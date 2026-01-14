sports betsson
Απίστευτο: Οι φίλοι των Μπακς αποδοκίμαζαν κι ο Αντετοκούνμπο τους γιούχαρε πίσω! (vid)
Μπάσκετ 14 Ιανουαρίου 2026

Απίστευτο: Οι φίλοι των Μπακς αποδοκίμαζαν κι ο Αντετοκούνμπο τους γιούχαρε πίσω! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν δέχτηκε τις αντιδράσεις των φίλων των Μπακς και τους… πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα, ανταποδίδοντας το γιουχάρισμα…

Σύνταξη
Οι Μιλγουόκι Μπακς διανύουν μια πολύ δύσκολη περίοδο, η μία ήττα έρχεται μετά την άλλη, είναι εκτός play in και έχουν υποστεί μια πολύ βαριά ήττα από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι συμπαίκτες του είναι με την πλάτη στον τοίχο και τα ελάφια έχουν βυθιστεί στην εσωστρέφεια, με τις αντιδράσεις να είναι έντονες, τόσο από τον κόσμο, όσο και από τους παίκτες.

Κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, τα ξημερώματα της Τετάρτης (14 του Γενάρη), το πράγμα… ξέφυγε. Τα «Ελάφια» έχασαν ανέτως και μάλιστα βρίσκονταν πίσω καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα με «βαριές» διψήφιες διαφορές, που ξεπερνούσαν τους 15 και τους 20 πόντους.

Κάπου εκεί, το κοινό έχασε την υπομονή του! Η Μινεσότα κέρδιζε στο Fiserv Forum με 31 πόντους διαφορά (76-45) και ο κόσμος των Μπακς ξεκίνησε τη γιούχα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όμως, δεν το δέχτηκε και ανταπέδωσε και μάλιστα αρκετά έντονα, στη γιούχα που δέχτηκε εκείνος και οι συμπαίκτες του την ώρα που έχαναν με πολύ μεγάλη διαφορά.

Ουσιαστικά, αυτή η κίνηση επιβεβαίωσε τόσο από τον Έλληνα σούπερ σταρ, όσο και από την πλευρά του κόσμου, ότι η κατάσταση στα ελάφια είναι έκρυθμη.

Δείτε το βίντεο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Ενέργεια
ΑΔΜΗΕ: Προ των πυλών η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Προ των πυλών η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Ομόλογα
Ελληνικά ομόλογα: Συνωστισμός δισεκατομμυρίων – Τι κεντρίζει το ενδιαφέρον των επενδυτών

Ελληνικά ομόλογα: Συνωστισμός δισεκατομμυρίων – Τι κεντρίζει το ενδιαφέρον των επενδυτών

