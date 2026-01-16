sports betsson
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
NBA: Υπό διάλυση οι Μπακς, νέα βαριά ήττα από τους Σπερς
Μπάσκετ 16 Ιανουαρίου 2026 | 08:51

NBA: Υπό διάλυση οι Μπακς, νέα βαριά ήττα από τους Σπερς

Σε ένα ματς που η διαφορά έφτασε έως και τους 39 πόντους, τελικά οι Μιλγουόκι Μπακς είναι και... χαρούμενοι που έχασαν μόλις με 18 (119-101) από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τα «Ελάφια» να συνεχίζουν τις πολύ κακές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
Ακόμα μία αποκαρδιωτική εμφάνιση το τελευταίο διάστημα για τους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι ηττήθηκαν με 119-101 από τους Σπερς στο Σαν Αντόνιο και βλέπουν την πρώτη δεκάδα που οδηγεί στα play-in του NBA να απομακρύνεται επικίνδυνα.

Το Μιλγουόκι ήταν ανταγωνιστικό μονάχα στο πρώτο ημίχρονο και το ρεκόρ του έπεσε στο 19-24. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που άκουσε τον κόσμο του Μιλγουόκι να αποδοκιμάζει την ομάδα το προηγούμενο παιχνίδι και τα έβαλε μέχρι και ο ίδιος με την εξέδρα, σε αυτό το παιχνίδι είχε 22 πόντους σε 21 λεπτά συμμετοχής και φάνηκε να είναι… σταθερά απογοητευμένος και προβληματισμένος πια με την κατάσταση που επικρατεί.

Κάιλ Κούζμα και Μπόμπι Πόρτις προσπάθησαν επίσης, αλλά δεν κατάφεραν να γίνουν τόσο επιδραστικοί για την ομάδα τους, ώστε να κερδίσει το παιχνίδι.

YouTube thumbnail

Στο 28-13 ανέβηκαν αντίθετα οι Σπερς, που παραμένουν σε τροχιά πρωταθλητισμού στη Δυτική Περιφέρεια. Έφτασαν μέχρι το +39 και 108-69 πριν ρίξουν στροφές και πέσει η διαφορά με τους παγκίτες να τελειώνουν το ματς.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα τελείωσε το ματς με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 21:43, με τους ΝτιΆαρον Φοξ (18 πόντοι σε 23 λεπτά), Στεφόν Καστλ (18 πόντοι, 10 ασίστ σε 26 λεπτά) και Τζούλιαν Σαμπάνι (13 πόντοι, 11 ριμπάουντ σε 23:40) να ακολουθούν.

Τα στατιστικά του αγώνα

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-27, 66-53, 106-69, 119-101

ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ (Μιτς Τζόνσον): Σαμπάνι 13 (3/5 τρίποντα, 11 ριμπάουντ), Μπαρνς 6 (2), Γουεμπανιαμά 22 (5/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Καστλ 19 (1 τρίποντο, 10 ασίστ), Φοξ 18 (3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κορνέτ 10 (5/5 δίποντα), Χάρπερ 13 (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Τζόνσον 7 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Μπράιαντ 2, Γουότερς 3 (1), Ολίνικ 4, Σόχαν 2, ΜακΛάφλιν

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Γκριν 6 (2), Γιάννης Αντετοκούνμπο 21, Τέρνερ 5 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρόλινς 6 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Πόρτερ (0/9 σουτ), Πόρτις 13 (3/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κούζμα 18 (5/13 τρίποντα), Χάρις 3 (1), Άντονι 7 (1), Σιμς 1, Κόφι 7, Νανς 2, Τζάκσον 7 (1), Θανάσης Αντετοκούνμπο 2

Σύνταξη
