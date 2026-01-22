Μπακς – Θάντερ 102-122: Ήττα για τα «Ελάφια» παρά τη «γεμάτη» εμφάνιση του Αντετοκούνμπο (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς πάλεψαν απέναντι στους πρωταθλητές του NBA, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, αλλά το εμπόδιο ήταν αρκετά μεγάλο, με την ομάδα του «διπλού» Γιάννη Αντετοκούνμπο να χάνει στο Ουισκόνσιν με 122-102, και να πέφτει 18-25. Έτσι, παρέμεινε στην 11η θέση της ανατολικής περιφέρειας, με τους Θάντερ να ανεβαίνουν αντίστοιχα στο 37-8 και να είναι πρώτοι στη Δύση.

Τ0 παιχνίδι δεν είχε πολλά να… πει, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το προβάδισμα από το ξεκίνημα της συνάντησης και να το αυξάνουν όσο περνούσε η ώρα. Όσο κι αν προσπαθούσαν τα «ελάφια» να πλησιάσουν η διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν εμφανής με το αποτέλεσμα να έρχεται φυσικά.

Κορυφαίος για τους Μπακς ήταν φυσικά ο «Greek Freak» που έφτασε κοντά στο τριπλ-νταμπλ έχοντας 19 πόντους, 14 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 31 λεπτά. Καλό ματς έκανε επίσης ο Κόουλ Άντονι με 17 πόντους, ενώ από 15 είχαν Μπόμπι Πόρτις και Έι Τζέι Γκριν. Από την άλλη, ασταμάτητος ήταν ο Σέι Γκίλντζιους-Αλεξάντερ με 40 πόντους και 11 ασίστ, ενώ από 18 πόντους μέτρησαν οι Κένριτς Γουίλιαμς και Ατζέι Μίτσελ.

Τα highlights του αγώνα

Τα δωδεκάλεπτα: 18-38, 51-69, 77-99, 102-122

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Χάρις 3 (1), Γιάννης Αντετοκούνμπο 19, Κούζμα 9 (4/7 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γκριν 15 (4/9 τρίποντα), Ρόλινς 10 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα), Πόρτις 15 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Άντονι 17 (4/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νανς 11 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τρεντ, Τζάκσον 3 (1), Σιμς, Κόφι, Θανάσης Αντετοκούνμπο

ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘΑΝΤΕΡ (Μαρκ Ντάιγκνολτ): Γουάλας 9 (2), Ντορτ 13 (3/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χόλμγκρεν 10 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μίτσελ 18 (6/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 40 (14/17 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 6/7 βολές, 7 ριμπάουντ, 11 ασίστ), Τζο 5 (1/7 τρίποντα), Κένριτς Γουίλιαμς 18 (6/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κάρλσον 9 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Μπαρνχάιζερ, Γιάνγκμπλαντ, Ντιένγκ

Τα ομαδικά στατιστικά των Μιλγουόκι Μπακς: 24/40 δίποντα, 16/41 τρίποντα, 6/9 βολές, 43 ριμπάουντ, 30 ασίστ, 6 κλεψίματα, κανένα μπλοκ, 16 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ: 35/54 δίποντα, 14/36 τρίποντα, 10/15 βολές, 49 ριμπάουντ, 24 ασίστ, 12 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 8 λάθη, 11 φάουλ