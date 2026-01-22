sports betsson
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Μπακς – Θάντερ 102-122: Ήττα για τα «Ελάφια» παρά τη «γεμάτη» εμφάνιση του Αντετοκούνμπο (vid)
Μπάσκετ 22 Ιανουαρίου 2026 | 09:25

Μπακς – Θάντερ 102-122: Ήττα για τα «Ελάφια» παρά τη «γεμάτη» εμφάνιση του Αντετοκούνμπο (vid)

O Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι μπορούσε, άγγιξε το τριπλ νταμπλ, όμως οι Μιλγουόκι Μπακς παραδόθηκαν στους πρωταθλητες, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Οι Μιλγουόκι Μπακς πάλεψαν απέναντι στους πρωταθλητές του NBA, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, αλλά το εμπόδιο ήταν αρκετά μεγάλο, με την ομάδα του «διπλού» Γιάννη Αντετοκούνμπο να χάνει στο Ουισκόνσιν με 122-102, και να πέφτει 18-25. Έτσι, παρέμεινε στην 11η θέση της ανατολικής περιφέρειας, με τους Θάντερ να ανεβαίνουν αντίστοιχα στο 37-8 και να είναι πρώτοι στη Δύση.

Τ0 παιχνίδι δεν είχε πολλά να… πει, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το προβάδισμα από το ξεκίνημα της συνάντησης και να το αυξάνουν όσο περνούσε η ώρα. Όσο κι αν προσπαθούσαν τα «ελάφια» να πλησιάσουν η διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν εμφανής με το αποτέλεσμα να έρχεται φυσικά.

Κορυφαίος για τους Μπακς ήταν φυσικά ο «Greek Freak» που έφτασε κοντά στο τριπλ-νταμπλ έχοντας 19 πόντους, 14 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 31 λεπτά. Καλό ματς έκανε επίσης ο Κόουλ Άντονι με 17 πόντους, ενώ από 15 είχαν Μπόμπι Πόρτις και Έι Τζέι Γκριν. Από την άλλη, ασταμάτητος ήταν ο Σέι Γκίλντζιους-Αλεξάντερ με 40 πόντους και 11 ασίστ, ενώ από 18 πόντους μέτρησαν οι Κένριτς Γουίλιαμς και Ατζέι Μίτσελ.

Τα highlights του αγώνα

YouTube thumbnail

Τα δωδεκάλεπτα: 18-38, 51-69, 77-99, 102-122

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Χάρις 3 (1), Γιάννης Αντετοκούνμπο 19, Κούζμα 9 (4/7 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γκριν 15 (4/9 τρίποντα), Ρόλινς 10 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα), Πόρτις 15 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Άντονι 17 (4/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νανς 11 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τρεντ, Τζάκσον 3 (1), Σιμς, Κόφι, Θανάσης Αντετοκούνμπο

ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘΑΝΤΕΡ (Μαρκ Ντάιγκνολτ): Γουάλας 9 (2), Ντορτ 13 (3/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χόλμγκρεν 10 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μίτσελ 18 (6/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 40 (14/17 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 6/7 βολές, 7 ριμπάουντ, 11 ασίστ), Τζο 5 (1/7 τρίποντα), Κένριτς Γουίλιαμς 18 (6/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κάρλσον 9 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Μπαρνχάιζερ, Γιάνγκμπλαντ, Ντιένγκ

Τα ομαδικά στατιστικά των Μιλγουόκι Μπακς: 24/40 δίποντα, 16/41 τρίποντα, 6/9 βολές, 43 ριμπάουντ, 30 ασίστ, 6 κλεψίματα, κανένα μπλοκ, 16 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ: 35/54 δίποντα, 14/36 τρίποντα, 10/15 βολές, 49 ριμπάουντ, 24 ασίστ, 12 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 8 λάθη, 11 φάουλ

Markets
Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 22.01.26

Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)

«Πλώρη» για απευθείας πρόκριση στους «16» του Chamions League έβαλε η Νιούκαστλ μετά το άνετο 3-0 επί της Αϊντχόφεν, Στους 8 βαθμούς παρέμεινε η PSV, αποτέλεσμα που ευνόησε τον Ολυμπιακό…

Σύνταξη
Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 22.01.26

Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό (vid)

Έστω και δύσκολα η Τσέλσι νίκησε με 1-0 την Πάφο και έχει πλέον τη δυνατότητα να προκριθεί απευθείας στην επόμενη φάση του Champioons League. Δύο βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό παρέμειναν οι Κύπριοι.

Σύνταξη
Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0: Οι Ιταλοί προκρίθηκαν στα πλέι οφ, ο Παυλίδης γλίστρησε και έχασε πέναλτι (vid)
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0: Οι Ιταλοί προκρίθηκαν στα πλέι οφ, ο Παυλίδης γλίστρησε και έχασε πέναλτι (vid)

Στην 15η θέση η Γιουβέντους μετά το 2-0 επί της Μπενφίκα και μετρά 12 βαθμούς, έναν λιγότερο από τις ομάδες της οκτάδας. Η Μπενφίκα θα μπορούσε να ξαναμπεί στο ματς αλλά ο Παυλίδης έχασε πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
Ρουμανία – Ελλάδα 9-18: Συνέχισε το απόλυτο των νικών η Εθνική πριν τον ημιτελικό με την Ουγγαρία
Ευρωπαϊκό πόλο 21.01.26

Ρουμανία – Ελλάδα 9-18: Συνέχισε το απόλυτο των νικών πριν τον ημιτελικό με Ουγγαρία

Η Ελλάδα επικράτησε άνετα με 18-9 της Ρουμανίας κάνοντας ουσιαστικά «ζέσταμα» για τον ημιτελικό με την Ουγγαρία. Έξι στα έξι για την ομαδάρα του Θοδωρή Βλάχου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μινεσότα: Η ICE συνέλαβε 5χρονο αγοράκι που επέστρεφε από το νηπιαγωγείο
Κόσμος 22.01.26

Η ICE συνέλαβε 5χρονο αγοράκι που επέστρεφε από το νηπιαγωγείο - «Θα χαρακτηριστεί ως βίαιος εγκληματίας;»

Ο πεντάχρονος Λίαμ Κονέχο Ράμος και ο πατέρας του, συνελήφθησαν στην είσοδο του σπιτιού τους το απόγευμα της Τρίτης, ακριβώς τη στιγμή που επέστρεφαν από το νηπιαγωγείο του παιδιού

Σύνταξη
Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία

Το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας και επισήμως αποφάσισε την ανακήρυξη του Κώστα Καραμανλή ως επίτιμου δημότη της πόλης. Το ξεχωριστό ενδιαφέρον της νέας συνύπαρξης Καραμανλή - Σαμαρά στις 2 Φεβρουαρίου και μάλιστα στην έδρα του δεύτερου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατος της 56χρονης
Ελλάδα 22.01.26

«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατος της 56χρονης

Ο δήμαρχος Γλυφάδας μίλησε για τις εικόνες καταστροφής, τα φερτά υλικά που κατέβηκαν από το βουνό και την τραγωδία με τον θάνατο της 56χρονης.

Σύνταξη
Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show
Fizz 22.01.26

Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show

Στις 8 Φεβρουαρίου όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Levi's Stadium για το Super Bowl και ιδιαίτερα το μεγάλο σόου του ημιχρόνου. Ωστόσο ο Bad Bunny ήδη έχει καταφέρει να καταγράψει τα πρώτα του ρεκόρ.

Σύνταξη
Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
Την Πέμπτη το απόγευμα 22.01.26

Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστεί στην έκτακτη προσύνοδο στις Βρυξέλλες σήμερα το απόγευμα - Επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα με έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Αγρίνιο: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη
Τι ισχυρίστηκε 22.01.26

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη στο Αγρίνιο

Ο 44χρονος από το Αγρίνιο επιχείρησε να αποδώσει την πράξη του σε αυτοάμυνα επειδή, όπως ισχυρίστηκε, ο 50χρονος τον απειλούσε - «Τον σκότωσα για να μη με σκοτώσει» είπε στην ανακρίτρια

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»
Στο Νταβός 22.01.26

Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»

Σύμφωνα με τον Ρούτε περαιτέρω συζητήσεις θα διασφαλίσουν «πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην οικονομία της Γροιλανδίας ή στρατιωτικά στη Γροιλανδία»

Σύνταξη
UBS Sees Greek Banks as Undervalued, Raises Price Targets
English edition 22.01.26

UBS Sees Greek Banks as Undervalued, Raises Price Targets

According to UBS, Alpha Bank offers the strongest earnings-per-share growth but the lowest ROTE, while Eurobank stands out as an attractive regional growth story supported by successful acquisitions.

Σύνταξη
Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας
Editorial 22.01.26

Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας

Η κυβέρνηση υπερηφανεύεται για το ρυθμό ανάπτυξης. Όμως, η χώρα υποχωρεί σε όρους πραγματικής ευημερίας, όπως επιβεβαιώνει (και) η έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. Αξιολογώντας με όρους μιας «οικονομίας της αξιοπρέπειας» επαναφέρει επιτακτικά το ερώτημα: θέλουμε ανάπτυξη δεικτών ή ανάπτυξη που βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective
Στωικός 22.01.26

Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective

Οι Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον επανενώθηκαν στο podcast Where Everybody Knows Your Name και αποκάλυψαν μερικές στιγμές τους πίσω από τις κάμερες κατά την διάρκεια των γυρισμάτων True Detective.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης
Πολιτική 22.01.26

Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης

Ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί απευθείας στις Βρυξέλλες, προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη Σύνοδο/δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο