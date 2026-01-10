Οι Μπακς πέρασαν από το Λος Άντζελες – Σπουδαίος Αντετοκούνμπο, νίκησε Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν (101-105, vid)

Μάχη για γερά νεύρα έγινε στο Λος Άντζελες, με τους Λέικερς και τους Μπακς να τα δίνουν όλα για το αποτέλεσμα, αλλά την ομάδα του Μιλγουόκι να φεύγει με το κεφάλι ψηλά (105-101) χάρη σε δύο μεγάλες άμυνες του ηγέτη της.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκοψε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς 39″ πριν από το φινάλε, είδε τον Κέβιν Πόρτερ να βάζει 2/3 βολές και αμέσως μετά έπαιξε άμυνα στον 41χρονο σούπερσταρ, του έκλεψε την μπάλα και έκρινε τον αγώνα στην Καλιφόρνια.

Οι ηττημένοι έπεσαν στο 23-13 και οι νικητές πήγαν στο 17-21, αλλά έχουν δουλειά ακόμα για να φτάσουν σε καλό σημείο και θέση στην Ανατολή. Συνολικά ο Greek Freak μέτρησε 21 πόντους, 9/11 δίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 4 λάθη, 2 φάουλ και +6 στο +/-, σε 30:48.

GIANNIS FORCES A LAKERS TURNOVER TO SEAL THE 105-101 WIN FOR THE BUCKS 🦌 It’s L.A.’s 13th loss this season and first by single digits. (via @NBA)pic.twitter.com/bQ3aM1v9o4 — Yahoo Sports (@YahooSports) January 10, 2026

Από την πλευρά των Λέικερς ο Ντόντσιτς είχε 24 πόντους με 9 ασίστ και 9 ριμπάουντ, ενώ ο ΛεΜπρόν τελείωσε με 26 πόντους, 10 ασίστ και 9 ριμπάουντ. Για ένα ριμπάουντ έχασε το triple-double ο ΛεΜπρόν Τζέιμς (26 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 10 ασίστ).

Το επικό φινάλε και οι άμυνες του Αντετοκούνμπο

Οι Μπακς λίγο έλειψε να «αυτοκτονήσουν» αφού προηγήθηκαν με 77-86 στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου. Οι Λέικερς αντέδρασαν και μείωσαν 88-86, αλλά ο Αντετοκούνμπο έδωσε προβάδισμα τεσσέρων πόντων στους Μπακς.

Η ομάδα του Λος Άντζελες με τον Ντόντσιτς και τον Τζέιμς πήρε τα ηνία για το 94-90 πέντε λεπτά πριν το τέλος του ματς. Οι Μπακς ισοφάρισαν, αλλά ο ΛεΜπρόν διαμορφώσε το 98-94 υπέρ της ομάδας του Τζέι Τζέι Ρέντικ. Νέο σερί των Μπακς έφερε τα «ελάφια» μπροστά με 101-98 και ο ΛαΡάβια ισοφάρισε με τρίποντο.

Ο Ντόντσιτς αποβλήθηκε με έξι φάουλ στα 17 δεύτερα πριν το τέλος του ματς, σε μία φάση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από την πλευρά της ομάδας του Λος Άντζελες. Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ ευστόχησε σε δύο βολές και στη συνέχεια ο Γιάννη Αντετοκούνμπο έκλεψε την μπάλα από τον ΛεΜπρόν. Ο Πόρτερ Τζούνιορ ευστόχησε σε άλλες δύο βολές και διαμόρφωσε το 105-101 που ήταν και το τελικό σκορ.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-24, 52-61, 77-86, 101-105