Οι Μπακς για μεγάλη μεταγραφή προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη να μείνει - Ποια ονόματα «παίζουν»

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
16.01.2026 | 22:42
Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική
Οι Μπακς κινούνται για μεγάλη μεταγραφή προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη να μείνει – Ποια ονόματα «παίζουν»
Μπάσκετ 16 Ιανουαρίου 2026 | 23:32

Οι Μπακς κινούνται για μεγάλη μεταγραφή προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη να μείνει – Ποια ονόματα «παίζουν»

Τζα Μοράντ και Ζακ Λαβίν είναι μερικά από τα ονόματα που «ακούγονται» για τους Μπακς προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παραμείνει στο Μιλγουόκι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πολύς λόγος γίνεται για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, με τον ίδιο, αλλά και πληθώρα δημοσιευμάτων στις ΗΠΑ να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο, ο Greek Freak να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα του NBA.

Μάλιστα η κακή πορεία των «ελαφιών» τη φετινή σεζόν και οι πρόσφατες αποδοκιμασίες των οπαδών της ομάδας προς τους παίκτες, που προκάλεσαν την οργισμένη απάντηση του Γιάννη προς την κερκίδα, εντείνουν το αρνητικό κλίμα.

Πάντως οι Μπακς φαίνεται πως δεν έχουν πρόθεση να αφήσουν τον σταρ τους να φύγει (αυτό τονίζει σε ρεπορτάζ του το ESPN)και πάνω σε αυτή τη βάση προσπαθούν να ενισχύσουν το ρόστερ με τουλάχιστον ένα ακόμη «ηχηρό όνομα» προκειμένου να πείσουν τον Έλληνα φόργουορντ να παραμείνει.

Άλλωστε το παράπονο του Γιάννη εδώ και χρόνια είναι πως το Μιλγουόκι δεν έχει ρόστερ αρκετά ικανό προκειμένου να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα του NBA με αυξημένες πιθανότητες, μετά το 2021.

Στο πλαίσιο αυτό πληθαίνουν τις τελευταίες ώρες τα δημοσιεύματα που θέλουν τους Μπακς να προσπαθούν να φέρουν ένα ακόμη παίκτη-ηγέτη προκειμένου το βάρος να μην πέφτει αποκλειστικά στον Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα δημοσιογράφος του «Forbes», Έβαν Σάιντρι, επιμένει στο γεγονός πως οι Μπακς παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Τζα Μοράντ, αφού όπως έχει γίνει γνωστό οι Μέμφις Γκρίζλις είναι για πρώτη φορά θετικοί στο να συζητήσουν το μέλλον του εκρηκτικού γκαρντ.

Την ίδια ώρα, το ίδιο δημοσίευμα τονίζει ότι οι Μαϊάμι Χιτ δεν είναι το ίδιο «ζεστοί» για τον άσο των Γκρίζλις, αφού περιμένουν αν το καλοκαίρι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα γίνει διαθέσιμος για παραχώρηση, πιστεύοντας πως μπορούν να τον πείσουν για το μακροπρόθεσμο πλάνο τους.

Τέλος, το ESPN υποστηρίζει ότι το Μιλγουόκι έχει έρθει ήδη σε επαφή με παίκτες όπως ο Ζακ ΛαΒίν και ο Μαλίκ Μονκ από τους Κινγκς, αλλά και ο Γκραντ των Τρέιλ Μπλέιζερς, ενώ στο τραπέζι υπάρχουν και πιο «βαριά» συμβόλαια, όπως του Άντριου Γουίγκινς από το Μαϊάμι ή του Μάιλς Μπρίτζες από τη Σάρλοτ.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
BofA: Γιατί διατηρεί αρνητική στάση για τις ευρωπαϊκές μετοχές

BofA: Γιατί διατηρεί αρνητική στάση για τις ευρωπαϊκές μετοχές

Wall Street
Wall Street: Υποχώρηση Dow, S&P 500 και Nasdaq σε μια ασταθή εβδομάδα

Wall Street: Υποχώρηση Dow, S&P 500 και Nasdaq σε μια ασταθή εβδομάδα

Σύνταξη
Οι Μπακς κινούνται για μεγάλη μεταγραφή προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη να μείνει – Ποια ονόματα «παίζουν»
Μπάσκετ 16.01.26

Οι Μπακς για μεγάλη μεταγραφή προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη να μείνει - Ποια ονόματα «παίζουν»

Τζα Μοράντ και Ζακ Λαβίν είναι μερικά από τα ονόματα που «ακούγονται» για τους Μπακς προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παραμείνει στο Μιλγουόκι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δύο γκολ από τον Μασούρα, σκόραρε ξανά ο Φορτούνης στην «4άρα» της Αλ Καλίτζ του Δώνη
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Δύο γκολ από τον Μασούρα, σκόραρε ξανά ο Φορτούνης στην «4άρα» της Αλ Καλίτζ του Δώνη

Συνεχίζουν τις πολύ καλές εμφανίσεις Φορτούνης και Μασούρας με την Αλ Καλίτζ – Δύο γκολ πέτυχε κόντρα στην Αλ Ακντούντ και 4 στα τελευταία 5 ματς ο Μασούρας, σκόραρε για 3ο σερί παιχνίδι ο Φορτούνης.

Σύνταξη
IFAB: Στο… στόχαστρο οι καθυστερήσεις στους αγώνες
Ποδόσφαιρο 16.01.26

IFAB: Στο… στόχαστρο οι καθυστερήσεις στους αγώνες

Το IFAB συνεδριάζει την Τρίτη (20/1) για να εξετάσει να εισάγει αντίστροφη μέτρηση στην εκτέλεση των πλαγίων άουτ και στα χτυπήματα από το τέρμα. Στο τραπέζι κανονισμός για τους τραυματισμούς

Βάιος Μπαλάφας
Στο πλευρό του Βαγγέλη Παυλίδη ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του κόντρα στην Πόρτο
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Στο πλευρό του Παυλίδη ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά τη χαμένη ευκαιρία του κόντρα στην Πόρτο

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έσπευσε να τονίσει στον Βαγγέλη Παυλίδη ότι ο αποκλεισμός της Μπενφίκα από την Πόρτο στο Κύπελλο δεν αποτελεί προσωπική του ευθύνη, μετά τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία που είχε στο 90+1'.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ορισμοί διαιτητών: Συμπτώσεις, ασυλία και ανεξήγητες επιλογές
On Field 16.01.26

Ορισμοί διαιτητών: Συμπτώσεις, ασυλία και ανεξήγητες επιλογές

Ποτέ στο παρελθόν από την ΚΕΔ δεν ορίστηκε Τετάρτη, Κυριακή ο ίδιος ξένος διιατητής (Γιούγκ), οι Κουμπαράκης, Τζήλος αντί να τιμωρηθούν μπήκαν ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, άγνωστο με ποια κριτήρια δίνονται διπλοί ορισμοί

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Βόλει 16.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Volley League Ανδρών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Εθνική πόλο: Τιμωρία δύο αγωνιστικών στον Γενηδουνιά, χάνει το κρίσιμο ντέρμπι με την Ιταλία
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 16.01.26

Εθνική πόλο: Τιμωρία δύο αγωνιστικών στον Γενηδουνιά, χάνει το κρίσιμο ντέρμπι με την Ιταλία

Σημαντική απώλεια για την Εθνική ομάδα πόλο των Ανδρών, καθώς θα αγωνιστεί σε δύο παιχνίδια χωρίς τον Ντίνο Γενηδουνιά, ύστερα από την αποβολή του για βιαιοπραγία στην αναμέτρηση με την Κροατία.

Σύνταξη
Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ θέλει να φέρει στη «βασίλισσα» τους Γιούργκεν Κλοπ και Έρλινγκ Χάαλαντ το προσεχές καλοκαίρι!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η αποστολή της Eθνικής Γυναικών στο πόλο για την κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία
Άλλα Αθλήματα 16.01.26

Η αποστολή της Eθνικής Γυναικών στο πόλο για την κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία

Έγινε γνωστή η αποστολή της Εθνικής Γυναικών στο πόλο, η οποία θα ταξιδέψει στη Βουδαπέστη το διάστημα 19-22 Ιανουαρίου προκειμένου να πραγματοποιήσει κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού που έχει ως κατάληξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην πόλη Φούτσαλ της Μαδέιρα στην Πορτογαλία το διάστημα 26/1-5/2/2026. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, […]

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι… πρώην «πληγώνουν» Παναθηναϊκό και Αταμάν
Euroleague 16.01.26

Οι… πρώην «πληγώνουν» Παναθηναϊκό και Αταμάν

Λορέντζο Μπράουν και Γουέινιεν Γκέιμπριελ έφυγαν σαν αποτυχημένοι από τον Παναθηναϊκό, αφού ο Εργκίν Αταμάν έκρινε ότι η ομάδα του χρειαζόταν κάτι καλύτερο στις θέσεις τους, ωστόσο αυτοί φρόντισαν να πάρουν αμέσως την εκδίκησή τους...

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται
Δεν μεταβιβάζεται η τιμή 16.01.26

Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται

Η Επιτροπή των Νόμπελ σχολίασε την απόφαση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο να «δωρίσει» το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ. Και επισημαίνει ότι το βραβείο παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τον βραβευθέντα.

Σύνταξη
FIR Αθηνών: Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέο μπλακ άουτ, λέει ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Προειδοποίηση 16.01.26

FIR Αθηνών: Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέο μπλακ άουτ, λέει ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

«Το σύστημα είναι τόσο παλιό που δεν έχει αρχεία καταγραφής των συμβάντων», επισήμανε ο Παναγιώτης Ψαρρός. Τόνισε δε ότι πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα για τα αίτια του προηγούμενου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών.

Σύνταξη
Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική
FAA 16.01.26

Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική

Με την επίκληση πιθανών στρατιωτικών ενεργειών, η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προειδοποιεί τις αεροπορικές εταιρείες να επιδεικνύουν προσοχή κατά τις πτήσεις τους.

Σύνταξη
Ουγκάντα: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης καταγγέλλει απαγωγή από τον στρατό μετά την αμφισβητούμενη εκλογική ήττα
Βία και νοθεία 16.01.26

Ουγκάντα: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης καταγγέλλει απαγωγή από τον στρατό μετά την αμφισβητούμενη εκλογική ήττα

Ο Γιοουέρι Μουσεβένι, ο οποίος κυβερνά την Ουγκάντα από το 1986, φιλοδοξεί σε μια αποφασιστική νίκη στις εκλογές της Πέμπτης, προκειμένου να παρατείνει την 40ετή διακυβέρνησή του

Σύνταξη
Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι
«Κάποτε στο… Χόλιγουντ» 16.01.26

Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι

Η Τζένιφερ Λόρενς υποστήριξε ότι κάποτε έχασε έναν ρόλο σε ταινία του Ταραντίνο, επειδή οι σινεφίλ του διαδικτύου έγραφαν συνεχώς ότι «ήταν άσχημη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών

«Δηλαδή τη Δευτέρα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με φασίστες; Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι τυχαίος, ούτε ανόητος, ούτε του ξεφεύγουν», είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Ζαχαριάδης, τονίζοντας ότι δημιουργεί «κλίμα» σκοπίμως

Σύνταξη
«Η Γροιλανδία είναι σύμμαχος, όχι περιουσιακό στοιχείο», δηλώνει Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής των ΗΠΑ
Αμερικάνοι εναντίον Τραμπ 16.01.26

«Η Γροιλανδία είναι σύμμαχος, όχι περιουσιακό στοιχείο», δηλώνει Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής των ΗΠΑ

Προσπαθώντας να ρίξουν τους τόνους, Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους, ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ δεσμεύτηκε να αγοράσει ή να καταλάβει την Γροιλανδία

Σύνταξη
Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας
Πολιτική 16.01.26

Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας

Παρά τα χειροπιαστά στοιχεία και τις αποκαλύψεις της δημοσιογραφικής έρευνας στην οποία πρωτοστάτησε το in για τη σκοτεινή χρηματοδότηση της Ομάδας Αλήθειας μέσω επί της ουσίας μαύρου πολιτικού χρήματος με όχημα την Blue Skies και όχι μόνο, μια καταφανής παραβίαση του νόμου για τη χρηματοδότηση κομμάτων, η μήνυση του Σωκράτη Φάμελλου βαίνει προς αρχειοθέτηση, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Ιωάννης Μπουγάς.

Σύνταξη
«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν
«Ελευθερία στο Ιράν» 16.01.26

«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν

«Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι γνωρίζω πραγματικά τα δεινά που έχουν υποστεί, όμως οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τον λαό του Ιράν», έγραψε μεταξύ άλλων η Μαντόνα σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Μινεάπολη: Η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε δύο φορές στο στήθος και μια στον πήχη
Πρώτα στοιχεία 16.01.26

Μινεάπολη: Η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε δύο φορές στο στήθος και μια στον πήχη

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μινεάπολης, η Ρενέ Γκουντ δέχθηκε δύο σφαίρες στο στήθος, μια στον πήχη και κατά πάσα πιθανότητα στο κεφάλι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λόρα: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί
Νέες αποκαλύψεις 16.01.26

Λόρα: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί

Η αγωνία για την 16χρονη μέρα με τη μέρα κορυφώνεται ενώ το γεγονός πως η Λόρα δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα από τα άτομα του στενού της περιβάλλοντος, δείχνει πως λειτουργεί με σχέδιο, δυσκολεύοντας πολύ τις έρευνες.

Σύνταξη
Συνάντηση στο Μαϊάμι ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία το Σάββατο για τον τερματισμό του πολέμου
Εγγυήσεις ασφαλείας 16.01.26

Συνάντηση στο Μαϊάμι ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία το Σάββατο για τον τερματισμό του πολέμου

Διαπραγματευτές από Κίεβο και Ουάσινγκτον θα συναντηθούν το Σάββατο στο Μαϊάμι με στόχο την συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με μεσολάβηση των ΗΠΑ

Σύνταξη
Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022
Νορβηγία 16.01.26

Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022

Η τραγωδία είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και οκτώ τραυματίες, όταν ένας ένοπλος, άνοιξε πυρ στο London Pub, ένα γνωστό στέκι της LGBTQ+ κοινότητας στο Όσλο

Σύνταξη
Χρήστος Μάστορας: «Μαργαρίτα», το πρώτο τραγούδι του πρώτου προσωπικού album που ετοιμάζει!
Music Stage 16.01.26

Χρήστος Μάστορας: «Μαργαρίτα», το πρώτο τραγούδι του πρώτου προσωπικού album που ετοιμάζει!

Η «Μαργαρίτα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι τώρα διαθέσιμη στις streaming υπηρεσίες καθώς και με lyric video στο YouTube, ενώ σύντομα θα οπτικοποιηθεί μέσα από ένα συναρπαστικό music video

Σύνταξη
Παρίσι: Αστυνομική έφοδος σε φεμινιστικό βιβλιοπωλείο λόγω φιλοπαλαιστινιακού βιβλίου ζωγραφικής για παιδιά
From the River to the Sea 16.01.26

Παρίσι: Αστυνομική έφοδος σε φεμινιστικό βιβλιοπωλείο λόγω φιλοπαλαιστινιακού βιβλίου ζωγραφικής για παιδιά

Η βιτρίνα του καταστήματος στο 11ο διαμέρισμα στο Παρίσι, που είναι πρωτοπόρο σε θέματα φεμινισμού και LGBT+, είχε ήδη γίνει στόχος επιθέσεων το περασμένο καλοκαίρι

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ είχε αναφέρει την ιδέα μιας εισβολής από το 2017, λέει ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας Σάντος
Κόσμος 16.01.26

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ είχε αναφέρει την ιδέα μιας εισβολής από το 2017, λέει ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας Σάντος

«Είχε πει, εν μέρει χαριτολογώντας, εν μέρει μιλώντας σοβαρά: 'Κοιτάξτε τη Βενεζουέλα, πιστεύω πως θα μπορούσαμε να το διευθετήσουμε αυτό γρήγορα με μια εισβολή'», είπε ο πρώην ηγέτης της Κολομβίας για τον Τραμπ

Σύνταξη
