα ξημερώματα της Πέμπτης έχασαν ξανά, αυτή τη φορά από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ εντός έδρας.

Μετά το παιχνίδι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου και παραδέχθηκε ότι τα «ελάφια» δεν παίζουν ομαδικά, δεν έχουν χημεία, ενώ ανέφερε ότι ίσως πρέπει να απαιτεί περισσότερο την μπάλα στα χέρια του, κάτι που έχουν επισημάνει και οι προπονητές του.

YouTube thumbnail

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Έπαιξαν καλύτερα από εμάς, πιο σκληρά. Δεν νομίζω ότι τους υποτιμήσαμε. Έθεσαν τον ρυθμό και έπαιξαν καλύτερα από εμάς. Για κάποιο λόγο δεν κυκλοφορούσε η μπάλα, κολλούσε πολύ. Έβαζαν σουτ, κυκλοφόρησαν την μπάλα καλά, όποτε παίζαμε νταμπλ-τιμ, ο Σάι έβρισκε την πάσα.

Δεν κάναμε την δουλειά μας. Με αυτή την ομάδα δεν μπορείς να παίξεις ένας εναντίον ενός, έχουν σπουδαίους αμυντικούς. Πρέπει να δημιουργείς ελεύθερα σουτ.

Δεν είμαι ο τύπος που θα φωνάξει και θα απαιτήσει την μπάλα από τους συμπαίκτες του. Δεν το έχω κάνει ποτέ στην καριέρα μου, αλλά νιώθω ότι έχω παίξει με συμπαίκτες που καταλαβαίνουν τη βαρύτητα που μπορώ να έχω για την ομάδα και πώς μπορώ να δημιουργήσω για τους συμπαίκτες μου ή για τον εαυτό μου και πώς μπορώ να βοηθήσω την ομάδα να είναι πιο επιτυχημένη.

Αλλά ίσως για κάποιο λόγο, δεν καταλαβαίνω. Ίσως επειδή είμαστε νεαροί, ίσως επειδή δεν παίζουμε καλά, ίσως επειδή τα παιδιά νιώθουν ότι είναι η σειρά τους, θέλουν να κουβαλήσουν την ομάδα στις πλάτες τους και να προσπαθήσουν να το γυρίσουν, αλλά αλήθεια δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι ότι δεν προσπαθώ να είμαι επιθετικός. Πραγματικά προσπαθώ να είμαι επιθετικός.

Στο τέλος της ημέρας έχω προπονητές, ανθρώπους που μου μιλούν, μού είπαν ότι υπάρχει αυτό που λέγεται ο λευκός κύκνος και ο μαύρος κύκνος. Πρέπει να είσαι ο μαύρος κύκνος και να είσαι πιο επιθετικός και να απαιτείς την μπάλα. Και πάλι, είναι κάτι που δεν έχω κάνει ποτέ σε ολόκληρη την καριέρα μου, οπότε ίσως πρέπει να το κάνω περισσότερο.

Δεν παίζουμε σκληρά, δεν κάνουμε το σωστό, δεν παίζουμε για να κερδίσουμε, δεν παίζουμε ενωμένοι, η χημεία μας δεν είναι καλή. Τα παιδιά παίζουν εγωιστικά, προσπαθούν να βρουν τα δικά τους σουτ, αντί να προσπαθήσουν να βρουν το σωστό σουτ για την ομάδα. Προσπαθούν να το κάνουν μόνοι τους.

Πρέπει να το ξεπεράσουμε, να δούμε βίντεο, να δουλέψουμε σκληρά και μέσω της εμπειρίας που δημιουργούμε στο τέλος να το καταφέρουμε. Έχουμε 39 παιχνίδια ακόμα, δεν έχουμε χρόνο».

