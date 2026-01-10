Μετά από ένα ματς που κρίθηκε από κλέψιμο του Γιάννη Αντετοκούνμπο πάνω στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, οι Μιλγουόκι Μπακς πήραν μεγάλη νίκη μέσα στο Λος Άντζελες επί των Λέικερς με 105-101.

O Greek Freak «έσταξε μέλι» για τον «King James» μετά το τέλος του αγώνα και μάλιστα ζήτησε τη φανέλα του σταρ των «Λιμνάνθρωπων», εξηγώντας πως ίσως είναι το τελευταίο μεταξύ τους παιχνίδι, μιας και ο ΛεΜπρόν είναι πλέον 41 ετών.

«Σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου είναι τέλειο να αντιμετωπίζω τους σπουδαιότερους. Γιάννης, Κάρι, Ντουράντ, Χάρντεν, Γουέστμπρουκ. Έπαιξα για πολλά χρόνια απέναντι τους. Είναι ο 13ος χρόνος για τον Γιάννη. Ο Γουέστμπρουκ, ο Ντουράντ, ο Χάρντεν, ο Καουάι. Είναι τιμή μου να παίζω κόντρα σε εκείνον», ήταν η τιμητική δήλωση του ΛεΜπρόν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Νωρίτερα ο διεθνής Έλληνας καλαθοσφαιριστής είχε εκθειάσει τον μεγάλο αντίπαλό του λέγοντας: «Σημαίνει πολλά για μένα η φανέλα του ΛεΜπρόν. Eίναι είδωλο για κάθε αθλητή, όχι μόνο στο μπάσκετ. Είναι σταθερός για 23 χρόνια. Είναι νικητής. Παράδειγμα για όλους. Είναι εκπληκτικός. Παίρνω κάθε ευκαιρία να ανταγωνίζομαι το μεγαλείο. Έχει τον απεριόριστο σεβασμό μου. Ο τρόπος που προσέχει τον εαυτό του για 23 χρόνια. Μου βγάζει τον καλύτερο εαυτό μου. Ζήτησα τη φανέλα του. Ποτέ δεν ξέρεις, ίσως είναι η τελευταία φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι. Δεν τον είχα αντιμετωπίσει από το 2022. Είχε κάποιους τραυματισμούς. Είχα την ευκαιρία 4 χρόνια μετά να παίξω εναντίον του. Του ζήτησα τη φανέλα. Και αυτός με σέβεται και εγώ τον σέβομαι. Θα παίξω σκληρά εναντίον του, το ξέρει. Έχει τον απεριόριστο σεβασμό μου με το ότι κατάφερε. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο να είσαι σταθερός όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι εύκολο. Βλέπω το πόσο δύσκολο είναι το ταξιδι μου και καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι το δικό του», κατέληξε ο Γιάννης ο οποίος ηγήθηκε της νίκης των Μπακς με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες σε 31 λεπτά, ενώ και ο ΛεΜπρόν λίγο έλειψε να πετύχει triple double, έχοντας συγκεκριμένα 26 πόντους, 10 ασίστ και 9 ριμπάουντ.