Αντετοκούνμπο για την ήττα από τους Νάγκετς: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι σαν ομάδα»

Οι Μπακς ηττήθηκαν με 108-104 από τους Ντένβερ Νάγκετς, με την σπουδαία εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο να μη φτάνει στα Ελάφια και τον Greek Freak να μιλά μετά το ματς, για το τι πήγε καλά για την ομάδα του, ενώ έκανε και έναν απολογισμό για τα τέσσερα τελευταία ματς μακριά από το Μιλγουόκι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντετοκούνμπο

Νομίζω αμυντικά έπρεπε να βρούμε ρυθμο νωρίτερα. Ένιωθαν καλά. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν πιο physical. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι σαν ομάδα, πρέπει να μπορούμε να ελέγχουμε το ματς και να το οδηγούμε. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Νομίζω συνολικά παίξαμε καλό μπάσκετ (σ.σ. στο road trip), ήμασταν ανταγωνιστικοί, θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι σίγουρα.

Είμαι ευγνώμων που τελειώσαμε με 2 νίκες, 2 ήττες απέναντι σε δυνατές ομάδες, αλλά δεν είμαι άνετος, μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Κάθε νίκη που παίρνουμε μετράει. Ελπίζω να πάρουμε το επόμενο.

Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Γιατί πάντα να βρισκόμαστε πίσω στο σκορ; Και όταν προηγούμαστε, γιατί πρέπει να παραδίδουμε το προβάδισμα; Πρέπει να είμαστε ώριμοι, να παίρνουμε το σωστό σουτ, να μην νιώθουμε άνετα με κάθε προβάδισμα που παίρνουμε. Απολαμβάνω το μπάσκετ, πρέπει να πάμε στο επόμενο και να νικήσουμε τη Μινεσότα.

Πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί. Κάποιες φορές το κάνουμε αυτό και δουλεύει γιατί έχουμε πολύ ταλέντο. Μπορεί να γίνει σταθερό; Δεν ξέρω. Ο μόνος τρόπος να νικήσουμε είναι να παίξουμε με τον σωστό τρόπο. Προσπαθώ να παίξω με τον σωστό τρόπο. Θα ήταν εύκολο να πάω και να σουτάρω 25 τρίποντα.

Νιώθω καλά, προσπαθώ να είμαι επιθετικός, να παίρνω ριμπάουντ, νιώθω καλά συνολικά