Οι Μπακς για μεγάλη μεταγραφή προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη να μείνει - Ποια ονόματα «παίζουν»

Πολύς λόγος γίνεται για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, με τον ίδιο, αλλά και πληθώρα δημοσιευμάτων στις ΗΠΑ να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο, ο Greek Freak να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα του NBA.

Μάλιστα η κακή πορεία των «ελαφιών» τη φετινή σεζόν και οι πρόσφατες αποδοκιμασίες των οπαδών της ομάδας προς τους παίκτες, που προκάλεσαν την οργισμένη απάντηση του Γιάννη προς την κερκίδα, εντείνουν το αρνητικό κλίμα.

Πάντως οι Μπακς φαίνεται πως δεν έχουν πρόθεση να αφήσουν τον σταρ τους να φύγει (αυτό τονίζει σε ρεπορτάζ του το ESPN)και πάνω σε αυτή τη βάση προσπαθούν να ενισχύσουν το ρόστερ με τουλάχιστον ένα ακόμη «ηχηρό όνομα» προκειμένου να πείσουν τον Έλληνα φόργουορντ να παραμείνει.

People in the Bucks organization are confident a big move is coming to keep Giannis happy «We always manage to pull something off,» a team source told ESPN 👀 (Via @JamalCollier ) pic.twitter.com/cs2gZ643xr — NBACentral (@TheDunkCentral) January 16, 2026

Άλλωστε το παράπονο του Γιάννη εδώ και χρόνια είναι πως το Μιλγουόκι δεν έχει ρόστερ αρκετά ικανό προκειμένου να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα του NBA με αυξημένες πιθανότητες, μετά το 2021.

Στο πλαίσιο αυτό πληθαίνουν τις τελευταίες ώρες τα δημοσιεύματα που θέλουν τους Μπακς να προσπαθούν να φέρουν ένα ακόμη παίκτη-ηγέτη προκειμένου το βάρος να μην πέφτει αποκλειστικά στον Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα δημοσιογράφος του «Forbes», Έβαν Σάιντρι, επιμένει στο γεγονός πως οι Μπακς παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Τζα Μοράντ, αφού όπως έχει γίνει γνωστό οι Μέμφις Γκρίζλις είναι για πρώτη φορά θετικοί στο να συζητήσουν το μέλλον του εκρηκτικού γκαρντ.

Την ίδια ώρα, το ίδιο δημοσίευμα τονίζει ότι οι Μαϊάμι Χιτ δεν είναι το ίδιο «ζεστοί» για τον άσο των Γκρίζλις, αφού περιμένουν αν το καλοκαίρι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα γίνει διαθέσιμος για παραχώρηση, πιστεύοντας πως μπορούν να τον πείσουν για το μακροπρόθεσμο πλάνο τους.

Τέλος, το ESPN υποστηρίζει ότι το Μιλγουόκι έχει έρθει ήδη σε επαφή με παίκτες όπως ο Ζακ ΛαΒίν και ο Μαλίκ Μονκ από τους Κινγκς, αλλά και ο Γκραντ των Τρέιλ Μπλέιζερς, ενώ στο τραπέζι υπάρχουν και πιο «βαριά» συμβόλαια, όπως του Άντριου Γουίγκινς από το Μαϊάμι ή του Μάιλς Μπρίτζες από τη Σάρλοτ.